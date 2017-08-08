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HürriyetSeyahatDiğer otellerden çok farklı: Konteyner otel
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Seyahat

Diğer otellerden çok farklı: Konteyner otel

Gürcistan’da denizden 2 bin 200 metre yükseklikteki ilginç bir otel Quadrum konteyner oteli. Gürcistan’ın karlı tepelerinde tüm ilginçliğiyle yükselen otelin, mimarisi kadar diğer özellikleri de ilgi çekici. İşte o yaratıcı mimari…

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Boredpanda’da yükselen bu otel, konteynerlerden oluşuyor. Böylelikle kullanılan zahmetsiz malzemenin yanında doğa dostu bir yapı ortaya çıkıyor.

Diğer otellerden çok farklı: Konteyner otel

Tatilini kış aylarından yana kullanmak isteyenler için muhteşem bir deneyim sunan otel, değişik mimarisiyle de fark yaratıyor.

Gökyüzüne açılan salıncak: La Casa del ArbolGökyüzüne açılan salıncak: La Casa del Arbol

Sıradanlığın yıkıldığı otelin mimarları ise, Sandro Ramishvili ve Irakli Eristavi.

Diğer otellerden çok farklı: Konteyner otel

Gözü yormayan, çok sade bir manzaranın olduğu bölgede, otel adeta uyumun bir parçası. Projenin temel mottosu ise iş ve tatil konseptlerinin doğurduğu zarardan çevreyi korumak.

Diğer otellerden çok farklı: Konteyner otel

Otelin inşasında yerli üretim malzemeler kullanılırken aynı zamanda otel tam bir çevre dostu. Minimalist dokunuşlara otelin iç dizaynında da rastlıyoruz. Etrafındaki dağların sadeliği ile uyum içinde.

Bulutların üzerindeki çocuklar...Bulutların üzerindeki çocuklar...

Odalarına bakacak olursak gayet sadelik ve konfor hüküm sürüyor. Tasarımın sadeliğinden dolayı otel odasında değil de kendinizi evininzde hissetmeniz muhtemel durumlardan.

Diğer otellerden çok farklı: Konteyner otel

Bütün odalar ise alabildiğine ferah ve ışık dolu. Kısacası sadelikten yana olanlar için eşsiz bir fırsat.

Diğer otellerden çok farklı: Konteyner otel

Fotoğraflar: yesilodak, CNN, onedio

Kaynak: Hürriyet Haber

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Diğer otellerden çok farklı: Konteyner otel
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