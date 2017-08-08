Diğer otellerden çok farklı: Konteyner otel

Boredpanda’da yükselen bu otel, konteynerlerden oluşuyor. Böylelikle kullanılan zahmetsiz malzemenin yanında doğa dostu bir yapı ortaya çıkıyor.

Tatilini kış aylarından yana kullanmak isteyenler için muhteşem bir deneyim sunan otel, değişik mimarisiyle de fark yaratıyor.

Sıradanlığın yıkıldığı otelin mimarları ise, Sandro Ramishvili ve Irakli Eristavi.

Gözü yormayan, çok sade bir manzaranın olduğu bölgede, otel adeta uyumun bir parçası. Projenin temel mottosu ise iş ve tatil konseptlerinin doğurduğu zarardan çevreyi korumak.

Otelin inşasında yerli üretim malzemeler kullanılırken aynı zamanda otel tam bir çevre dostu. Minimalist dokunuşlara otelin iç dizaynında da rastlıyoruz. Etrafındaki dağların sadeliği ile uyum içinde.

Odalarına bakacak olursak gayet sadelik ve konfor hüküm sürüyor. Tasarımın sadeliğinden dolayı otel odasında değil de kendinizi evininzde hissetmeniz muhtemel durumlardan.

Bütün odalar ise alabildiğine ferah ve ışık dolu. Kısacası sadelikten yana olanlar için eşsiz bir fırsat.

Fotoğraflar: yesilodak, CNN, onedio