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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Denizli'de 4 mevsim cazibe merkezi: Bağbaşı Yaylası
Seyahat
DHA
23.10.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Denizli'de 4 mevsim cazibe merkezi: Bağbaşı Yaylası

Denizli'de muhteşem manzarası ve doğal güzelliğiyle her mevsim cazibe merkezi olan Bağbaşı Yaylası, yoğun ilgi görüyor.

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Denizli'de Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında tesis haline getirerek hizmete açtığı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, yılın 4 mevsimi yoğun ilgi görüyor.

Denizlide 4 mevsim cazibe merkezi: Bağbaşı Yaylası

Her gün binlerce kişinin akın ettiği tesis, kentteki yayla turizminin de merkezi oldu. Muhteşem manzarası ve doğal güzelliğiyle her mevsim cazibe merkezi olan Bağbaşı Yaylası'na turizmciler de özel turlar düzenlenmeye başladı.

Denizlide 4 mevsim cazibe merkezi: Bağbaşı Yaylası

Her mevsim cazibe merkezi haline gelen 1500 metre rakımdaki tesiste bungalov evler, çadır kamp alanı, restoran ve piknik alanı ziyaretçilerine hizmet veriyor.

Denizlide 4 mevsim cazibe merkezi: Bağbaşı Yaylası

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yayladaki tesisin kente kazandırdıkları en büyük projelerden biri olduğunu belirterek, il turizmine yeni bir soluk getirdiğini söyledi. Denizli'nin artık yayla turizminin merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Zolan, "Yayla, 4 mevsim cazibe merkezi haline geldi. Yazın sıcaktan bunalan kışın ise kar görmek isteyen vatandaşlarımız buraya akın ediyor" dedi.

Denizlide 4 mevsim cazibe merkezi: Bağbaşı Yaylası

Tesisi 4 yılda 2.5 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Zolan, "Muhteşem doğasının yanında burada konaklama imkanları, sosyal alanlar, oyun ve eğlence mekanlarıyla vatandaşlarımıza ayrı bir güzellik sunduk. Denizli'ye böylesine güzel bir değeri kazandırdığımız için mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.

 

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