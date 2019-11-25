Denizlerin sÄ±r kÃ¼pleri mÃ¼zesini bekliyor

ABD'de 210 deniz mÃ¼zesi, 240 mÃ¼ze gemi, Ä°ngiltere'de ise 250 deniz mÃ¼zesi, 450 mÃ¼ze gemi bulunurken, TÃ¼rkiye'de ise bu sayÄ± bir elin parmaklarÄ±nÄ± geÃ§meyecek kadar az. ÃœÃ§ yanÄ± denizlerle Ã§evrili TÃ¼rkiye'de kapsamlÄ± bir deniz mÃ¼zesi kurulmasÄ± denizcilik tarihini anlatabilmek aÃ§Ä±sÄ±ndan da bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. AyrÄ±ca, koleksiyonerlerin envanterinde yer alan binlerce parÃ§a eserle, farklÄ± illerde bir deÄŸil birden fazla deniz mÃ¼zesi kurmak mÃ¼mkÃ¼n. Ã–mrÃ¼nÃ¼ denizlere adayan ve dÃ¼nyanÄ±n en zengin amfora koleksiyonunu elinde bulunduran Mustafa Aydemir, deniz ile ilgili birikimlerini, TÃ¼rkiye'nin herhangi bir ilinde kurulacak "Amfora ve Deniz MÃ¼zesi"nde deÄŸerlendirmek iÃ§in yÄ±llardÄ±r Ã§aba sarf ediyor.

Aydemir, TÃ¼rkiye'de kapsamlÄ± bir deniz mÃ¼zesi ihtiyacÄ±nÄ±n gÃ¼ndeme gelmesiyle antik bronz ve seramik eserler koleksiyoneri Haluk Perk, Buhar Ã‡aÄŸÄ± koleksiyonlarÄ± genel danÄ±ÅŸmanÄ± SelÃ§uk Kolay, mÃ¼ze sanat danÄ±ÅŸmanÄ± Bahattin Ã–ztuncay, mÃ¼ze teÅŸhir ve sergileme uzmanÄ± Mine KÃ¼Ã§Ã¼k, madalya ve niÅŸanlar uzmanÄ± Cem Mahruki, sikkeler danÄ±ÅŸmanÄ± HÃ¼snÃ¼ Ã–ztÃ¼rk, fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±sÄ± Akadur TÃ¶leÄŸen, mali ve hukuki danÄ±ÅŸman Humral Tan, grafik tasarÄ±mcÄ± YÃ¼ksel Ã‡etin ile yeniden yola Ã§Ä±ktÄ±. Mustafa Aydemir, 5 bin yÄ±llÄ±k denizcilik tarihinin, "Amfora ve Deniz MÃ¼zesi"nde vÃ¼cut bulmasÄ± iÃ§in finans konusunda destek arayÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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Antik Ã§aÄŸlardan kalma eserler mÃ¼zede yer alacak

MÃ¼zenin, denizcilik kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n geliÅŸmesine katkÄ±da bulunmasÄ±, TÃ¼rk ve DÃ¼nya denizciliÄŸi hakkÄ±ndaki bilgileri gelecek nesillere aktarmasÄ±, binlerce yÄ±llÄ±k bir tarihi kapsayan, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k Ã¶zel amfora koleksiyonu rehberliÄŸinde, denizlerin arkaik, klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dÃ¶nemlerini anlatmasÄ±, antik Ã§aÄŸlardan denizcilik serÃ¼venlerini, yaÅŸam kÃ¼ltÃ¼rlerini, Ã¶nemli kiÅŸi ve olaylarÄ±nÄ± kronolojik bir sÄ±rayla, bilgi-belge-afiÅŸ- heykel-rÃ¶lyef-harita ve maketleri de kullanarak dÃ¶nemlerine ait orijinal eserlerle sunmasÄ± hedefleniyor.

Deniz mÃ¼zesinin su altÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ gezen ziyaretÃ§iler, amforalarla tarihsel bir yolculuÄŸa Ã§Ä±karak, antik uygarlÄ±klara gidebilecek, o dÃ¶nemlere ait simgeleri, resimleri, haritalarÄ±, heykelleri, giysileri, yeme iÃ§me kÃ¼ltÃ¼rlerini gÃ¶rebilecek.

ZiyaretÃ§iler, amforalar rehberliÄŸinde tarihe yolculuk yapacak

MÃ¼ze, "amforalar rehberliÄŸinde tarihe yolculuk" ana temasÄ±yla dÃ¼zenlenecek. Mustafa Aydemir'in, 40 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼reÃ§te oluÅŸturduÄŸu sayÄ±sÄ± 1 milyona ulaÅŸan amfora koleksiyonu bu mÃ¼zenin en Ã¶nemli envanterleri arasÄ±nda yer alacak. Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara Denizlerinden, trolcÃ¼ ve balÄ±kÃ§Ä± aÄŸlarÄ±na takÄ±lan amforalarÄ±n satÄ±n alÄ±nmasÄ±yla bir araya getirilen bu Ã¶zel koleksiyon, halen dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼m Ã¶zel koleksiyonu niteliÄŸinde. Koleksiyon, denizlerdeki arkaik, klasik, Helenistik dÃ¶nemleriyle Yunan, Roma, Bizans dÃ¶nemlerini kapsÄ±yor.

MÃ¼ze iÃ§inde gemicilik kÃ¼ltÃ¼rÃ¼, ticaret kÃ¼ltÃ¼rÃ¼, sosyal yaÅŸam kÃ¼ltÃ¼rÃ¼, dÃ¶nemin Ã¶nemli insanlarÄ±, baÄŸcÄ±lÄ±k kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ile ilgili anlatÄ±mlar da yer alacak. MÃ¼zede ayrÄ±ca dÃ¼nya denizcilik tarihinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± teÅŸhir alanÄ±, OsmanlÄ± ve TÃ¼rk denizcilik tarihi, gÃ¼nÃ¼mÃ¼z taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k unsurlarÄ±, amforalarÄ±n Ã§Ä±karÄ±lÄ±ÅŸ mizanseni, konferans salonu, su altÄ± arkeolojisi ve su altÄ± ekipmanlarÄ±nÄ±n sergileneceÄŸi alan bulunacak.

MÃ¼zenin iÃ§inde kurulacak su altÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yer alacak akvaryum iÃ§inde antik-batÄ±k kent imajÄ± yaratacak yapÄ± taÅŸlarÄ±, sÃ¼tunlarÄ±, sÃ¼tun baÅŸlarÄ± gibi mimari Ã¶geler uygulanacak. Dekorunda, antik batÄ±k kent olan akvaryumun iÃ§inde bir batÄ±k gemi ile etrafÄ±na saÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ amforalar ve tarihi eserler olacak. Akvaryumda ise TÃ¼rkiye'nin Ã§evresindeki denizlerde yaÅŸayan balÄ±klar ve diÄŸer canlÄ±lar yer alacak.

"AmacÄ±mÄ±z, bu coÄŸrafyanÄ±n denizcilik tarihini insanlara anlatabilmek"

Koleksiyoner Mustafa Aydemir, mÃ¼ze projesine iliÅŸkin AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, KoÃ§ Ãœniversitesi Denizcilik Forumu (KÃœDENFOR) kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen panelde Ä°stanbul'un deniz mÃ¼zeleri ihtiyacÄ±nÄ±n gÃ¼ndeme geldiÄŸini sÃ¶yledi. Aydemir, toplantÄ± sonunda, bu platformun baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildiÄŸini ve mÃ¼ze Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamak amacÄ±yla ekibini kurduÄŸunu anlattÄ±. MÃ¼zenin de ana temasÄ±nÄ± oluÅŸturan amforalarÄ±n Ã¶nemine deÄŸinen Aydemir, "Amforalar, denizlerin sÄ±r kÃ¼pleridir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her amfora ait olduÄŸu dÃ¶nemin, binlerce yÄ±l Ã¶ncesinin, Ã¶zellikle Anadolu coÄŸrafyasÄ±nÄ±n kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n deniz tarihini, deniz aÅŸÄ±rÄ± ticareti, o dÃ¶nemki Ã¼retimleri bize anlatÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla mÃ¼zenin bel kemiÄŸini, amforalar rehberliÄŸinde deniz tarihine yolculuk olarak belirledik." dedi. Kurulacak deniz mÃ¼zesinde amforalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra o dÃ¶nemleri tanÄ±mlayan sikke, cam ve bronz eserler, haritalar ve gemi maketlerinin de yer alacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Aydemir, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"AmacÄ±mÄ±z, bu coÄŸrafyanÄ±n denizcilik tarihini insanlara anlatabilmek. Denizci nesiller yetiÅŸtirmenin birinci kuralÄ± da deniz kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ verebilmektir. Deniz kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ de ancak bu deniz mÃ¼zelerinde verilir. Biz maalesef deniz mÃ¼zeleri konusunda dÃ¼nyanÄ±n en fakir Ã¼lkesiyiz. DoÄŸu Akdeniz Ã§anaÄŸÄ±nda yer alÄ±yoruz. BÃ¼tÃ¼n kÄ±yÄ±larÄ±mÄ±zda dÃ¼nyanÄ±n en eski batÄ±klarÄ± var. DÃ¼nya su altÄ± arkeoloji bilimi bu kÄ±yÄ±larda geliÅŸti. Biz bu batÄ±klar vasÄ±tasÄ±yla, amforalar kanalÄ±yla denizcilik tarihini gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze ulaÅŸtÄ±rmak istiyoruz. Bin yÄ±ldan beri bu coÄŸrafyadayÄ±z ama maalesef tam anlamÄ±yla denizci bir toplum olamadÄ±k. Denizlerin Ã¶nemini kavrayamadÄ±k." En eski denizcilik tarihinin TÃ¼rkiye kÄ±yÄ±larÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Aydemir, "Denizdeki Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaybeden Ã¼lkeler karalarÄ±na da sahip Ã§Ä±kamazlar. Biz, koca bir imparatorluÄŸu kaybettik. NiÃ§in? Ã‡Ã¼nkÃ¼ deniz kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne bir tÃ¼rlÃ¼ ulaÅŸamadÄ±k." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

MÃ¼zenin maliyeti 5-10 milyon lira

MÃ¼zenin hayata geÃ§irilmesi iÃ§in 5-10 milyon lira bÃ¼tÃ§e gerektiÄŸini belirten Aydemir, yabancÄ± futbolcuya 10-20 milyon avro verilen TÃ¼rkiye'de baÅŸta devlet olmak Ã¼zere, belediyelerin, holdinglerin, ÅŸirketlerin bu konunun Ã¶neminin farkÄ±na varmasÄ±nÄ± istediklerini dile getirdi. Uzun yÄ±llar boyunca toplanan bu envanterlerin, tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ±n malÄ± olduÄŸunu ifade eden Aydemir, "Bizler bunlarÄ± koruyan, kollayan, gelecek kuÅŸaklar iÃ§in hazÄ±rlayacak geÃ§ici bekÃ§ileriz. BunlarÄ±n asÄ±l yerleri deniz mÃ¼zeleridir. Denizcilikle ilgili koleksiyonlarÄ±n bir araya gelmesi, bir gerdan, bir yÃ¼zÃ¼k taÅŸÄ±, bir mÃ¼cevher gibi insanlara mÃ¼zede sunulmasÄ± lazÄ±m." diye konuÅŸtu.

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"Amforalardan denizcilik tarihini, Ã¼retim biÃ§imlerini okuyabiliyoruz"

AmforalarÄ±n Ã¶nemine de deÄŸinen Aydemir, farklÄ± tiplerdeki amforalarÄ±n TÃ¼rkiye kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n ya da adalarÄ±nÄ±n bir dÃ¶nemine, bir bÃ¶lgesine, iÃ§inde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± materyale hitap ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Tarihte amforalarÄ±n iÃ§inde sirke, zeytinyaÄŸ, incir, ÅŸarap, balÄ±k sosu, bal, pekmez taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Aydemir, ÅŸu bilgileri aktardÄ±: "AmforanÄ±n iÃ§ine girebilen her ÅŸey deniz aÅŸÄ±rÄ± ticarette sÃ¶z konusu olmuÅŸtur. Onun iÃ§in bunlar, ticari amforalardÄ±r. Biz buradan bÃ¼tÃ¼n denizcilik tarihini, Ã¼retim biÃ§imlerini okuyabiliyoruz, deniz ticaret yollarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenebiliyoruz, Ã¼retimin kapasitesini gÃ¶rebiliyoruz, o dÃ¶nemin deniz aÅŸÄ±rÄ± ticaretten Ã¶zellikle Anadolu'nun antik kentlerinin ne kadar zenginleÅŸtiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. DolayÄ±sÄ±yla amfora, sadece bir amfora deÄŸildir. Bunlar aynÄ± zamanda o bÃ¶lgenin, o dÃ¶nem insanlarÄ±nÄ±n Ã¼rettiÄŸi deÄŸiÅŸmez markalardÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir amfora formu deÄŸiÅŸemez, yÃ¼zlerce yÄ±l aynÄ± ÅŸekilde devam etmek zorundadÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunlar aynÄ± zamanda hacim Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼dÃ¼r. Ä°Ã§indeki Ã¼rÃ¼nlerin ne kadar olacaÄŸÄ± ÅŸehir devletlerinin kanunlarÄ± ile bellidir. GÃ¼mrÃ¼ÄŸe tabidirler. Bunun iÃ§in bir amforaya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Ã¼retildiÄŸi bÃ¶lgeyi sÃ¶yleyebiliriz."