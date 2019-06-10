Denizleri korumak iÃ§in yeni seferberlik: SÄ±fÄ±r AtÄ±k Mavi

"SÄ±fÄ±r AtÄ±k Projesi", CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan'Ä±n himayesinde baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ projede yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalara bir yenisi eklendi. "SÄ±fÄ±r AtÄ±k Mavi" adÄ± verilen seferberlikle TÃ¼rkiye'nin denizleri ve su kaynaklarÄ±nÄ±n koruma altÄ±na alÄ±nmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor. Yine Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼teceÄŸi, DenizTemiz DerneÄŸi (TURMEPA) iÅŸ birliÄŸiyle hayata geÃ§irilecek projenin destek veren paydaÅŸlarÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm, UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± ile GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±klarÄ± olacak.









10 Haziran'da baÅŸlatÄ±lÄ±yor

Proje, Emine ErdoÄŸan ve Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum'un katÄ±lÄ±mÄ±yla Ä°stanbul'da 10 Haziran'da baÅŸlatÄ±lacak. Ä°lgili bakanlÄ±klar ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n desteÄŸi ile 81 ilde, tÃ¼m kÄ±yÄ± ÅŸeridi, gÃ¶l ve nehirlerle su kaynaklarÄ±nÄ±n temiz tutulmasÄ± ve atÄ±klarÄ±n toplanmasÄ±nÄ± kapsayacak bir seferberlik ÅŸeklinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek.Â Projeyle yaz boyunca yapÄ±lacak Ã§evre aktiviteleriyle dikkatler TÃ¼rkiye'nin denizlerine ve su kaynaklarÄ±na Ã§ekilecek. Yaz aylarÄ±nda deniz kÄ±yÄ±larÄ±nda ve su kaynaklarÄ±nda temizlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak, kÄ±yÄ± ve deniz temizliÄŸinin Ã¶nemi anlatÄ±lacak, buna yÃ¶nelik kampanyalar yapÄ±lacak. BÃ¶ylece sezon sonunda denizlerde oluÅŸan kirliliÄŸin somut olarak Ã¶nlenmesi hedefleniyor.

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Temizlik BoÄŸaz'dan baÅŸlayacak

SÄ±fÄ±r AtÄ±k Mavi Projesi, 10 Haziran'da Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda Su AltÄ± Federasyonuna baÄŸlÄ± dalgÄ±Ã§lar ile dip temizliÄŸi ve deniz sÃ¼pÃ¼rgeleri ile kÄ±yÄ± temizliÄŸi yapÄ±lmasÄ±yla baÅŸlatÄ±lacak. Proje tanÄ±tÄ±mÄ± kapsamÄ±nda ayrÄ±ca Denizcilik Lisesinin bahÃ§esinde Ã¶ÄŸrencilerle buluÅŸulacak ve destek veren denizciler tarafÄ±ndan BoÄŸaz'da tekne geÃ§it tÃ¶reni yapÄ±lacak.

Projeye destek verenlerden "SÄ±fÄ±r AtÄ±k Mavi SÃ¶zÃ¼" istenecek

Proje kapsamÄ±nda, yaz sonuna kadar 30 bin tonu plastik olmak Ã¼zere toplam 50 bin ton atÄ±k toplanmasÄ± hedefleniyor.

AyrÄ±ca, kÄ±yÄ± bÃ¶lgelerindeki oteller ve konaklama merkezlerinde, Ã¶zellikle plajlara tek kullanÄ±mlÄ±k plastikler ve diÄŸer Ã§Ã¶plerin bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n engellenmesi, marina, limanlar, yÃ¼k ve yolcu gemilerinden kaynaklÄ± deniz kirliliÄŸin Ã¶nlenmesi, tatilci ve piknikÃ§ilerin kÄ±yÄ±lar ve su kenarlarÄ±nÄ± temiz bÄ±rakmalarÄ± ve atÄ±klarÄ±n hep birlikte toplanmasÄ± da amaÃ§lanÄ±yor.

AyrÄ±ca, projenin toplumun her kesimine yayÄ±lmasÄ± iÃ§in sanat, spor, akademi dÃ¼nyasÄ±ndan isimlerin desteÄŸinin alÄ±nmasÄ± saÄŸlanarak projeye destek verenlerden "SÄ±fÄ±r AtÄ±k Mavi SÃ¶zÃ¼" vermeleri istenecek.





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