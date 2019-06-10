Denizleri korumak iÃ§in yeni seferberlik: SÄ±fÄ±r AtÄ±k Mavi

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Denizleri korumak için yeni seferberlik: SÄ±fÄ±r AtÄ±k Mavi
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
10.06.2019 - 10:38, Son GÃ¼ncelleme:

Denizleri korumak için yeni seferberlik: SÄ±fÄ±r AtÄ±k Mavi

Denizlerin ve su kaynaklarÄ±nÄ±n koruma altÄ±na alÄ±nmasÄ± amacÄ±yla "SÄ±fÄ±r AtÄ±k Mavi Projesi" baÅŸlatÄ±lÄ±yor. Projeyle yaz sezonu boyunca 50 bin ton atÄ±k toplanmasÄ± hedefleniyor.

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"SÄ±fÄ±r AtÄ±k Projesi", CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan'Ä±n himayesinde baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ projede yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalara bir yenisi eklendi. "SÄ±fÄ±r AtÄ±k Mavi" adÄ± verilen seferberlikle TÃ¼rkiye'nin denizleri ve su kaynaklarÄ±nÄ±n koruma altÄ±na alÄ±nmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor. Yine Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼teceÄŸi, DenizTemiz DerneÄŸi (TURMEPA) iÅŸ birliÄŸiyle hayata geÃ§irilecek projenin destek veren paydaÅŸlarÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm, UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± ile GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±klarÄ± olacak.

Denizleri korumak iÃ§in yeni seferberlik: SÄ±fÄ±r AtÄ±k Mavi


10 Haziran'da baÅŸlatÄ±lÄ±yor
Proje, Emine ErdoÄŸan ve Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum'un katÄ±lÄ±mÄ±yla Ä°stanbul'da 10 Haziran'da baÅŸlatÄ±lacak. Ä°lgili bakanlÄ±klar ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n desteÄŸi ile 81 ilde, tÃ¼m kÄ±yÄ± ÅŸeridi, gÃ¶l ve nehirlerle su kaynaklarÄ±nÄ±n temiz tutulmasÄ± ve atÄ±klarÄ±n toplanmasÄ±nÄ± kapsayacak bir seferberlik ÅŸeklinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek.Â  Projeyle yaz boyunca yapÄ±lacak Ã§evre aktiviteleriyle dikkatler TÃ¼rkiye'nin denizlerine ve su kaynaklarÄ±na Ã§ekilecek. Yaz aylarÄ±nda deniz kÄ±yÄ±larÄ±nda ve su kaynaklarÄ±nda temizlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak, kÄ±yÄ± ve deniz temizliÄŸinin Ã¶nemi anlatÄ±lacak, buna yÃ¶nelik kampanyalar yapÄ±lacak. BÃ¶ylece sezon sonunda denizlerde oluÅŸan kirliliÄŸin somut olarak Ã¶nlenmesi hedefleniyor.

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Denizleri korumak iÃ§in yeni seferberlik: SÄ±fÄ±r AtÄ±k Mavi

Temizlik BoÄŸaz'dan baÅŸlayacak
SÄ±fÄ±r AtÄ±k Mavi Projesi, 10 Haziran'da Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda Su AltÄ± Federasyonuna baÄŸlÄ± dalgÄ±Ã§lar ile dip temizliÄŸi ve deniz sÃ¼pÃ¼rgeleri ile kÄ±yÄ± temizliÄŸi yapÄ±lmasÄ±yla baÅŸlatÄ±lacak. Proje tanÄ±tÄ±mÄ± kapsamÄ±nda ayrÄ±ca Denizcilik Lisesinin bahÃ§esinde Ã¶ÄŸrencilerle buluÅŸulacak ve destek veren denizciler tarafÄ±ndan BoÄŸaz'da tekne geÃ§it tÃ¶reni yapÄ±lacak.

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Projeye destek verenlerden "SÄ±fÄ±r AtÄ±k Mavi SÃ¶zÃ¼" istenecek
Proje kapsamÄ±nda, yaz sonuna kadar 30 bin tonu plastik olmak Ã¼zere toplam 50 bin ton atÄ±k toplanmasÄ± hedefleniyor.
AyrÄ±ca, kÄ±yÄ± bÃ¶lgelerindeki oteller ve konaklama merkezlerinde, Ã¶zellikle plajlara tek kullanÄ±mlÄ±k plastikler ve diÄŸer Ã§Ã¶plerin bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n engellenmesi, marina, limanlar, yÃ¼k ve yolcu gemilerinden kaynaklÄ± deniz kirliliÄŸin Ã¶nlenmesi, tatilci ve piknikÃ§ilerin kÄ±yÄ±lar ve su kenarlarÄ±nÄ± temiz bÄ±rakmalarÄ± ve atÄ±klarÄ±n hep birlikte toplanmasÄ± da amaÃ§lanÄ±yor.
AyrÄ±ca, projenin toplumun her kesimine yayÄ±lmasÄ± iÃ§in sanat, spor, akademi dÃ¼nyasÄ±ndan isimlerin desteÄŸinin alÄ±nmasÄ± saÄŸlanarak projeye destek verenlerden "SÄ±fÄ±r AtÄ±k Mavi SÃ¶zÃ¼" vermeleri istenecek.


Denizleri korumak iÃ§in yeni seferberlik: SÄ±fÄ±r AtÄ±k Mavi

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