Denizin ve güneşin diyarı Kuşadası’nda en iyi 7 tatil oteli
Yıl boyu gülümseyen güneşi, tarihi zenginlikleri ve dünyaca ünlü plajlarıyla Kuşadası, şüphesiz tatil denince Türkiye'de ilk akla gelen yerlerden bir tanesi. Masmavi denizi dünyanın en güzel gözleri gibi parıldar her mevsim. Birçok uygarlığın kültürel mirası ile zenginleşen Kuşadası'nda gezilip, görülecek o kadar çok şey var ki... Ve tabi ki kusursuz bütünlükle tasarlanmış harika otelleri…
Şimdi siz de Kuşadası otellerinde bir yer seçip kendinizi Kuşadası’nın cezbedici ruhuna bırakmaya hazırsanız, sizin için seçtiğimiz 7 otele birlikte göz atalım. Üstelik yakala.co’lulara özel süper indirimli seçeneklerle!
MÜKEMMELİ ARAYANLARA: KUŞADASI GRAND BLUE SKY HOTEL!
Ege’nin masmavi sularına açılan plajları ile ünlü “Kadınlar Denizi” bölgesinde yer alan The Grand Blue Sky International; eşsiz panoramik manzarası, muhteşem gün batımı, kendine özel “mavi bayraklı” turkuaz rengi denizi ve plajı ile kapılarını yıl boyunca Kuşadası aşıklarına açıyor.
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RÜYA GİBİ HER ŞEY DAHİL BİR TATİL İÇİN: ÖMER HOLIDAY RESORT!
Yeşil ile mavinin bir arada olduğu muhteşem bir otelde sınırsız bir tatil yaşamaya hazırsanız, Ömer Holdiay Resort’u mutlaka görmelisiniz. “Keşke hep yaz olsa”, “keşke hep burada olsam” diyeceğiniz tatil işte tam da bu!
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LÜKSÜN VE KONFORUN BULUŞTUĞU YER: CHARISMA DELUXE HOTEL!
Ege’nin tüm güzelliğini gözler önüne seren deniz manzaralı odalar, birbirinden enfes lezzetlerle açık büfe sabah kahvaltısı ve akşam yemeği, havuz, fitness, spa alanları ile muhteşem bir yaz tatili geçirmek için adresiniz Charisma DeLuxe Hotel olabilir.
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DOĞANIN VE KONFORUN MÜKEMMEL HARMONİSİ: KUŞADASI SUHAN 360 HOTEL!
Kuşadası Suhan 360 Hotel, lüks olanakları, olağanüstü hizmet ve misafir memnuniyeti üzerine odaklanmış deneyimli personeli ile kusursuz bir tatil ortamına davet ediyor.
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EGE DENİZİ İLE İÇ İÇE: KUŞADASI MARTI BEACH HOTEL!
Yıl boyu sizi yoran iş stresinden uzaklaşmak, şehrin bunaltıcılığına bir süreliğine de olsa ara vermek için kusursuz bir tatil arıyorsanız Martı Beach Hotel'in tüm ihtiyaçlarınıza karşılık vereceğinden emin olabilirsiniz.
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MUHTEŞEM GÜNBATIMI MANZARASI EŞLİĞİNDE: KUŞADASI ROYAL PALACE!
Kuşadası’nda olmanın ayrıcalığı ve Royal Palace’ın şıklığı ile unutulmaz güzellikte bir konaklama deneyimini burada yaşayabilirsiniz. Buradaki muhteşem günbatımı manzarası, size rüyada olduğunuzu hissettirebilir.
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KENDİNİ SULTANLAR GİBİ HİSSETMEK İSTEYENLERE: KUŞADASI ALTINSARAY HOTEL!
Osmanlı Konaklarını andıran özel mimariye sahip Altınsaray Hotel'in kapısından girdiğiniz an kendinizi bir Sultan gibi hissedebilirsiniz. Birbirinden özel dekorlarıyla dikkat çeken odalarda Ege'nin masmavi suları ve yanı başında mis gibi kokan çam ormanının manzarası ile huzuru baştan tanımlayabilir, güne enfes lezzetler başlayabilirsiniz.
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