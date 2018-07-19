Denizin ve güneşin diyarı Kuşadası’nda en iyi 7 tatil oteli

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleri Rotalar HaberleriDenizin ve güneşin diyarı Kuşadası’nda en iyi 7 tatil oteli
GeriRotalar Denizin ve güneşin diyarı Kuşadası’nda en iyi 7 tatil oteli
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Denizin ve güneşin diyarı Kuşadası’nda en iyi 7 tatil oteli
Rotalar
19.07.2018 - 12:57, Son Güncelleme:

Denizin ve güneşin diyarı Kuşadası’nda en iyi 7 tatil oteli

Yıl boyu gülümseyen güneşi, tarihi zenginlikleri ve dünyaca ünlü plajlarıyla Kuşadası, şüphesiz tatil denince Türkiye'de ilk akla gelen yerlerden bir tanesi. Masmavi denizi dünyanın en güzel gözleri gibi parıldar her mevsim. Birçok uygarlığın kültürel mirası ile zenginleşen Kuşadası'nda gezilip, görülecek o kadar çok şey var ki... Ve tabi ki kusursuz bütünlükle tasarlanmış harika otelleri…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Şimdi siz de Kuşadası otellerinde bir yer seçip kendinizi Kuşadası’nın cezbedici ruhuna bırakmaya hazırsanız, sizin için seçtiğimiz 7 otele birlikte göz atalım. Üstelik yakala.co’lulara özel süper indirimli seçeneklerle!

MÜKEMMELİ ARAYANLARA: KUŞADASI GRAND BLUE SKY HOTEL!

Ege’nin masmavi sularına açılan plajları ile ünlü “Kadınlar Denizi” bölgesinde yer alan The Grand Blue Sky International; eşsiz panoramik manzarası, muhteşem gün batımı, kendine özel “mavi bayraklı” turkuaz rengi denizi ve plajı ile kapılarını yıl boyunca Kuşadası aşıklarına açıyor.

Kuşadası’nın bu ayrıcalıklı otelinde indirimli konaklama fırsatını kaçırmamak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Denizin ve güneşin diyarı Kuşadası’nda en iyi 7 tatil oteli

RÜYA GİBİ HER ŞEY DAHİL BİR TATİL İÇİN: ÖMER HOLIDAY RESORT!

Yeşil ile mavinin bir arada olduğu muhteşem bir otelde sınırsız bir tatil yaşamaya hazırsanız, Ömer Holdiay Resort’u mutlaka görmelisiniz. “Keşke hep yaz olsa”, “keşke hep burada olsam” diyeceğiniz tatil işte tam da bu!

Bu muhteşem otelde indirimli konaklama fırsatını kaçırmamak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Denizin ve güneşin diyarı Kuşadası’nda en iyi 7 tatil oteli

LÜKSÜN VE KONFORUN BULUŞTUĞU YER: CHARISMA DELUXE HOTEL!

Ege’nin tüm güzelliğini gözler önüne seren deniz manzaralı odalar, birbirinden enfes lezzetlerle açık büfe sabah kahvaltısı ve akşam yemeği, havuz, fitness, spa alanları ile muhteşem bir yaz tatili geçirmek için adresiniz Charisma DeLuxe Hotel olabilir.

Kuşadası’nın bu harika otelinde indirimli konaklama fırsatını kaçırmamak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Denizin ve güneşin diyarı Kuşadası’nda en iyi 7 tatil oteli

DOĞANIN VE KONFORUN MÜKEMMEL HARMONİSİ: KUŞADASI SUHAN 360 HOTEL!

Kuşadası Suhan 360 Hotel, lüks olanakları, olağanüstü hizmet ve misafir memnuniyeti üzerine odaklanmış deneyimli personeli ile kusursuz bir tatil ortamına davet ediyor.

Kuşadası’nın bu kusursuz otelinde indirimli konaklama fırsatını kaçırmamak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Denizin ve güneşin diyarı Kuşadası’nda en iyi 7 tatil oteli

EGE DENİZİ İLE İÇ İÇE: KUŞADASI MARTI BEACH HOTEL!

Yıl boyu sizi yoran iş stresinden uzaklaşmak, şehrin bunaltıcılığına bir süreliğine de olsa ara vermek için kusursuz bir tatil arıyorsanız Martı Beach Hotel'in tüm ihtiyaçlarınıza karşılık vereceğinden emin olabilirsiniz.

Kuşadası’nın bu konforlu otelinde indirimli konaklama fırsatını kaçırmamak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Denizin ve güneşin diyarı Kuşadası’nda en iyi 7 tatil oteli

 

MUHTEŞEM GÜNBATIMI MANZARASI EŞLİĞİNDE: KUŞADASI ROYAL PALACE!

Kuşadası’nda olmanın ayrıcalığı ve Royal Palace’ın şıklığı ile unutulmaz güzellikte bir konaklama deneyimini burada yaşayabilirsiniz. Buradaki muhteşem günbatımı manzarası, size rüyada olduğunuzu hissettirebilir.

Kuşadası’nın bu benzersiz otelinde indirimli konaklama fırsatını kaçırmamak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Denizin ve güneşin diyarı Kuşadası’nda en iyi 7 tatil oteli

KENDİNİ SULTANLAR GİBİ HİSSETMEK İSTEYENLERE: KUŞADASI ALTINSARAY HOTEL!

Osmanlı Konaklarını andıran özel mimariye sahip Altınsaray Hotel'in kapısından girdiğiniz an kendinizi bir Sultan gibi hissedebilirsiniz. Birbirinden özel dekorlarıyla dikkat çeken odalarda Ege'nin masmavi suları ve yanı başında mis gibi kokan çam ormanının manzarası ile huzuru baştan tanımlayabilir, güne enfes lezzetler başlayabilirsiniz.

Kuşadası’nın bu muhteşem otelinde indirimli konaklama fırsatını kaçırmamak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Denizin ve güneşin diyarı Kuşadası’nda en iyi 7 tatil oteli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye'nin beyaz cenneti Tuz Gölü'ne ziyaretçi akını

Vizesiz deniz tatili yapabileceğiniz yerler! Üstelik çoğuna pasaportsuz da gidiliyor...

Uygun fiyatlı bilet bulmak için 7 süper taktik

Toskana'nın tarih kokan şehri: Floransa