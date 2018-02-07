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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Haber
07.02.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

Denizin altında sıra dışı restoran

Norveç mimarlık firması olan Snohetta, Avrupa’ya bir eser kazandırmak için kolları sıvadı. Dışarıdan bakınca doğal bir kayaya benzeyen, içeri girince ise denizin altını izleyebileceğiniz ‘Under’ adında bir restoran tasarladılar. Norveç’te yapımına başlayan Under Restoranı’nın 2019 yılının başlarında açılması bekleniyor.

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Norveç'te bulunan 'Under' isimli yapı hem bir restoran hem de bir araştırma merkezi olarak hizmet verecek. Projenin mimarlarına göre Avrupa yakında ilk su altı restoranına kavuşmuş olacak.

Denizin altında sıra dışı restoran

Under İngilizce ‘altında’ anlamına geliyor. Norveç dilindeyse ‘merak etmek’ anlamı taşıyan restoran Norveç‘in Baly köyünde kurulacak. Ayrıca Under Restoranı ilginç konseptiyle de dikkat çekiyor. Bu mekan bir lokanta olarak hizmet veriyor. Ancak burası aynı zamanda deniz yaşamının incelendiği bir araştırma merkezi… Projenin mimarları bu amaçla yola çıkmış.

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Denizin altında sıra dışı restoran

Snohetta firması Mısır’daki İskenderiye Kütüphanesi ve Norveç Ulusal Opera ve Bale binası için yaptığı çalışmalarla biliniyor. Tek parça taştan inşa edilen bu yapının dış duvarları yaklaşık bir metre kalınlığında. Bu sayede denizdeki midyeler dış duvarların üzerine yapışabiliyor. Lokanta deniz seviyesinin beş metre altında bulunuyor. Restoranın 11 metre genişliğinde ve 4 metre uzunluğundaki devasa penceresi tıpkı bir periskop gibi deniz altı hayatını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Yapı üç kısımdan oluşuyor. Giriş kısmı, bar mekanı ve restoran bölümü… Yapı 100 kişilik bir grubu aynı anda misafir edebilecek kapasitede. Restoranın inşasına Şubat 2018’de başlayıp 2019 yılının başında ise bitirilmesi bekleniyor.

Denizin altında sıra dışı restoran

Snohetta firması bu yapının çevre dostu şekilde inşa edildiğini ve aynı zamanda da araştırma yapmaya olanak tanıdığını belirtiyor. Restoran çalışma saatleri dışında deniz biyolojisi merkezi olarak görev yapacak. Aynı zamanda mevsimlerin kayması ile oluşan deniz yaşamındaki farklılıklar da incelenecek.

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Denizin altında sıra dışı restoran

Projenin önde gelen mimarı Rune Grasdal, ‘’Bu binanın faydalarından birisi de doğayı ve toprağı birbirine nasıl bağladığını ve güvenli bir şekilde bulunduğunuz karadan, metal bir tüp içinde, yine güvenli olarak denizin altına nasıl inebildiğinizi insanlara göstermesi.’’ diyor. Ayrıca Grasdal, insanların burada klostrofobik duygular içinde değil, güvende olduklarını hissetmelerini istiyor. Bu sebeple, içeriye giren insanların korkmaması için, tasarım ekibi meşe gibi doğal malzemeler ve iyi aydınlatma gibi birçok ögeyi göz önünde bulunduruyor.  

Fotoğraflar: Snohetta, CNN, Euronews

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