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Deniz 30 metre çekildi, ilk kez görenler paniğe kapıldı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 03.01.2020 - 13:48,Son Güncelleme:/

Deniz 30 metre çekildi, ilk kez görenler paniğe kapıldı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz yaklaşık 30 metre çekildi. İlk kez görenler paniğe kapılırken, bazı vatandaşlar her yıl bu durum ile karşılaştıklarını belirtti.

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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz yaklaşık 30 metre çekildi. Denizde yer yer küçük adacıklar oluşurken, durumu ilk kez görenler paniğe kapıldı. Bazı vatandaşlar ise her yıl böyle durumların meydana geldiğini ve bu tarihlerde gelgit olaylarının olduğunu belirtti. Mevsimsel bir durum olduğu öne sürülen deniz çekilmesi nedeniyle suyla kaplı olan ilçe sahili bomboş kalırken, yer yer bazı balıkçı tekneleri de ortada kaldı. İstanbul ile Tekirdağ arasında bulunan Marmaraereğlisi ilçesinin sahilinde her yıl bu tarihlerde aynı durum yaşanıyor.

Deniz 30 metre çekildi, ilk kez görenler paniğe kapıldı

Deniz 30 metre çekildi, ilk kez görenler paniğe kapıldı


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