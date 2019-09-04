Demre'de tarÄ±m alanlarÄ±nÄ±n altÄ±nda tarih yatÄ±yor

Aziz Nikolaos Kilisesi'nin, Roma dÃ¶neminden kalma tiyatronun ve klasik Ã§aÄŸ Ã¶zelliklerini taÅŸÄ±yan kaya mezarlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Antalya'nÄ±n Demre ilÃ§esinde, yerleÅŸim alanÄ±nÄ±n 9 metre aÅŸaÄŸÄ±sÄ±nda, Ã¼stÃ¼ alÃ¼vyonla kaplÄ± bÃ¼yÃ¼k bir kent olduÄŸu tespit edildi.

Akdeniz Ãœniversitesi Edebiyat FakÃ¼ltesi Arkeoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi ve KazÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Nevzat Ã‡evik, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, klasik Ã§aÄŸdan Roma'ya ve baÅŸkent olduÄŸu Bizans dÃ¶nemine kadar Likya'nÄ±n en Ã¶nemli metropollerinden biri olan Myra Antik Kenti ve LimanÄ± Andriake'de, 10 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla tarihe Ä±ÅŸÄ±k tutacak Ã¶nemli bir yeni bilgiyi ortaya Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã‡alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda antik Ã§aÄŸÄ±n en hareketli limanÄ±nÄ±, Roma karakterinde 11 bin kiÅŸilik bÃ¶lgenin en bÃ¼yÃ¼k tiyatrosunu, klasik Ã§aÄŸda Likya'nÄ±n en Ã¶zel kaya mezarlarÄ±nÄ± barÄ±ndÄ±ran Myra'yÄ± ve LimanÄ± Andriake'yi bilime, kÃ¼ltÃ¼re, tarihe ve turizme kazandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Ã‡evik, kÄ±sa zamanda bÃ¼yÃ¼k hedefleri gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini bildirdi.

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Akdeniz Ãœniversitesi iÅŸ birliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini aktaran Prof. Dr. Ã‡evik, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Arkeoloji dÃ¼nyasÄ±nda Ã§ok da kolay nasip olmayacak ÅŸekilde kÄ±sa zamanda Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ ortaya Ã§Ä±kardÄ±k. Devlet, akademi ve halk Ã¼Ã§ ayaÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde birlikte tutarak, kÄ±ymetli bir ekiple Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Myra'nÄ±n Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karabildik. Jeofizik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z, Demre'nin altÄ±nda 1,5 kilometre Ã§apÄ±nda kocaman bir ÅŸehrin yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Demre'nin altÄ±nda, binlerce yÄ±ldÄ±r katmanlÄ± olarak yatan mÃ¼thiÅŸ bir yerleÅŸim var. Tiyatro kazÄ±larÄ±nda, Demre yÃ¼rÃ¼me dÃ¼zlemiyle Roma dÃ¶nemi orijinal zemini arasÄ±nda 9,5 metre kot farkÄ± var. Derin alÃ¼vyon Ã¶rtÃ¼ altÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir bilgi rezervi bizi bekliyor. Bu nedenle Myra'yÄ± 'Anadolu Pompeisi' olarak nitelendiriyorum."

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Devlet agorasÄ± ve diÄŸer yapÄ±lar gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmayÄ± bekliyor.

"Noel Baba" olarak adlandÄ±rÄ±lan Myra Piskoposu Aziz Nikolaos'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶mÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kilisenin de kentin Bizans dÃ¶nemindeki Ã¶nemini yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ã‡evik, bÃ¶lgede diÄŸer alanlar da kazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde Ã§ok daha Ã¶nemli bilgiye ulaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Nikolaos Kilisesi'nin Myra metropolÃ¼nÃ¼n yapÄ±larÄ±ndan sadece biri olduÄŸunu belirten Nevzat Ã‡evik, yÃ¼zeyde gÃ¶rÃ¼nen tiyatro, kilise ve hamam gibi birkaÃ§ yapÄ±nÄ±n nitelik ve Ã¶neminin bugÃ¼n tamamen gÃ¶mÃ¼lÃ¼ olduÄŸunu ifade etti.

Bir arkeolog olarak sÄ±rlarla dolu, alÃ¼vyonlar altÄ±nda ne tÃ¼r bilgiye ulaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± Ã§ok merak ettiÄŸini ifade eden Ã‡evik, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"HenÃ¼z ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgiler orada bizi bekliyor. TopraÄŸÄ±n altÄ±nda geÃ§miÅŸi aydÄ±nlatmaya dair Ã§ok Ã¶nemli bilginin ve alÃ¼vyon yataÄŸÄ±nda Ã§ok iyi korunmuÅŸ bir antik kentin beklediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. KorunduÄŸu sÃ¼rece sorun yok. Tamamen Ã¶rtÃ¼lÃ¼ olduÄŸu iÃ§in kimsenin buna zarar verme ihtimali de yok. Ama bilimsel merakÄ±mdan ve TÃ¼rkiye'ye kazÄ±lmÄ±ÅŸ bir eÅŸsiz kent armaÄŸan etme isteÄŸimden dolayÄ± bir an Ã¶nce kazÄ±labilmesini de temenni ediyorum. Ã–nemli bir kentin arazilerin altÄ±nda yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. 9 metre aÅŸaÄŸÄ±da devlet agorasÄ± ve diÄŸer kentsel yapÄ±lar yatÄ±yor. Ã–nce kamulaÅŸtÄ±rma yapÄ±lmasÄ± gerekiyor ki biz de kazÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilelim. O zaman Demre'nin de Antalya'nÄ±n da her aÃ§Ä±dan dÃ¼nyasÄ± deÄŸiÅŸecek."

OrtodokslarÄ±n hac merkezi

Tarihi mekanlarÄ±n kÃ¼ltÃ¼r turizmi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸuna deÄŸinen Prof. Dr. Nevzat Ã‡evik, bu tarihsel birikimin TÃ¼rkiye'yi diÄŸer Akdeniz Ã¼lkelerinden farklÄ± kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Arkeolojinin Ã¼lkeye bÃ¼yÃ¼k bir ayrÄ±calÄ±k sunduÄŸuna dikkati Ã§eken Ã‡evik, Antalya'da, her turistik firmanÄ±n ve yerel yÃ¶netimlerin tÃ¼m tanÄ±tÄ±mlarÄ±nda Ã¶ncelikle arkeolojik alanlarÄ±, yapÄ±larÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Demre'nin kÃ¼Ã§Ã¼k bir ilÃ§e olmasÄ±na raÄŸmen en fazla turist Ã§eken yerlerden biri olduÄŸuna iÅŸaret eden Prof. Dr. Ã‡evik, "Burada eÅŸsiz etkileyicilikte Myra Antik Kenti, hac merkezi olan Aziz Nikolaos Kilisesi, Andriake LimanÄ±, muhteÅŸem Kekova ve de Likya UygarlÄ±klarÄ± MÃ¼zemiz var. Bu gÃ¼Ã§lÃ¼ ve Ã¶zel birliktelikte hiÃ§bir yerde gÃ¶rÃ¼lmeyen akÄ±l almaz bir doÄŸa, kÃ¼ltÃ¼r ve tarih sarmalÄ± tÃ¼mÃ¼yle Myra'da ve Myra Denizi'nde var. Hepsi bir arada. MÃ¼thiÅŸ bir cazibe oluÅŸturuyor. Bu da turizme nitelik ve nicelik kazandÄ±rma kapasitesini gÃ¶steriyor." diye konuÅŸtu.