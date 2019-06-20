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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Demirkapı Yaylası'nda dört mevsim bir arada
Seyahat
Anadolu Ajansı
20.06.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Demirkapı Yaylası'nda dört mevsim bir arada

Trabzon'un Çaykara ilçesi Haldizen Vadisi'ndeki dik yamaçların arasında bulunan Demirkapı Yaylası, ziyaretçilerine dört mevsimi bir arada yaşama imkanı sunuyor.

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Trabzon'un Çaykara ilçesi Haldizen Vadisi'ndeki dik yamaçların arasında bulunan yaklaşık 1900 rakımlı Demirkapı Yaylası, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlere dört mevsimi bir arada yaşatıyor. Yöre halkının yanı sıra son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin de yaz aylarındaki ilk durağı haline gelen yayla, alternatif tatil arayanlara zengin florasının yanı sıra dört mevsim karlı tepeleri, sisli dağları, serin suları ve bozulmamış doğasıyla ziyaretçilerine keyifli zaman yaşatıyor.

Haldizen Vadisi'nin dik yamaçlarının arasındaki yaklaşık 1900 rakımlı Demirkapı Yaylası, konaklama imkanları, yöre kültür ve lezzetleriyle de etkiliyor. Misafirlerine göl ve dere kenarında dinlenme, trekking, foto safari, dağ bisikleti gibi farklı alternatifler de sunan yayla, aynı zamanda Uzungöl ile krater gölleri olarak bilinen "Yedigöller" bölgesine yakınlığıyla da dikkati çekiyor. Yaylaya gelen turistler, ahşap ev ve otellerin yanı sıra göl kenarında kurulan çadırlarda da gün boyu vakit geçirebiliyor. Gündüzleri genellikle yabancı turistler tarafından yemek pişirmek ve dinlenmek amacı ile tercih edilen çadırlar, geceleri ise genellikle yerli turistler tarafından konaklama amacıyla kullanılıyor. Tatilcilere şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla baş başa bir gün geçirme fırsatı sunan Demirkapı Yaylası, mevsime özgü doğadaki renk cümbüşü ve sunduğu alternatiflerle de her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

Demirkapı Yaylasında dört mevsim bir arada


En fazla ilgi Orta Doğu'dan

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Çaykara ilçesinin Uzungöl başta olmak üzere Demirkapı Yaylası, Yedigöller gibi turizm destinasyonlarıyla adından giderek daha fazla söz ettirmeye başladığını söyledi. İlçedeki turizm destinasyonlarının yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerden de yoğun ilgi gördüğüne dikkati çeken Tok, Demirkapı Yaylası'nın da bu kapsamda ön plana çıktığını ifade etti. Tok, Demirkapı Yaylası'na en fazla ilginin Orta Doğu'dan olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Demirkapı Yaylası özellikle göl kenarında serin suların, dik yamaçların, temiz havanın, yöre kültür ve lezzetlerinin tadını çıkarmak isteyen doğaseverlerden rağbet görüyor. Bu ilginin yaz turizm sezonu boyunca giderek artacağına inanıyoruz."

Demirkapı Yaylasında dört mevsim bir arada



"Bu yıl daha fazla turist ağırlamayı bekliyoruz"

Yöreye gelen turistlerin eşsiz doğanın yanı sıra alternatif turizm seçeneklerinin de tadını çıkarabileceğini anlatan Tok, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dik yamaçların arasındaki yaylamız, bozulmamış kültürü ve seyrine doyum olmayan manzaralarıyla son yıllarda cazibe merkezi haline geldi. Bu potansiyelin giderek daha da artacağına inanıyoruz. Doğa ile iç içe eşsiz bir gün geçirmek isteyen bütün doğaseverleri yöremize bekliyoruz. Bu kapsamda turistlerimizin memnuniyetini de önemsiyoruz."

Tok, bu yıl daha fazla turist ağırlamayı beklediklerini, belediye olarak da turizmden alınan payı artırmak için her zaman farklı hizmetler sunmak için gayret ettiklerini belirtti.

 

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