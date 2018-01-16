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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Hürriyet Haber
16.01.2018 - 14:24, Son Güncelleme:

Demir Kilise'ye ziyaretçi akını

Uzun süredir restorasyonu süren ve 7 Ocak’ta ibatede açılan Demir Kilise ziyaretçi akınına uğruyor. Hem yabancı hem de Türk birçok kişi Demir Kilise’yi ziyarete gidiyor. Öyle ki Demir Kilise’yi ilk hafta 2 bin kişi ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile çok sayıda Türk ve Bulgar yetkilinin katılımıyla 7 Ocak pazar günü ibadete açılan, Haliç'teki Demir Kilise olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Bulgaristan'dan turlarla gelen gruplar ile İstanbul'daki yerli ve yabancı turistler, Demir Kilise'ye gelerek hem tarihi mekanı geziyor hem de ibadet ediyor.

Demir Kiliseye ziyaretçi akını

İstanbul'da yaşayan Bulgar cemaati mensuplarının sayısındaki azlık nedeniyle pazar günleri düzenli olarak ayinlerin yapılmayabileceği belirtilen Demir Kilise, dini bayramlar ve düğün gibi özel günlere ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan 13 milyon lira ve Bulgar Hükümetinin katkısıyla toplam 16 milyon lira harcanarak yenilenen tarihi mekan, ibadethane olmasının yanı sıra içindeki süslemeler ve ikonlar nedeniyle bir müzeyi andırıyor.

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Bulgar turistlerin yanı sıra Türk vatandaşlarının genellikle kiliseyi, restorasyondan sonra geldiği durumu merak ettikleri için gezdiği belirtildi.

Bir haftada 2 bin kişi ziyaret etti

Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hristo Kopano, kiliseye yönelik ziyaretçi ilgisinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Açılıştan sonraki bir hafta içinde 2 bine yakın ziyaretçinin kiliseyi görmeye geldiğini aktaran Kopano, "İlgi çeken bir kilise. Sonuçta biraz daha zaman geçtiğinde çok daha fazla ziyaretçi gelecek." dedi.

Demir Kiliseye ziyaretçi akını

Gerek yurt dışından gelen turist gruplarının gerekse Türkiye'de yaşayan çok sayıda insanın bu tarihi mekanı görmeye geleceğinin altını çizen Kopano, "Kilise başarılı bir restorasyon geçirdi. Aslına döndü. Bu nedenle gerek mimari projeyi hazırlayanlara, gerek finansal desteği veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gerekse Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve yöneticilerine müteşekkiriz." diye konuştu.

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Demir Kiliseye ziyaretçi akını

Dini bayramlar ve özel günlere ev sahipliği yapacak

Demir Kilise'nin Türkiye’deki Bulgar cemaatinin en büyük dini mekanı olduğunu, geçmişte de burada geleneksel olarak önemli dini bayramları kutladıklarını hatırlatan Kopano, şöyle devam etti:

"Gerek yerin büyük olması, gerekse cemaatin ufak olması (mensuplarının azlığı) nedeniyle her pazar düzenli olarak ayinler gerçekleşmeyebilir. Paskalya, Aziz Stefan günü ve diğer önemli dini bayramları burada kutlayacağız, kutlamaya devam edeceğiz. Bunun için organize olmaya çalışıyoruz."

Demir Kiliseye ziyaretçi akını

Kopano, Demir Kilise'nin hafta içi ve hafta sonu olmak üzere her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında açık ve her din mensubunun ziyaretine serbest olduğunu vurgulayarak, "İnancımıza göre burası Tanrı'nın evi. Her isteyen gelip gezebilir ve dua edebilir. Hiçbir millet, din, dil ve ırk farkı gözetilmiyor. Ayrıca burası çok tarihi bir mekan. Kilisenin altında bir sanat galerisi oluşturuldu. Kilisenin restorasyonu sırasında geçirdiği durumu gözler önüne seriliyor. Hem restorasyondan önceki hali hem de sonrasındaki durumu yüzlerce fotoğrafla ortaya konulmuştur." ifadelerini kullandı.

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Kiliseyi gezmeye gelen Romanya vatandaşı Maria Tataru da restorasyonla yok olmaktan kurtarılan dini mekanı görmeye geldiğini kaydetti. Tataru, "İstanbul'da yaşıyorum. İlk fırsatta mekanı görmek istedim. Onun için geldim. Çok güzel olmuş. Çok fazla insanın bu güzellikleri görmek için geleceğini tahmin ediyorum." dedi.

1993 yılından beri kilisede görev yapan Hataylı İbrahim Zeytunlu da kilisenin düğün ve nişan gibi özel gün organizasyonlarına ev sahipliği yapacağını belirtti.

Demir Kiliseye ziyaretçi akını

Düğününü 1994 yılında Demir Kilise'de gerçekleştirdiğini anlatan Zeytunlu, "25 yıldır buradayım. Daha önce insanlar gelip, kilisenin ne zaman açılacağını sorarlardı. Resmi bir açılış yapıldı ancak herkes haberdar olmamış olabilir. Şimdi öğrenenler geliyorlar. Açılması güzel oldu. Dini bayramların yanı sıra düğünlere de ev sahipliği yapacak." diye konuştu.

Demir Kiliseye ziyaretçi akını

 

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