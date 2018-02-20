Doğu Ekspresi'ne rakip: Kurtalan Ekspresi

Demir ağlarla örülü Anadolu'da hizmete girdiği ilk günden bu yana taşımacılıkta önemli bir yere sahip olan Kurtalan Ekspresi, 74 yıldır seferlerini sürdürüyor. Kurtalan Ekspresi Cumhuriyetin kuruluşundan 21 yıl sonra, Cumhuriyetin kurulduğu gün başladığı seferlerinde ilk istasyondan son istasyona kadar olan 1212 kilometrelik güzergâh boyunca Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve Batman başta olmak üzere 70'ten fazla durakta yolcularını selamlıyor. Merhum Sanatçı Barış Manço'nun da esinlenerek 1972 yılında kurduğu müzik grubuna adını verdiği, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş'nin Kurtalan Ekspresi'nde yolculuk, Ankara'dan başlayıp Siirt'in Kurtalan ilçesinde son buluyor.

Demir yolu ulaşımında Türkiye'nin en eski hatlarından olan Kurtalan Ekspresi ile yolculuk 23 saatte tamamlanıyor. Seferler bazen başlangıç bazen de dönüş hikayelerinin adresi olurken, yolculuk boyunca geçilen güzergahlar yolculara görsel bir şölen sunuyor.Kimi zaman okula öğrenci kimi zaman asker ocağına Mehmetçik kimi zaman da gurbete işçi taşıyan Kurtalan Ekspresi'nin yolcu profili aradan geçen yıllarda değişse de o geleceğe umut taşımaya devam ediyor.

İlk seferine 29 Ekim 1944'te başladı

Kurtalan Gar Şefi Selahattin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurtalan Ekspresi'nin demir ağların örülmesinin ardından ilk seferini 29 Ekim 1944'te gerçekleştirdiğini belirtti. Ekspresin yıllık 10 bin ile 15 bin arasında yolcu taşıdığını ifade eden Yıldırım, "Kurtalan Ekspresi'nin bölgemiz taşımacılığı açısından büyük önemi var. Kurtalan ilçemiz, Kurtalan Ekspresi ile anılmaktadır.

Geçmişte Kurtalan Ekspresi'nin de işlendiği filmler çekilmiştir. Bölgemize katkısı devam etmektedir." diye konuştu. Trende yataklı, örtülü kuşetli ve pulman tipi vagonların yanı sıra restoran da bulunduğunu aktaran Yıldırım, seferlerin pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirildiğini kaydetti.

"Demiryolları ülkelerin can damarlarıdır"

1972 yılında TCDD bünyesinde ilk olarak Kurtalan'da göreve başlayan ve 40 yılı aşkın süre görev yaptıktan sonra emekli olan 73 yaşındaki Mehmet Şimşek, göreve başladığı yıllarda yurt genelinde trenle ulaşımın karayoluna göre daha cazip olduğunu ifade etti. O zamanlardaki trenlerle günümüzdeki trenler arasında çok fark bulunduğuna işaret eden Şimşek, şimdiki trenlerde konfor, güven ve hizmetin daha iyi olduğunu aktardı.

Şimşek, Kurtalan'ın son durak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Son duraktı Kurtalan, oradan öteye demiryolları çalışmıyordu. Karayolları da şimdiki gibi işlek değildi. Bitlis, Tatvan buraların da yolcusunu taşırdık. O dönemlerde yolcu çoktu ama tercih ettikleri için değil başka ulaşım imkânı olmadığından. Şimdilerde ise yolcular treni daha çok rahatlık için tercih ediyor. Trenlerin restoranı var, yataklı bölümü var. Kişi rahat bir yolculuk yapmak istiyorsa treni tercih ediyor. Trenin gittiği yerde huzur ve refah olur. Bir yerde ulaşım kolay olunca yatırımcılar oraya yönelir. Bir yerde tren varsa orada kalkınma var demektir. Demir yolları ülkelerin can damarlarıdır."

"Kurtalan Ekspresiyle yolculuk çok güzel"

Trenle Güneydoğu turuna çıkan üniversite öğrencisi Ahmet Gülşen, farklı bir yolculuk yaşamak için Kurtalan Ekspresi'ni tercih ettiğini anlattı. Bölge insanını tanımak, yaşantılarını daha iyi görebilmek için trenle yolculuk yapmak istediğini dile getiren Gülşen, "Duraklarda trene inen binen insanlar oluyor, onlarla sohbet etme, tanışma imkânı buluyoruz. Kurtalan Ekspresiyle yolculuk çok güzel oluyor. Bölge insanı bizlere çok iyi davranıyor, samimi yaklaşıyorlar. İnsanlar sularını, yiyeceklerini bizimle paylaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar : AA