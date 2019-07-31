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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Datça'da bayramda yer yok! Yola çıkmayın uyarısı yapıldı...
Seyahat
DHA
31.07.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Datça'da bayramda yer yok! Yola çıkmayın uyarısı yapıldı...

Muğla'nın Datça ilçesinde, Kurban Bayramı tatili yaklaşırken otellerde doluluk oranı, şimdiden yüzde 100'lere ulaştı. Datça'da tatil planlayanlara, 'Rezervasyonlarınızı yaptırmadan yola çıkmayın' uyarısı yapıldı.

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Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkan Yardımcısı ve Datça Turizm Otelciler Derneği Başkanı Bülent Sancakdar, yaz aylarına denk gelen bayram tatillerinde turizmin çok yoğun geçtiğini söyledi.

Datçada bayramda yer yok Yola çıkmayın uyarısı yapıldı...


Datça'da, temmuz ayının 15'inden ağustosun sonuna kadar bütün otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'lere ulaştığını kaydeden Sancakdar, "Bayram süresince Datça'da yer bulmak çok zor. Bayramda Datça'ya gelecek olan misafirlerimiz, kesinlikle rezervasyonlarını yapmadan yola çıkmasınlar; çünkü 22 bin 261 olan Datça nüfusunun bugünlerde ve bayramda 65-70 bin kişilere ulaşması bekleniyor" diye konuştu.

Datçada bayramda yer yok Yola çıkmayın uyarısı yapıldı...


Datça'nın var olan hizmet kapasitesinin bayramlardaki yoğunluğu kaldıramadığını da belirten Sancakdar, "Geçen yıl bayram tatilinde yaşanan sıkıntıların tekrarlanmasını istemiyoruz. Geçen sene rezervasyon yaptırmadan tatile gelenler, çok büyük sıkıntılar yaşadı. Datça kıyıları, hoş olmayan görüntülere sahne oldu" dedi.

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Sakin bir bayram tatili için 10 adres Ege ve Akdenizin kalabalığından uzak ve ucuz...
Sakin bir bayram tatili için 10 adres! Ege ve Akdeniz'in kalabalığından uzak ve ucuz...

9 günlük bayram tatillerinde, sadece Datça'da değil başka sahil beldelerinde aynı sıkıntıların yaşandığını belirten Bülent Sancakdar, "Altyapı kapasitemiz nedeniyle gelecek misafirlere dört dörtlük bir hizmet verebilmek çok zorlaşıyor. Temennimiz o ki 9 günlük bayram tatilleri yerine turizmi 120 hatta 150 güne yayabilmek. Bunu gerçekleştirebilirsek tatilciler de işletme sahipleri de mutlu olacak. Datça'nın yerleşik düzende oturan insanları, esnafı rahat edecek" diye konuştu.

Datçada bayramda yer yok Yola çıkmayın uyarısı yapıldı...


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