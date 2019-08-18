Dante, Shelley ve Byron ile aynı sularda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriDante, Shelley ve Byron ile aynı sularda
GeriSeyahat Dante, Shelley ve Byron ile aynı sularda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dante, Shelley ve Byron ile aynı sularda
Seyahat
Kumru EREN | Fotoğraflar: Alamy
18.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dante, Shelley ve Byron ile aynı sularda

Lerici’nin denize açılan dar sokakları ve dik merdivenlerinde, bir şiirin dizelerinde gezermişçesine ilerlerken, buraya duydukları hayranlıkla körfezin ismine kaynaklık eden Percy Shelley, Mary Goldwin Shelley, D.H. Lawrence ve edebiyat dünyasının ilk süper starı Lord Byron’dan her an bir iz görmek mümkün.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İtalya’nın Ligurya Rivierası’nda, La Spezia Körfezi’nin hemen 8 km. güneybatısında yer alan küçük ama cazibeli kasaba Lerici, 19. yüzyılın başlarında pek çok şair, yazar ve ressama verdiği harikulade ilhamla tanınıyor. Lerici, San Terenzo ve Tellaro’da yaşayan ve üreten sanatçılar dolayısıyla, İtalyan Rivierası’nın bu bölümü ‘Golfo dei Poeti’ (Şairler Körfezi) olarak anılıyor.

Şık ve kendine özgü mimarisiyle birbinden güzel villaların büyüleyici bahçeler ve safir rengi denizle buluştuğu bu özgün kasaba, Dante ve Petrarca gibi İtalyan entelektüellerinden sonra uzunca bir süre İngiliz Romantikleri’ne ev sahipliği yapmış. Lerici, körfezin hemen karşı kıyısında bulunan Cinque Terre kadar turistik; güneyinde yer alan Forte dei Marmi kadar popüler ve lüks bir destinasyon olmasa da, edebiyat ve sanat tarihindeki yeri dolayısıyla kültürel anlamda bir cazibe noktası. Denize açılan dar sokakları ve dik merdivenlerinde, bir şiirin dizelerinde gezermişçesine ilerlerken, buraya duydukları hayranlıkla körfezin ismine kaynaklık eden Percy Shelley, Mary Goldwin Shelley, D.H. Lawrence ve edebiyat dünyasının ilk süper starı Lord Byron’dan her an bir iz görmek mümkün.

Dante, Shelley ve Byron ile aynı sularda



İngilizler nasıl ‘Romantik’ oldu?
İtalyan Rivierası’nın ünü, 18. yüzyıl başlarında İngiliz aristokrasisi arasında moda olan Avrupa seyahatleri ile başlıyor. Gelişmiş bir sanat zevkine sahip olmanın öneminden olsa gerek, Kıta Avrupası’na ait tablolar, baskılar, çizimler, elyazmaları ve kitaplar dönemin aristokrat seyyahları tarafından ülke değiştirirken; İtalyan sahilleri kısa bir sürede düşsel bir destinasyon haline gelmiş. İtalyan manzara resmi, Napoli ve Vezüv manzaralarından başlayarak pitoreskin adeta tanımını oluştururken; Tiran Denizi kıyılarındaki bu pastoral cennetler, ‘Aydınlanma’ya bir tepki olarak doğan Romantizm akımına temel oluşturan hayal gücünü beslemiş. Lerici, romantik geçmişi öncesinde, stratejik öneme sahip olan bir yer.

Dante, Shelley ve Byron ile aynı sularda


Etrüsk yerleşimi olan kasaba, 12. yüzyılın ilk yarısında küçük bir balıkçı köyünden stratejik bir limana dönüşmüş. Ortaçağ boyunca Cenovalılar ve Pisalılar arasındaki çekişmenin öznesi olan Lerici’nin, o günlerinden günümüze taşıdığı kalesi bugün Giuseppe Garibaldi Meydanı’nı ve irili ufaklı yüzlerce tekneye ev sahipliği yapan marinayı selamlıyor. Meydanı süsleyen 18. yy Piasseo stili binaların ve San Rocco Kulesi’nin altında yer alan restoranlar, en taze deniz mahsullerini tadarken, zarif limanın keyfini sürmek için ideal bakış açısına sahip.

Dante, Shelley ve Byron ile aynı sularda



1152’de inşasına başlanan kale ise bugün Paleontoloji Müzesi olarak tarihe tanıklık etmekte. Bu küçük körfezin bitişinde yer alan San Terenzo Kalesi ile arasında yer alan kordon, yaz akşamlarda marina manzarasının keyfini çıkarmak için iki kilometrelik ideal bir yürüyüş rotası. Limanda yer alan küçük iskeleden kalkan tekneler ile denize bakan rengârenk evleriyle ünlü Cinque Terre’ye olduğu kadar La Spezia’nın batı sahilinde yer alan Levanto, Deiva Marina ve Portofino’ya kolayca ulaşılıyor. Bu rotada aynı zamanda Lido Plajı, Venerre Azzura Mağarası ve ünlü Lerici Villaları’nı görebilmek mümkün. Yolun sonuna doğru, bunlardan en ünlü olanı kemerli cephesiyle yükseliyor: San Terenzo kıyısında 19. yüzyıl edebiyatının hüzünlü satırlarına ev sahipliği yapan, şair Percy Bysshe Shelley ve Frankenstein öyküsünü henüz 18 yaşındayken kaleme alan eşi Mary Shelley’nin evi Villa Magni ve muhteşem bahçesi.

Dante, Shelley ve Byron ile aynı sularda

Dante, Shelley ve Byron ile aynı sularda



İngiltere’de fırtınalı bir yaşam süren P. B. Shelley, eşi ve bir grup entelektüel, 1822’de San Terenzo’da Magni Villası’na yerleşirler. Shelley, pek çok şiirini burada kaleme alır. ‘Ariel’ adlı teknesiyle sık sık denize çıkan şair, Livorno’ya doğru hareket ettiği bir temmuz günü fırtınaya yakalanır ve geri dönemez. On gün sonra, şairin bedeni Viareggio kıyısında bulunur. Ailesi ve yakın dostları Shelley’nin yaşamını yitirdiği sahilde yakılarak defnedilmesine karar verir. Bir ağustos günü, Gorgona, Capraia ve Elba adalarının ufuktaki manzarasının eşliğinde cesedi yakılır. Yakın dostu Lord Byron, töreni uzaktan izleyebilmiştir. Tören sonrasında, cesedi kül olsa da şairin kalbi yanmaz. Dostları, şairin yüreğini bir kutuya koyarak Mary Shelley’e teslim ederler. Villa Magni ve Shelley ailesinin dramatik hikâyesinin detaylarını öğrenmek için Guido Biagi’nin kaleme aldığı ‘Gli ultimi giorni di P.B Shelley/P.B. Shelley’in Son Günleri’ isimli kitabı okunabilir.

Dante, Shelley ve Byron ile aynı sularda



Byron Kupası düzenleniyor

Lord Byron’ın Portovenere–Lerici arasındaki 7.5 km’yi, yakın arkadaşı Shelley’i görmek için 1822’de yüzerek geçmesinin anısına her temmuz/ağustos ayında geleneksel olarak Lord Byron Kupası düzenleniyor. Bu yılın yarışı 7 Temmuz’daydı. Seneye siz de izleyebilir, hatta katılabilirsiniz. Sanatçılığıyla olduğu kadar, sıradışı yaşamı ve spor alanındaki başarılarıyla da bilinen Byron, 1810 yılında Çanakkale Boğazı’nı da yüzerek geçmişti. İnsani sınırları zorlamaya olan tutkusu hâlâ pek çok sporcuya ilham veriyor.
Her adımında bir öykü veya şiiri gizleyen romantik patikaları, kristal berraklığındaki deniziyle Lerici’den coşkulu bir romantik ya da tutkulu bir şair olarak ayrılmamak işten değil. Liguria’nın incisinin her köşesi, halihazırda bir şiirin dizelerinden alıntılanmış gibi. Kumlarda yürürken Byron’ın ayak izlerini takip ettiğinizi veya safir renkli suların Shelley’nin sonsuz aşkı simgeleyen yüreğini taze tuttuğunu düşününce, size yalnızca bu şiiri okumak düşüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Evlendiler, mobilya dükkânı yerine dünyayı gezdiler
Bodrum’da canlı müziğin en iyi 10 adresi
Dante, Shelley ve Byron ile aynı sularda
Türkiye'nin yaşamak için en iyi kenti seçildi! Sakin bir tatil için şimdi tam zamanı…