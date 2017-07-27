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Dalyan'ın dolmuş tekneleri dünyanın dilinde

Sazlıkların, bataklıkların, tuzlu ve tatlı suların karmasından doğan Dalyan kanalı, İngiliz The Times gazetesi tarafından ‘Avrupa'nın en iyi açık alanı’ seçilmişti. Şimdi ise Dalyan, dolmuş tekneleriyle dünyanın dilinde...

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Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan, milyonlarca yılda şekillenmiş bir coğrafi yapıya sahip. Dalyan'da hayat su ile özdeşleştiği için tekneler günlük hayatın önemli bir parçası olarak varlık gösteriyor.

Dalyanın dolmuş tekneleri dünyanın dilinde

Yakın zamana kadar düğünlerin konvoy halinde giden tekneler üzerinde yapıldığı, ürünlerin pazarlara tekne ile götürüldüğü Dalyan'da tekneler yaşamın çok kıymetli bir öğesi.

Dalyanın dolmuş tekneleri dünyanın dilinde

Dünyaca ünlü çamur banyolarına ve deniz kaplumbağalarının yuvası İztuzu sahiline gelen turistler, tekne turlarıyla bu güzelliklerin tadını çıkarıyor. Dalyan'dan hareket eden tekneler Kaunos'taki kaya mezarlarının önünden yolcularını adeta zamanda yolculuğa çıkarmış oluyor.

 Dalyanın dolmuş tekneleri dünyanın dilinde

Sayıları yaz aylarında daha da artan tekneler, havadan labirenti andıran Dalyan kanalında sık seferlerle turistik hizmetinin yanı sıra Dalyan - İztuzu arasında dolmuş görevi de görüyor. Dolmuş tekneler, kanalda hareketli bir trafik oluşturuyor.

Dalyanın dolmuş tekneleri dünyanın dilinde

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Kaynak: Hürriyet Haber

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