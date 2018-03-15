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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

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Seyahat Dalış turizminin kalbi Bodrum’da atacak
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Dalış turizminin kalbi Bodrum’da atacak
Seyahat
DHA
15.03.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

Dalış turizminin kalbi Bodrum’da atacak

Bodrum açıklarında yüzlerce yıllık 12 batığın bulunduğu tarihi Yassıada'nın sualtı kültür turizmine kazandırılması ve dalışa hazır hale getirilmesi için hazırlanan proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunuldu. Projenin onaylanmasıyla 6 ayda hayata geçirileceğini belirten sualtı arkeoloğu ve dalış eğitmeni Aşkın Cambazoğlu, yılın 12 ayı, zengin ve kaliteli turistin bölgede konuk edileceğini belirtti.

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Turgutreis Mahallesi’ne 3 mil mesafede, antik dönemden 1994 yılına kadar 12 batığın bulunduğu Yassıada’nın dalış turizmine açılması için hazırlanan proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunuldu. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin eski müdürleri ve Türkiye’nin ilk su altı arkeologları Oğuz Alpözen, Yaşar Yıldız ve Aşkın Cambazoğlu tarafından projenin yaklaşık 20 yıl süren çalışma sonunda hazırlandığı belirtildi.

Dalış turizminin kalbi Bodrum’da atacak

‘Kaliteli turist, yılın 12 ayı Bodrum’a gelecek’

Cambazoğlu, Bodrum’un dalış turizminin dünyada sayılı merkezlerinin başında geleceğini, adanın kontrollü biçimde kültür ve dalış turizmine açılmasının eserlerin korunmasını da kolaylaştıracağını belirtti. Ayrıca Cambazoğlu, “Etrafında yaklaşık 15-45 metre derinliklerde 2. yüzyıl, 4. yüzyıl, 16. yüzyılda batan gemilerle, son olarak da 1994 yılında batan koyun yüklü Lübnan gemisin bulunduğu ada etrafında, tüm kazı ve kurtarma çalışmalarını yaklaşık 40 yılda tamamladık. Şu anda batıklardan çıkarılan eserler, 2 bin amfora ile birlikte müzede sergileniyor. Bu amforalardan bir miktarını kafeslerle çevireceğimiz, bölgeye tekrar koyabiliriz. Çünkü su altında kalan tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak ve dünya ile paylaşmak için hazırladığımız proje, aynı zamanda dünyada bir ilk olacak.’’ dedi. Cambazoğlu sözlerine ‘’Bu nedenle Yassıada’nın dalış ve kültür turizmine açılması çok önemli. İtalya’daki çok yeni tarihe denk gelen bir batıkta yapılan dalışlarda, dakika başına 32 Euro alıyorlar. Biz değerlerimizi korurken zengin, kaliteli ve dalış turizmine meraklı turisti yılın 12 ayı Bodrum’a çekmeyi başaracağız” diye devam etti.

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Batık savaş gemisinin ilginç hikayesi
Batık savaş gemisinin ilginç hikayesi

Dalış turizminin kalbi Bodrum’da atacak

Su altı hazineleri 24 saat izlenebilecek

Cambazoğlu, su altındaki eserlerin 750 bin dolara mal olacak projeyle kafesler ve kamera tekniği ile koruma altına alınarak 24 saat gözetleneceğini; ada üzerinde halen bulunan binaların yenilenerek iskele, basınç odası, restoran, kafeterya, konferans salonu yapılacağını belirtiyor. Cambazoğlu, “Aşağıda dalış yapanları, yukarıdan yakınları izleyebileceği gibi dalış sonrasında dalış yapanlara etkinliğin görüntü ve fotoğraflarını anı olarak vereceğiz… Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak ve tüm dünyaya tanıtmak ve turizmde çeşitliliği arttırmak amacıyla bir ilki geliştireceğiz” diye konuştu.

Dalış turizminin kalbi Bodrum’da atacak

‘Turizme kazandırılacağı rakam dudak uçuklatacak’

Büyük bir hayalin gerçekleşeceğini belirten Cambazoğlu, “Proje hayata geçtiğinde ilk 2 yıl içerisinde ziyarete gelecek 400 binin üzerinde turist ve kişi başına 60-120 dolar arasında yaptırılacak dalışlarla, yılda en az 200 milyon dolarlık gelir elde edilebilir. Bu rakam, 10 yıl içerisinde diğer dalış bölgelerinin de devreye girmesi ile 10’a katlanarak 2 milyar dolara çıkartılabilir. Proje hayata geçirildiğinde su altında bekleyen kültür ve turizm varlıklarımızı tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulurken, bölgeye gelen turistin kalitesini de arttırmış olacağız” şeklinde konuştu.

45 tonluk tank dalış turizmi için batırıldı
45 tonluk tank dalış turizmi için batırıldı

Dalış turizminin kalbi Bodrum’da atacak

‘Yassıada su altının Efesi’i haline gelir’

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin eski müdürü, su altı arkeoloğu Yaşar Yıldız, Yassıada’nın dalış turizmine açılmasıyla bölgenin ‘su altının Efes’i’ haline gelebileceğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “1989 yılında projesini hazırlayarak Bakanlığa sunduğumuz adaya, her yıl dünyaca ünlü zenginler, arkeologlar dalış yapmak için çok büyük zorluklarla izin alabiliyorlardı. Bu proje ile dünyada ilk kez 1800 yıl önce ve 1800 yıl sonra batan teknelerin bir arada sergileneceği ve 12 batığın bir arada bulunduğu ilk ve tek sualtı mirası bir arada sergilenecek. 40 yıllık hayalin gerçek olması bizi sevindirecek. Anadolu’nun sualtı hazineleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın arkeologları ve rehberleri tarafından korunarak tüm dünyaya tanıtılırken; aynı zamanda genç arkeologlar bilimsel çalışmalar yapabilecek. Adaya götürülecek öğrencilere su altı tarihimiz ve kültürel varlıklarımız ile ilgili dersler verilecek. Öğrencilerin ve yöre halkının kültürel varlıklara sahip çıkması, bilinçlenmesi sağlanacak.”

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Sualtı dalışının en güzel fotoğrafları
Sualtı dalışının en güzel fotoğrafları

Dalış turizminin kalbi Bodrum’da atacak

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