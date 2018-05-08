Daha fazla seyahat etmek isteyenler için 7 ipucu
Ekonomik engeller, yeterli zaman bulamamak veya diğer nedenlerle seyahat etmeyi sürekli erteliyor musunuz? Siz de çeşitli bahanelerle bir türlü yola çıkamayanlardansanız Enuygun’un önerilerine kulak verin.
Ekonomik rotaları araştırın
Pasaport ve vize gibi masraflar nedeniyle özellikle yurt dışında tatil fazlasıyla pahalı olabiliyor. Ancak rotanıza ve seyahat için seçtiğiniz tarihlere dikkat ederek farklı bir ülkeye de ucuza seyahat edebilirsiniz.
Örneğin Kıbrıs, Ukrayna ve Gürcistan gibi yerlere pasaport ve vize harcamalarına girmeden, kimlik kartıyla giriş mümkün. Karadağ ve Arnavutluk ise hem vizesiz hem de ekonomik rotalardan. Pahalı ülkelerde sadece birkaç günde yapacağınız harcama ile buralarda 1 hafta hatta belki daha uzun süre tatil yapabilirsiniz.
Ucuza veya bedava konaklayın
Seyahat masraflarının genellikle büyük bir bölümünü konaklama giderleri oluşturur.
Ancak gezerken tek alternatif pahalı oteller ve tatil köyleri değil! Airbnb ve Couchsurfing gibi platformları kullanarak otellere göre çok daha ucuza hatta bedava kalacak yer bulabilirsiniz.
Seyahat için birikim hesabı açın
Ev kirası ve faturalar gibi zorunlu harcamaların dışında kalan giderlerinizi azaltmaya çalışın.
Örneğin taksi yerine toplu taşımayı kullanarak veya kahvenizi evde hazırlayarak yıl içinde önemli miktarda tasarruf edebilirsiniz. Kalan parayı bir hesapta veya kumbarada biriktirerek seyahat için kullanabilirsiniz.
Yola çıkmadan araştırın
Gideceğiniz bölgede görülebilecek yerleri, yeme içme önerilerini ve alışveriş yapılacak uygun fiyatlı alternatifleri yola çıkmadan mümkün olduğunca öğrenin. Daha önce aynı yere seyahat eden arkadaşlarınız varsa bu konuda onlardan da yardım alabilirsiniz. Böylece yemek veya alışveriş için daha ekonomik yerleri tercih ederek tasarruf edebilirsiniz.
Alışverişlerinizi uçak biletine çevirin
Alışverişte genellikle kredi kartı kullanıyorsanız mil veya uçuş puan biriktiren bir kartı tercih edin.
Bu sayede her alışverişten mil kazanabilir ve ücretsiz veya indirimli olarak bilet satın alırken kullanabilirsiniz.
Kampanyalı biletleri yakalayın
Ülkemizin ve dünyanın güzelliklerini daha ucuza görmek için yıl içinde düzenlenen uçak bileti kampanyalarından yararlanın.
Ekonomik bir şekilde uçmanın bir diğer yöntemi ise seyahat etmek istediğiniz yere belirli aralıklarla bilet aramak. Hayalinizdeki yere uçuracak uygun fiyatlı bileti belki de şans eseri bulabilirsiniz.
Yemeği ucuza getirin
Özellikle pahalılığı ile ünlü Kuzey Avrupa ülkelerinde yapacağınız birkaç günlük tatilde sadece karnınızı doyurmak için harcayacağınız parayla neredeyse yeni bir ülke görebilirsiniz!
Seyahat ederken yemek masraflarını azaltmak için yola çıkmadan yanınıza marketten ton balığı, ekmek ve konserve gibi çabuk bozulmayacak yiyecekler alarak gittiğiniz yerde atıştırabilirsiniz. Bu şekilde pahalı yemeklere harcayacağınız parayla daha fazla yer görebilirsiniz.
Fotoğraflar: En uygun
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