Daha fazla seyahat etmek isteyenler için 7 ipucu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Daha fazla seyahat etmek isteyenler için 7 ipucu
Seyahat
Hürriyet Haber
08.05.2018 - 11:13, Son Güncelleme:

Daha fazla seyahat etmek isteyenler için 7 ipucu

Ekonomik engeller, yeterli zaman bulamamak veya diğer nedenlerle seyahat etmeyi sürekli erteliyor musunuz? Siz de çeşitli bahanelerle bir türlü yola çıkamayanlardansanız Enuygun’un önerilerine kulak verin.

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Ekonomik rotaları araştırın

Pasaport ve vize gibi masraflar nedeniyle özellikle yurt dışında tatil fazlasıyla pahalı olabiliyor. Ancak rotanıza ve seyahat için seçtiğiniz tarihlere dikkat ederek farklı bir ülkeye de ucuza seyahat edebilirsiniz.

Daha fazla seyahat etmek isteyenler için 7 ipucu

Örneğin Kıbrıs, Ukrayna ve Gürcistan gibi yerlere pasaport ve vize harcamalarına girmeden, kimlik kartıyla giriş mümkün. Karadağ ve Arnavutluk ise hem vizesiz hem de ekonomik rotalardan. Pahalı ülkelerde sadece birkaç günde yapacağınız harcama ile buralarda 1 hafta hatta belki daha uzun süre tatil yapabilirsiniz.  

Ucuza veya bedava konaklayın

Seyahat masraflarının genellikle büyük bir bölümünü konaklama giderleri oluşturur.

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Mayıs’ta denize girilecek 6 yer
Mayıs’ta denize girilecek 6 yer

Ancak gezerken tek alternatif pahalı oteller ve tatil köyleri değil! Airbnb ve Couchsurfing gibi platformları kullanarak otellere göre çok daha ucuza hatta bedava kalacak yer bulabilirsiniz.  

Seyahat için birikim hesabı açın

Ev kirası ve faturalar gibi zorunlu harcamaların dışında kalan giderlerinizi azaltmaya çalışın.

Daha fazla seyahat etmek isteyenler için 7 ipucu

Örneğin taksi yerine toplu taşımayı kullanarak veya kahvenizi evde hazırlayarak yıl içinde önemli miktarda tasarruf edebilirsiniz. Kalan parayı bir hesapta veya kumbarada biriktirerek seyahat için kullanabilirsiniz.

Yola çıkmadan araştırın

Gideceğiniz bölgede görülebilecek yerleri, yeme içme önerilerini ve alışveriş yapılacak uygun fiyatlı alternatifleri yola çıkmadan mümkün olduğunca öğrenin. Daha önce aynı yere seyahat eden arkadaşlarınız varsa bu konuda onlardan da yardım alabilirsiniz. Böylece yemek veya alışveriş için daha ekonomik yerleri tercih ederek tasarruf edebilirsiniz.

Alışverişlerinizi uçak biletine çevirin

Alışverişte genellikle kredi kartı kullanıyorsanız mil veya uçuş puan biriktiren bir kartı tercih edin.

Daha fazla seyahat etmek isteyenler için 7 ipucu

Bu sayede her alışverişten mil kazanabilir ve ücretsiz veya indirimli olarak bilet satın alırken kullanabilirsiniz.

Kampanyalı biletleri yakalayın

Ülkemizin ve dünyanın güzelliklerini daha ucuza görmek için yıl içinde düzenlenen uçak bileti kampanyalarından yararlanın.

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Dünyanın en sıra dışı yeri Burada çıplak dolaşmak serbest...
Dünyanın en sıra dışı yeri! Burada çıplak dolaşmak serbest...

Ekonomik bir şekilde uçmanın bir diğer yöntemi ise seyahat etmek istediğiniz yere belirli aralıklarla bilet aramak. Hayalinizdeki yere uçuracak uygun fiyatlı bileti belki de şans eseri bulabilirsiniz. 

Yemeği ucuza getirin

Özellikle pahalılığı ile ünlü Kuzey Avrupa ülkelerinde yapacağınız birkaç günlük tatilde sadece karnınızı doyurmak için harcayacağınız parayla neredeyse yeni bir ülke görebilirsiniz!

Daha fazla seyahat etmek isteyenler için 7 ipucu

Seyahat ederken yemek masraflarını azaltmak için yola çıkmadan yanınıza marketten ton balığı, ekmek ve konserve gibi çabuk bozulmayacak yiyecekler alarak gittiğiniz yerde atıştırabilirsiniz. Bu şekilde pahalı yemeklere harcayacağınız parayla daha fazla yer görebilirsiniz.  

Fotoğraflar: En uygun

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