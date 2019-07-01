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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dağyenice Göleti turizmde yeni bir çekim merkezi olacak
Seyahat
DHA
01.07.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Dağyenice Göleti turizmde yeni bir çekim merkezi olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dağyenice Göleti çevresini turizme kazandıracak proje çalışmalarına başladı. Dağyenice’nin kentte yeni bir çekim merkezi olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Proje kapsamında gölün görselinden de istifade ederek, bungalov evler, piknik alanları, mesire alanları, kır kahvesi ve yöresel ürün satışı yapılan alanlar oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

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Bursa’nın turizmden hak ettiği payı alması amacıyla Uludağ, sahiller, göller, şelaleler gibi doğal değerleri vitrine çıkaracak projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, rotayı Dağyenice Göleti’ne çevirdi. Bursa kent merkezine yakınlığı nedeniyle hafta sonları piknikçilerin akınına uğrayan ve özellikle kampçıların tercih ettiği Dağyenice’nin turizme kazandırılması için ilk somut adım atıldı.

Dağyenice Göleti turizmde yeni bir çekim merkezi olacak



Haziran ayı başında göletin iki yakasındaki toplam 500 bin metrekarelik alanı kiralama yoluyla Orman Bölge Müdürlüğü’nden alan Büyükşehir Belediyesi, bölge için daha önceden hazırlanan proje üzerinde de çalışmalara başladı.

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"ALLAH VERGİSİ GÜZELLİK"

Bursa’nın Allah vergisi doğal ortamı, tarihi ve kültürel zenginlikleri, sanayisi ve ihracatıyla çok özel bir şehir olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’ya daha fazla değer katabilmek için ne yapılması gerektiği noktasında sürekli araştırma ve inceleme içinde olduklarını söyledi. Dağyenice’nin de bir süredir üzerinde çalıştıkları alanlardan biri olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, yerin Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait olması nedeniyle çalışmaları Bakanlıkla birlikte sürdürdüklerini kaydetti.

Dağyenice Göleti turizmde yeni bir çekim merkezi olacak



Dağyenice’nin turizme kazandırılmasının yıllardır konuşulduğunu ancak bir aşama kaydedilemediğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Haziran başında ihaleyle burayı bakanlıktan kiraladık. Artık göletin iki yakasındaki yaklaşık 500 bin metrekarelik alan bize ait. Yine il özel idaresinden geçme diğer yakada da 170-180 dönümlük bir alanımız mevcut. Bu noktada biz öncelikle hazırladığımız proje kapsamında gölün görselinden de istifade ederek, bungalov evler, piknik alanları, mesire alanları, kır kahvesi ve yöresel ürün satışı yapılan alanlar oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Dağyenice Göleti turizmde yeni bir çekim merkezi olacak



"TURİZM İÇİN BÜYÜK KAZANÇ"

Bölgenin kent merkezine yakın olması nedeniyle ulaşım ve altyapının da revize edildiği bir Dağyenice’nin Bursa turizmi adına önemli bir kazanç olacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Dağyenice, ulaşımın mesafe olarak kolay olması nedeniyle yaz kış, yılın 365 günü çok yoğun kullanım potansiyeli olan bir yer. Bunları yaparken biz sadece öncülük ve aracılık edeceğiz. Kamu marifetiyle değil, özel sektör marifetiyle hayata geçirmeyi ve işlettirmeyi düşünüyoruz. Bu manada yaptığımız yurtdışı ve yurtiçi yatırımcılarla görüşmeler var. Yaptığımız bütün çalışmaları aşama aşama kamuoyuyla paylaşacağız. Projeyle alakalı ve yerin bize geçişi sürecinde Orman Bölge Müdürümüzün çok emekleri oldu, kendilerine teşekkür ediyorum. En kısa zamanda başlayıp, bitirmeyi amaçlıyoruz. Şimdiden Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Dağyenice Göleti turizmde yeni bir çekim merkezi olacak


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