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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cumhuriyetin kuruluşuna yolculuk
Seyahat
Yasemin ÇAKAR
21.04.2019 - 07:53, Son Güncelleme:

Cumhuriyetin kuruluşuna yolculuk

İstanbul Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi, Milli Mücadele’nin 100’üncü yılına özel bir sergi açtı: ‘İstiklal’. Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve mücadeleye destek veren Türk halkını anmak için hazırlanan sergide, tarihe ışık tutan bine yakın belge var. Madalyalar, gazeteler, fotoğraflar, haritalar, silahlar, projeksiyonlarla gösterilen kısa filmler ve hatta ‘Nutuk’un ilk baskısı bile burada... Ayrıca 23 Nisan’da çocuğunuzla sergiyi gezip, keyifli vakit geçirebilirsiniz.

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23 Nisan’da gününüzü Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde değerlendirebilirsiniz. Tarihe yolculuk yapabilir, çocuğunuzla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Müzede; geçmişten günümüze bankacılığın gelişimini anlatan birçok obje sergileniyor. Para sayma makinesi, kopyalama makinesi, terazi, daktilo ve çocuklarınızın dikkatini çekecek kumbaralar gibi objelerin yanı sıra alt katta bulunan ışıklı koridorun sonundaki büyük kasa odaları ve banka dolapları oldukça ilginç. Yalnız müze şu an ‘İstiklal’ sergisiyle gündemde...

Milli Mücadele ruhu yeniden canlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı Milli Mücadele’nin 100’üncü yılını anmaya sayılı günler kaldı. Bu kapsamda düzenlenen ilk etkinlikse Eminönü’ndeki tarihi banka binasının giriş katında açılan ‘İstiklal’ sergisi... Balkan Savaşı’yla başlayan sergi; savaş sonrasında devam eden süreci, 1. Dünya Savaşı’nı ve Kurtuluş Savaşı’nı ziyaretçilerine detaylı bir şekilde aktarıyor. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin nasıl atıldığını gösteren belge ve fotoğraflarla devam ediyor. Serginin küratörlüğünü İzzeddin Çalışlar, danışmanlığını ise Profesör Haluk Oral üstleniyor. Savaş dönemine ait askeri obje ve belgeler dışında projeksiyonlardan yansıtılan görüntülerden döneme ait ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca o yıllarda yayımlanan Tasvir-i Efkâr, İkdam ve Memleket gibi önemli gazetelerin manşetleri dijital ekranlarda gösteriliyor. Oldukça kapsamlı hazırlanan sergi, birçok ulusal ve uluslararası arşivin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Sergi, ‘On Yıllık Savaş’, ‘Mütareke ve İşgal’, ‘Direniş ve Kuvayı Milliye’, ‘Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa’, ‘Hukuk ve Taarruz’,  ‘İstiklal ve Cumhuriyet’ adlı altı bölümden oluşuyor.

Cumhuriyetin kuruluşuna yolculuk

İlk ‘Nutuk’ da burada

1919’dan 1927 yılına kadar Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının yaptığı faaliyetlerin anlatıldığı, Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi kaleminden çıkan ve 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında mecliste ilk defa okunan Nutuk’un, milletvekilleri için hazırlanmış ilk baskısı yer alıyor. İkinci bölümde, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışını anlatan kısımda bu eseri görebilirsiniz.

Cepheden hatıralar

Savaş yıllarında kullanılan silah, cephane sandıkları, üniforma, dürbün gibi birçok askeri mühimmat bulunuyor. Bunların yanı sıra döneme ilişkin savaş haritaları ve cephede yazılan günlükler sergileniyor. Dönemin yaşantısını ve ruhunu yansıtan devasa fotoğraflar da mücadele ruhunu yeniden canlandırıyor.

Cumhuriyetin kuruluşuna yolculuk

 

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