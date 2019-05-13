Çukurca'nın 'huzuru' objektiflere yansıdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriÇukurca'nın 'huzuru' objektiflere yansıdı
GeriSeyahat Çukurca'nın 'huzuru' objektiflere yansıdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Çukurca'nın 'huzuru' objektiflere yansıdı
Seyahat
Anadolu Ajansı
13.05.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Çukurca'nın 'huzuru' objektiflere yansıdı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali’ için ilçeye gelen 320 fotoğrafçı, sağlanan huzur ortamında doğal güzellikleri ve kültürel değerleri çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İçişleri Bakanlığının himayesinde, Hakkari Valiliği, Kaymakamlık, Belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen festival büyük ilgi gördü. Yamaç paraşütü, dağ tırmanışı, off-road, ziblen, bisiklet, rafting, paintball, trekking, Türkiye Paintball Şampiyonası 1. Ayak Müsabakası ve birçok etkinliğin düzenlendiği festivale 320 fotoğraf tutkunu katıldı.

Çukurcanın huzuru objektiflere yansıdı

Yurt içi ve dışından gelen fotoğrafçılar, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının sağlandığı kentte doğal güzellikler ve kültürel değerleri fotoğrafladı. Terörden temizlenen dağlarda Alpler ve Himalayalar'ı aratmayan güzelliklerin fotoğraflarını çeken fotoğraf tutkunları, Zap Suyu kenarında yapılan etkinlikleri de takip etmenin heyecanını yaşadı. Dört gün süren festivalde vatandaşların evlerinde ağırladığı fotoğraf tutkunları, çektikleri fotoğraflarla da ilçenin tanıtımına önemli katkı sağladı.

"Etkinlikler bölgenin geliştirilmesi açısından çok sevindirici"

Kaymakam Temel Ayca, terör ve terörizmle mücadelede önemli mesafe katettiklerini belirtti. İki yıl içerisinde bölgede huzur ve güven ortamının tesis edildiğini anlatan Ayca, şunları söyledi: "Güvenlik güçlerimiz sayesinde ortam bu tür etkinlikleri yapmaya uygun hale geldi. Güvenlik güçlerimiz kahramanca mücadele etti ve bölgemizi terörden temizledi. Bir zamanlar adı terörle anılan Çukurca'da bunları yapabiliyorsak aslında geldiğimiz noktayı çok güzel özetliyor. Bu etkinlikler bölgenin geliştirilmesi açısından çok sevindirici."

Çukurcanın huzuru objektiflere yansıdı

"İnsanların misafirperverliğine hayran kaldım"

Hatay'dan katılan fotoğraf tutkunu Mehmet Arslan da ön yargılarla geldiği ilçede insanların misafirperverliğine, sıcaklığına ve doğal güzelliklere hayran kaldığını söyledi.

"Güzel bir güven ortamı var"

Zonguldak'tan gelen fotoğrafçı Halil İbrahim Almeral da Çukurca'nın huzur ortamında güzel fotoğraflar çektiklerini belirtti. Düzenlenen festivalin Çukurca'ya yönelik algıları değiştirdiğini anlatan Almeral, "Çukurca'da böyle bir etkinliğin olduğunu duyduğumuzda ilk başta gelmekte tedirginlik yaşadık. Ama dört beş gündür buradayız ve çok güzel bir güven ortamı var. Burada bizi evlerinde misafir ettiler. Güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurduk. Herkes gönül rahatlığıyla ile Çukurca'ya gelebilir." dedi.

Çukurcanın huzuru objektiflere yansıdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Oylat Mağarası 30 bin ziyaretçi bekliyor

Nuri Bilge Ceylan'ın eserleri Baksı Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu

Ünlü transatlantik üç yıl sonra yeniden Kuşadası'nda

Dünyanın ilk Angry Birds temalı eğlence parkı açıldı