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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çukurca'daki 400 yıllık kale evlerde restorasyon başladı
Seyahat
Yazı: DHA | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı
30.04.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Çukurca'daki 400 yıllık kale evlerde restorasyon başladı

Hakkari’nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş, 400 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi kale evlerin turizme kazandırılması için restorasyon çalışmalarına başlandı. Kaymakam Temel Ayca, ihalesi tamamlanan tarihi yedi kale evin restorasyon çalışmalarına başlandığını belirterek, "Restorasyon çalışmaları biten evlerde kafe, restoran, sosyal donatı alanları ve butik oteller gibi yeni yaşam alanları oluşturulacak. Amacımız burayı yaşayan bir mahalle haline getirmek" dedi.

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Susam, pirinç, buğday, incir, ceviz, nar ve mısır gibi ürünlerin yetiştiği Irak sınırındaki Çukurca ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tarihi kale evleri için Kaymakamlık ve Belediye kolları sıvadı.

Çukurcadaki 400 yıllık kale evlerde restorasyon başladı

İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından birinci derece sit alanı olarak tescillenen ve sivil mimarinin en güzel örneklerinden biri olma özelliğini taşıyan toplam 21 kale ev, restore edildikten sonra kafe, restoran, sosyal donatı alanları ve butik oteller gibi yeni yaşam alanları oluşturulacak.

Çukurcadaki 400 yıllık kale evlerde restorasyon başladı

'Yaşayan mahalle haline gelecek'

Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, ilçedeki tarihi kale evlerin sivil mimarinin en güzel örneklerini oluşturduğunu belirterek, "Burada 21 tescilli ev bulunuyor. Burada ihalesi tamamlanan yedi evin restorasyon çalışmalarına başlandı. Bu evlerin tamamının restore edilmesiyle ilçe ekonomisine ve turizme büyük katkı sağlayacak.

Çukurcadaki 400 yıllık kale evlerde restorasyon başladı

Kafe, restoran, sosyal donatı alanları ve butik oteller gibi yeni yaşam alanları oluşturulacak ve burası yaşayan bir mahalle haline gelecek. 400 yıldan fazla tarihi geçmişi olduğu söylenen bu kale evleri, Çukurca ilçemiz için büyük önem arz ediyor. Önümüzdeki hafta ilçemizde 'Foto Safari' festivali düzenliyoruz. Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz bu festivalle, ilçemizi güzel haberlerle Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak istiyoruz." dedi.

Çukurcadaki 400 yıllık kale evlerde restorasyon başladı

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