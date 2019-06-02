Ã‡Ã¶lde safari, AVMâ€™de kayak, suni gÃ¶lde sÃ¶rf

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Çölde safari, AVMâ€™de kayak, suni gölde sörf
Seyahat
Erdal Ä°pekeÅŸen | FotoÄŸraflar: Alamy
02.06.2019 - 08:19, Son GÃ¼ncelleme:

Çölde safari, AVMâ€™de kayak, suni gölde sörf

Ultra modern tatil ÅŸehri Dubaiâ€™ye beÅŸinci gidiÅŸimden sonra bu yazÄ±yÄ± yazmak iÃ§in yeterlilik belgesine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok â€˜enâ€™ine sahip bu ÅŸehirde en yÃ¼kseÄŸi, en gÃ¶rkemlisi, en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ gibi Ã¼nvanlara sahip yapÄ±larÄ± satÄ±r aralarÄ±na serpiÅŸtirirken en gÃ¼zel yeme-iÃ§me ve eÄŸlence mekÃ¢nlarÄ±nÄ± da aktarÄ±yorum. Seyahat planlarÄ±nÄ±z arasÄ±nda Dubai varsa, gitmeden Ã¶nce bu yazÄ±yÄ± mutlaka okuyun.

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SabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla indiÄŸimiz Dubai UluslararasÄ± HavaalanÄ±â€™nÄ±n Ã¼Ã§ ana terminali var. Pasaport kontrolÃ¼ne gitmek iÃ§in raylÄ± sistem bir araca biniyorsunuz ve yaklaÅŸÄ±k bir kilometre sonra kapÄ±larÄ± otomatik aÃ§Ä±lÄ±yor. BeÅŸ vagonun saÄŸladÄ±ÄŸÄ± mini seyahatten de anlayacaÄŸÄ±nÄ±z Ã¼zere THYâ€™nin iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± terminalin kÃ¶rÃ¼ÄŸÃ¼ bir hayli uzakta. ÅžansÄ±nÄ±z varsa pasaport kontrolden 10 dakikada geÃ§ebilirsiniz ama bir saat bekleyenlerin oranÄ± hiÃ§ de az deÄŸil. Kremrengi taksiler, merkeze ulaÅŸmanÄ±n en hÄ±zlÄ± yolu. 20-25 dakikalÄ±k bir yolculuk iÃ§in 50-70 Dirhem arasÄ± Ã¶deme yapÄ±lÄ±yor.

Ã‡Ã¶lde safari, AVMâ€™de kayak, suni gÃ¶lde sÃ¶rf

Benim gibi en uzak noktalardan biri olan Jumeirah Beach Residenceâ€™a gidiyorsanÄ±z, 110 Dirhemâ€™i gÃ¶zden Ã§Ä±karmanÄ±z gerekiyor (1 Dubai Dirhemi yaklaÅŸÄ±k 1 lira 68 kuruÅŸ ediyor). Taksi fiyatlarÄ± Ä°stanbul, Ankara ve Avrupa ÅŸehirlerine gÃ¶re Ã§ok ucuz. Ãœstelik son model lÃ¼ks araÃ§lara bindiÄŸiniz iÃ§in kaliteyi ucuza aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±za sevinebilirsiniz. Bu arada altÄ± krem, Ã¼stÃ¼ pembe renk olan taksiler kadÄ±nlar iÃ§in ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri de kadÄ±n. Terminal 1 ve 3â€™te duraklarÄ± bulunan metro hattÄ±yla daha ucuza gidebilirsiniz. Metro sistemi ucuz, temiz ve oldukÃ§a kullanÄ±ÅŸlÄ±. HavalimanÄ±ndan alacaÄŸÄ±nÄ±z bir kartla lÃ¼ks ya da daha ucuz halk tipi vagonlardan birine binebilirsiniz. Aman dikkat; metroda iki vagon sadece kadÄ±n yolculara hizmet veriyor ki, gÃ¶revliler erkek sinek bile yanaÅŸtÄ±rmÄ±yor!

Ã‡Ã¶lde safari, AVMâ€™de kayak, suni gÃ¶lde sÃ¶rf

En iyi gÃ¼nbatÄ±mÄ±

Dubaiâ€™ye gitmek iÃ§in en uygun zaman kasÄ±m-mayÄ±s arasÄ±. YÄ±lÄ±n diÄŸer aylarÄ±nda kavrulmanÄ±z iÅŸten bile deÄŸil. Burada her keseye uygun yÃ¼zlerce otel var. Yeni yerleÅŸim bÃ¶lgesi Al Barsha, yabancÄ±larÄ±n merkez Ã¼ssÃ¼ konumunda. Mall of Emirates ise bÃ¶lgenin ilk kapalÄ± kayak pisti Ski Dubaiâ€™nin de iÃ§inde yer aldÄ±ÄŸÄ± devasa bir turistik alan. DÃ¼nyaya mal olmuÅŸ simgesel yapÄ±lardan biri olan Burj Khalifa de aynÄ± yerde. Arap Ã‡Ã¶lÃ¼â€™nde cam ve metal cephesiyle 830 metreye yÃ¼kselen yapÄ±, dÄ±ÅŸtan olduÄŸu kadar iÃ§ten de etkileyici. BÃ¼nyesinde oteller, iÅŸ merkezleri ve restoranlar var. 124â€™Ã¼ncÃ¼ katÄ±nda At The Top adÄ±nda bir de gÃ¶zlem noktasÄ± var ki, tÃ¼m bÃ¶lgeye tepeden bakma imkÃ¢nÄ± veriyor. Size tavsiyem At The Topâ€™a giriÅŸ biletlerini internetten, tarih ve saat belirleyip almanÄ±z. Zira 125 Dirhemâ€™e alacaÄŸÄ±nÄ±z giriÅŸ biletine, Ã§at kapÄ± gittiÄŸinizde Ã¶deyeceÄŸiniz para 400 Dirhem oluyor. AkÅŸamÃ¼stÃ¼ saatlerini tercih etmenizde fayda var. O yÃ¼kseklikten Dubaiâ€™yi hem gÃ¼ndÃ¼z gÃ¶zÃ¼yle hem de karanlÄ±ÄŸÄ± aydÄ±nlatan Ä±ÅŸÄ±k ÅŸelalesi iÃ§inde gÃ¶rebilirsiniz. Herkes bu gÃ¼nbatÄ±mÄ±nÄ± hedeflediÄŸinden oluÅŸan kalabalÄ±ktan sÄ±yrÄ±lmak iÃ§in internetten bilet almak avantajlÄ±. Ya da bir alt kattaki At.Mosphere adlÄ± bardan yer ayÄ±rtabilirsiniz. KiÅŸi baÅŸÄ± 200 Dirhem harcama yaparak manzaraya karÅŸÄ± iÃ§kinizi de yudumlayabilirsiniz.

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Deniz tatili yapÄ±lacak en iyi yerler Hepsi birbirinden gÃ¼zel...
Deniz tatili yapÄ±lacak en iyi yerler! Hepsi birbirinden güzel...

Nusr-etâ€™te yer bulunmuyor
Jumeriah bÃ¶lgesinde daha Ã§ok lÃ¼ks villalar bulunuyor. Az Ã¶tesindeki Jumeriah Beach Parkâ€™ta hem denizden yararlanmak hem de Dubaiâ€™nin diÄŸer yerleÅŸim alanlarÄ±ndaki konaklamanÄ±n bir gÃ¶mlek Ã¼zerindeki kaliteyi yakalamak mÃ¼mkÃ¼n. HiÃ§ kuÅŸkusuz, Jumeirahâ€™Ä±n dÃ¼nyada en bilinen yeri Palm Jumeirah. Palmiye ÅŸeklindeki suni adanÄ±n olduÄŸu yer... Palmiyenin dallarÄ±nda Hollywood yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n malikÃ¢neleri, villalarÄ±, ucunda da en lÃ¼ksÃ¼n tanÄ±mÄ±nÄ± tek baÅŸÄ±na yapan Atlantis Otel var. Bu suni adanÄ±n hemen dibindeki Burj Al Arab, yani yelken otel, dÃ¼nyanÄ±n tek yedi yÄ±ldÄ±zlÄ± oteli. ParanÄ±n nasÄ±l bir lÃ¼ks yaÅŸam sunduÄŸunu en iyi bu otelde anlarsÄ±nÄ±z desem yalan sÃ¶ylememiÅŸ olurum. AltÄ±n varaklarla kaplÄ± alanlarÄ± dev bir kuyumcuda konaklama yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hissini uyandÄ±rÄ±yor. Jumeirah Beachâ€™te faaliyet gÃ¶steren pek Ã§ok TÃ¼rk restoranÄ± da var. Big Chefs, Butcha, Tike, KÃ¶ÅŸebaÅŸÄ±, Mado, Simit SarayÄ± bunlardan birkaÃ§Ä±. Four Seasonsâ€™Ä±n iÃ§inde aÃ§Ä±lan Nusr-et, ÅŸu an Dubaiâ€™nin en pahalÄ± ve gÃ¶zde restoranÄ±. Rezervasyonsuz yer bulmak neredeyse imkÃ¢nsÄ±z. Arap zenginler bile hesabÄ±n kabarÄ±klÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸikÃ¢yet ediyor ama yine de masalarÄ± dolduruyor.

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Ã‡Ã¶lde safari, AVMâ€™de kayak, suni gÃ¶lde sÃ¶rf


DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k marinasÄ±
Sizlere tavsiyem, kesenin aÄŸzÄ±nÄ± biraz daha aÃ§arak Jumeriah Beach Park bÃ¶lgesindeki otellerden birinde konaklamanÄ±z. BÃ¶ylece hem denizden faydalanÄ±r hem de kaliteyi bir Ã¼st aÅŸamada yaÅŸarsÄ±nÄ±z. Ä°ki kilometrelik sahil boyunca sÄ±ralanan Jumeirah Beach Residence binalarÄ±, Arap ve Akdeniz mimarilerini harmanlÄ±yor. Kordon boyunda kaliteli alÄ±ÅŸveriÅŸ duraklarÄ± ile keyif yapacaÄŸÄ±nÄ±z kafe ve restoranlar sizi bekliyor olacak.

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TÃ¼rkiyeâ€™nin cennet kÃ¶ÅŸesi Deniz, kum ve gÃ¼neÅŸ Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼ burada bir baÅŸka gÃ¼zel...
Türkiyeâ€™nin cennet köÅŸesi! Deniz, kum ve güneÅŸ üçlüsü burada bir baÅŸka güzel...

Dubai MarinasÄ± da mutlaka gezi rotanÄ±zda olsun. Ã‡Ã¶lÃ¼n ortasÄ±nda yaratÄ±lan bu harika vaha, dÃ¼nyanÄ±n insan yapÄ±mÄ± en bÃ¼yÃ¼k marinasÄ±. Merkezinde, 90 derece burguyla tasarlanmÄ±ÅŸ dÃ¼nyanÄ±n en yÃ¼ksek binasÄ± Cayan Kulesi yer alÄ±yor. YÃ¼rÃ¼me yollarÄ±yla Ã§evrili marinanÄ±n restoranlarÄ± oldukÃ§a keyifli. O kadar uzun yÃ¼rÃ¼meyi sevmeyenler iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼k elektrikli araÃ§lar var.
Dubailand, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ve maliyetli tema parkÄ±. Ä°Ã§inde Marvel SÃ¼per Kahramanlar, Universal Studios, Formula 1, Arap halk masallarÄ± gibi bÃ¶lÃ¼mler var. AyrÄ±ca bÃ¼yÃ¼k bir outlet ve AVM, restoranlar, oteller, atletizm tesisleri ile lÃ¼ks daireler barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Yine Jumeriah bÃ¶lgesinde bulunan Madinatâ€™a da gidebilirsiniz. Ä°Ã§indeki suni gÃ¶lde gondol sefasÄ± veya sÃ¶rf yapmak, yÃ¼zmek mÃ¼mkÃ¼n.

Ã‡Ã¶lde safari, AVMâ€™de kayak, suni gÃ¶lde sÃ¶rf

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HIZLI GECE HAYATINDAN NOTLAR
Dubai, gece hayatÄ± konusunda oldukÃ§a renkli bir ÅŸehir. Oteller ve Ã¶zel izinli birkaÃ§ restoran dÄ±ÅŸÄ±nda alkol satÄ±ÅŸÄ± yasak ama gece turunda alkol duvarÄ±nÄ± aÅŸmÄ±ÅŸ birÃ§ok insana rastlayacaksÄ±nÄ±z. PopÃ¼ler restoran ve barlarÄ±n genellikle otel bÃ¼nyesinde aÃ§Ä±lmasÄ± da bu alkol yasaÄŸÄ±nÄ± aÅŸmak iÃ§in.

YÄ±llardÄ±r Dubaiâ€™nin en meÅŸhur kulÃ¼plerinden olan Cavalli Club, Fairmont Hotel bÃ¼nyesinde restoran ve kulÃ¼p olarak hizmet veriyor. Ã–nceden rezervasyon yaptÄ±rmanÄ±z ve ÅŸÄ±k giyinmeniz tavsiye edilir. Armani Otel iÃ§indeki restoran ve kulÃ¼p iÃ§in de aynÄ± kurallar geÃ§erli.
Dubai Marina bÃ¶lgesindeki Grosvenor House otelinin altÄ±nda bulunan Buddha Bar Dubai, gece yarÄ±sÄ±na kadar restoran-bar, sonrasÄ±nda kulÃ¼p olarak hizmet veriyor. Yine marina bÃ¶lgesindeki Marriott Otelâ€™in 52. katÄ±ndaki Observatory isimli roof barÄ± da denemeden dÃ¶nmeyin.

Ã‡Ã¶lde safari, AVMâ€™de kayak, suni gÃ¶lde sÃ¶rf

Rixos Premium Otel iÃ§indeki gece kulÃ¼bÃ¼, en Ã§ok raÄŸbet gÃ¶ren iÅŸletmelerin baÅŸÄ±nda geliyor.

Atlantis The Palm Otelâ€™in iÃ§indeki Nâ€™Dulge kulÃ¼p Ã¶zellikle cuma akÅŸamlarÄ± oldukÃ§a eÄŸlenceli.

JW Marriott Marquis otelinin iÃ§inde bulunan The Vip Room, Dubaiâ€™nin en iyi kulÃ¼bÃ¼ diye anÄ±lÄ±yor.

MeÅŸhur Jumeirah Beach Hotelâ€™in bÃ¼nyesinde yer alan ve tesisin plaj bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde denizin Ã¼stÃ¼ne konumlanan 360, diÄŸerleri gibi restoran ve kulÃ¼p olarak hizmet veriyor. Geceleri mÃ¼zik eÅŸliÄŸinde sunduÄŸu Burj Al Arab manzarasÄ± ise doyumsuz. Palmiye adasÄ±nda yer alan Jumeirah Zabeel Saray otelindeki Musichall ise localarÄ± ve amfitiyatro ÅŸeklindeki dekoruyla oldukÃ§a ilginÃ§. Four Seasons Hotelâ€™in birinci katÄ±ndaki Provocateur Club, New Yorkâ€™taki aslÄ±nÄ±n birebir kopyasÄ± muhteÅŸem bir diskotek. LocalarÄ±ndan birine kurulup etrafÄ±nÄ±zÄ± seyre dalabilirsiniz. Devasa iki kata yayÄ±lan Zuma, tÃ¼m dÃ¼nyada olduÄŸu gibi Dubaiâ€™nin de en gÃ¶zde restoranlarÄ±ndan biri. Bar ve kulÃ¼p olarak oldukÃ§a revaÃ§ta.

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