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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Çölde Av' tablosu 'Resim Müzesi'ne taşınacak
Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
30.01.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

'Çölde Av' tablosu 'Resim Müzesi'ne taşınacak

Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu ‘Çölde Av’, Sait Halim Paşa Yalısı'ndan sergileneceği Milli Saraylara bağlı Resim Müzesi'ne taşınacak

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Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransız ressam Felix-Auguste Clement'e ait olan tablonun genel tespit ve taşıma yöntemlerinin araştırılması üç ay sürdü. Mısır'dan İstanbul'a ne şekilde getirildiğine dair net bir veriye ulaşılamayan tablonun rulo halinde taşınmasına karar verildi. Yüzeyinde bir hafta boyunca koruma işlemi gerçekleştirilen eserin rulo yapılabilmesi için özel makara sistemi imal edildi. Ayrıca tablonun zarar görmeden taşınmasını sağlayacak ahşap sandık da üretildi.

Çölde Av tablosu Resim Müzesine taşınacak

Eserin taşınmasıyla ilgili gerçekleştirilen provalar kapsamında, Milli Saraylar ekibi tarafından benzer büyüklükteki dev bir rulo yerinden alınarak sorunsuz şekilde Resim Müzesi'ne götürüldü. Sait Halim Paşa Yalısı'ndan alınarak yarın Resim Müzesi'ne götürülmesi planlanan tablo, gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra sanatseverler tarafından görülebilecek. Milli Saraylar İdaresi, ‘Çölde Av’ tablosunu bünyesine katarak sanat eserinin müze ortamında korunması, sergilenmesi ve tanıtılması yönünde önemli bir misyonu da yerine getirecek.

Tablo hakkında

Çerçevesi dahil 4,62x 7,75 santimetrelik ve 35 metrekarelik boyutuyla dünyanın sayılı eserlerinden biri sayılan 1865 tarihli tabloda, Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın da yer aldığı 13 kişilik bir avcı grubunun, çölde ceylan avı sonrası dinlenmesi ve avla meşgul olması yansıtılıyor. Mehmet Ali Paşa'nın torunu Sait Halim Paşa adına yaptırılan yalıda ilk monte edildiği yerde duran tablo, bugüne kadar yangın, baskın, restorasyon gibi geçirdiği birçok badireyi zarar görmeden atlatmasıyla "efsunlu" olarak nitelendiriliyor.

Çölde Av tablosu Resim Müzesine taşınacak

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