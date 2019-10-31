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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çölde açan zambak Dubai
Emirates ile Daha Çok Deneyim
31.10.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Çölde açan zambak Dubai

Birleşik Arap Emirlikleri'nin incisi Dubai, geleneksel mahallelerden rekorları altüst eden mimari yapılara farklı zıtlıkları bir arada barındırıyor.

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Güneşin bitmek bilmeyen enerjisini yıl boyunca hissedeceğiz Dubai, sizlere keyifli bir yaz tatili, eşsiz bir alışveriş ve seyahat deneyimi sunuyor. İhtişamı ve lüksü her adımda hissedeceğiniz Dubai'de muhteşem seyahat, eşsiz bir uçuş tecrübesi ile başlıyor. Emirates Havayolu 130 ulustan oluşan ve 60'tan fazla dili konuşan mürettebatıyla Dubai’ye ve 150'den fazla varış noktasına benzersiz bir seyahat deneyimi sunuyor. Her gün dünya standartlarındaki ekibinin koordine ettiği yüzlerce uçuş ile yolcularını Dubai'ye ulaştıran Emirates Havayolu ödüllü hizmet sunuyor. Zahmetsiz check-in süreci ile başlayan seyahat, Emirates Skywards üyeleri, First Class ve Business Class'ta seyahat eden yolcular için havalimanında bulunan özel dinlenme salonunda sunulan yüksek kaliteli hizmetlerle keyifli anlara dönüşüyor.

Burj Khalifa

828 metre uzunluğu ile dünyanın en yüksek yapısı unvanına sahip Burj Khalifa, Dubai semalarına tepeden bakıyor. Binanın 124'üncü katında yer alan seyir terasında Dubai'yi seyredebilir, 148'inci katta yer alan Top Sky Lounge'da eşsiz kent manzarasına tepeden bakarak içeceğinizi yudumlayabilir ya da 122'nci katta bulunan At.mosphere restoranda keyifli bir öğün yiyebilirsiniz. Burj Khalifa'nın 152, 153 ve 154'üncü katlarındaki dünyanın en yüksek lobisi olan The Lounge, lüks ve ihtişamla gözlerinizi kamaştıracak.

Çölde açan zambak Dubai



Dubai Mall

Dünyanın en yüksek yapısı Burj Khalifa'nın hemen yanında yer alan alışveriş ve eğlence merkezi Dubai Mall, alışveriş kelimesini yeniden tanımlıyor. Bünyesinde 1.200'den fazla mağazayı ve 150 restoranı bulunduran Dubai Mall ayrıca kapalı tema parkı, buz pateni sahası, şelale, içinde binlerce deniz canlılarının olduğu Dubai Akvaryumu ve  metrelerce yükseklikte müzik eşliğindeki su gösterisiyle ile benzersiz bir alışveriş deneyimi  vadediyor.

Çölde açan zambak Dubai



Palm Jumeirah

Basra Körfezi kıyısında deniz kumu ile palmiye ağacı şeklinde inşa edilen dev Palmiye Adası, insan zekasının parlak başarısının en büyük örneklerinden. Dubai halkı ve turistler, bu mimari harikanın hatları boyunca sıralanan tesislerde eğlenceli vakit geçiriyor. Palmiye Adası'nda ulaşım, kent metrosuna da erişimi olan monoray sistemi ile sağlanıyor.

Çölde açan zambak Dubai



Antik ticaret yolları

Creek, ucu bucağı olmayan ihtişamı ile tanınan Dubai'de kentin gerçek merkezi olarak biliniyor. Bani Yas kavmi, tuzlu su nehri bulunan bu bölgeye yerleşerek balıkçılıkla uğraştı ve böylece Dubai'nin temelleri atıldı. Dubai Müzesi'nin ve altın, baharat ve kumaş gibi ürünleri satın alabileceğiniz pazar yerlerinin bulunduğu Creek ayrıca nehir turları gibi farklı seçenekleri de sizlere sunuyor.

Ye, yüz ve alışveriş yap

Alışveriş yapmak, farklı mutfakları denemek, film izlemek ya da Körfez’de deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyenlerin adresi kuşkusuz JBR. Çok sayıda aktivitenin bir arada bulunduğu Dubai JBR'dan hiç ayrılmak istemeyeceksiniz.

Dubai Çölü

Çölde açan zambak Dubai



Dubai kent merkezinden araçla yalnızca 20 dakika uzaklıkta yer alan Dubai Çölü'nde safariye çıkın. Çölde geleneksel barbekü, kına ve deve ile gezinti yapmak gibi farklı etkinlikleri deneme fırsatı yakalayabilirsiniz.

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