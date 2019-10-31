Çölde açan zambak Dubai
Birleşik Arap Emirlikleri'nin incisi Dubai, geleneksel mahallelerden rekorları altüst eden mimari yapılara farklı zıtlıkları bir arada barındırıyor.
Güneşin bitmek bilmeyen enerjisini yıl boyunca hissedeceğiz Dubai, sizlere keyifli bir yaz tatili, eşsiz bir alışveriş ve seyahat deneyimi sunuyor. İhtişamı ve lüksü her adımda hissedeceğiniz Dubai'de muhteşem seyahat, eşsiz bir uçuş tecrübesi ile başlıyor. Emirates Havayolu 130 ulustan oluşan ve 60'tan fazla dili konuşan mürettebatıyla Dubai’ye ve 150'den fazla varış noktasına benzersiz bir seyahat deneyimi sunuyor. Her gün dünya standartlarındaki ekibinin koordine ettiği yüzlerce uçuş ile yolcularını Dubai'ye ulaştıran Emirates Havayolu ödüllü hizmet sunuyor. Zahmetsiz check-in süreci ile başlayan seyahat, Emirates Skywards üyeleri, First Class ve Business Class'ta seyahat eden yolcular için havalimanında bulunan özel dinlenme salonunda sunulan yüksek kaliteli hizmetlerle keyifli anlara dönüşüyor.
Burj Khalifa
828 metre uzunluğu ile dünyanın en yüksek yapısı unvanına sahip Burj Khalifa, Dubai semalarına tepeden bakıyor. Binanın 124'üncü katında yer alan seyir terasında Dubai'yi seyredebilir, 148'inci katta yer alan Top Sky Lounge'da eşsiz kent manzarasına tepeden bakarak içeceğinizi yudumlayabilir ya da 122'nci katta bulunan At.mosphere restoranda keyifli bir öğün yiyebilirsiniz. Burj Khalifa'nın 152, 153 ve 154'üncü katlarındaki dünyanın en yüksek lobisi olan The Lounge, lüks ve ihtişamla gözlerinizi kamaştıracak.
Dubai Mall
Dünyanın en yüksek yapısı Burj Khalifa'nın hemen yanında yer alan alışveriş ve eğlence merkezi Dubai Mall, alışveriş kelimesini yeniden tanımlıyor. Bünyesinde 1.200'den fazla mağazayı ve 150 restoranı bulunduran Dubai Mall ayrıca kapalı tema parkı, buz pateni sahası, şelale, içinde binlerce deniz canlılarının olduğu Dubai Akvaryumu ve metrelerce yükseklikte müzik eşliğindeki su gösterisiyle ile benzersiz bir alışveriş deneyimi vadediyor.
Palm Jumeirah
Basra Körfezi kıyısında deniz kumu ile palmiye ağacı şeklinde inşa edilen dev Palmiye Adası, insan zekasının parlak başarısının en büyük örneklerinden. Dubai halkı ve turistler, bu mimari harikanın hatları boyunca sıralanan tesislerde eğlenceli vakit geçiriyor. Palmiye Adası'nda ulaşım, kent metrosuna da erişimi olan monoray sistemi ile sağlanıyor.
Antik ticaret yolları
Creek, ucu bucağı olmayan ihtişamı ile tanınan Dubai'de kentin gerçek merkezi olarak biliniyor. Bani Yas kavmi, tuzlu su nehri bulunan bu bölgeye yerleşerek balıkçılıkla uğraştı ve böylece Dubai'nin temelleri atıldı. Dubai Müzesi'nin ve altın, baharat ve kumaş gibi ürünleri satın alabileceğiniz pazar yerlerinin bulunduğu Creek ayrıca nehir turları gibi farklı seçenekleri de sizlere sunuyor.
Ye, yüz ve alışveriş yap
Alışveriş yapmak, farklı mutfakları denemek, film izlemek ya da Körfez’de deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyenlerin adresi kuşkusuz JBR. Çok sayıda aktivitenin bir arada bulunduğu Dubai JBR'dan hiç ayrılmak istemeyeceksiniz.
Dubai Çölü
Dubai kent merkezinden araçla yalnızca 20 dakika uzaklıkta yer alan Dubai Çölü'nde safariye çıkın. Çölde geleneksel barbekü, kına ve deve ile gezinti yapmak gibi farklı etkinlikleri deneme fırsatı yakalayabilirsiniz.
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