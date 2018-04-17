Ã‡ocuklarla kolay seyahat iÃ§in Ã¶neriler

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

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SÄ±radaki Haber:

Çocuklarla kolay seyahat için öneriler
Seyahat
Hürriyet Haber
17.04.2018 - 11:42, Son GÃ¼ncelleme:

Çocuklarla kolay seyahat için öneriler

Ã‡ocuklarla birlikte seyahat genellikle zor ve yorucu gibi gelse de her zaman Ã¶yle olmak zorunda deÄŸil. Enuygunâ€™un yolculuk Ã¶ncesinde ve sÄ±rasÄ±nda kolayca uygulayabileceÄŸiniz Ã¶nerilerinden yararlanarak kÃ¼Ã§Ã¼k yolcularla seyahatinizi daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. Ä°ÅŸte detaylarâ€¦

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Teknolojik yardÄ±m alÄ±n

GÃ¼nÃ¼mÃ¼z Ã§ocuklarÄ± iÃ§in telefon ve tablet gibi cihazlar vazgeÃ§ilmez. Anne ve babalar da Ã§ocuklarÄ±n bu dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tatilde kurtarÄ±cÄ± olarak deÄŸerlendirebilir. Ancak kullanÄ±m saatlerine mutlaka dikkat edin.

Ã‡ocuklarla kolay seyahat iÃ§in Ã¶neriler

AslÄ±nda Ã§ocuÄŸunuz tatilde farklÄ± aktivitelerle zaman geÃ§ireceÄŸi iÃ§in elektronik cihazlarÄ± Ã§ok fazla aramayabilir. Birlikte eÄŸlenerek vaktini bu tÃ¼r cihazlarla geÃ§irmesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ebilirsiniz ancak uzun yolculuklarda bu tÃ¼r cihazlar gerÃ§ekten kurtarÄ±cÄ± oluyor. Yola Ã§Ä±kmadan ÅŸarj etmeyi unutmayÄ±n. Bir diÄŸer seÃ§enek ise yanÄ±nÄ±za taÅŸÄ±nabilir ÅŸarj almak.

Biberon, emzik ve mama olsun

Ã–zellikle kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±nÄ±zla birlikte uÃ§akla seyahat edecekseniz biberon, emzik tÃ¼rÃ¼ ÅŸeyleri hatta dÃ¼ÅŸÃ¼rme ihtimaline karÅŸÄ± yedeklerini mutlaka yanÄ±nÄ±zda bulundurun. EÄŸer Ã§ocuÄŸunuz bÃ¼yÃ¼kse, yanÄ±nÄ±za bunlar yerine sakÄ±z alÄ±n.

Ã‡ocuklarla kolay seyahat iÃ§in Ã¶neriler

Ã‡Ã¼nkÃ¼ uÃ§aklarÄ±n iniÅŸ ve kalkÄ±ÅŸlarÄ±nda basÄ±nÃ§tan dolayÄ± kulaklarÄ± aÄŸrÄ±yabilir. Biberon ve sakÄ±z gibi ÅŸeyler Ã§ocuklarÄ±n kulaklarÄ±nÄ±n rahatsÄ±z olmasÄ±nÄ± Ã¶nlÃ¼yor. Tuvalet ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in ise portatif kullan at poÅŸetleri bulunan oturaklar alabilirsiniz.

El bagajÄ±na acil eÅŸyalarÄ± yerleÅŸtirinÂ

Yolculukta bavulunuzun dÄ±ÅŸÄ±nda mutlaka acil durum eÅŸyalarÄ±nÄ± barÄ±ndÄ±ran bir el Ã§antanÄ±z olsun.

Evlilik sonrasÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na seyahat edecek kadÄ±nlar iÃ§in zorunlu iÅŸlemler
Evlilik sonrasÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na seyahat edecek kadÄ±nlar için zorunlu iÅŸlemler

Ã–zellikle uÃ§ak yolculuÄŸu yapacaksanÄ±z uzun bir sÃ¼re bavulunuz yanÄ±nÄ±zda olamayacaÄŸÄ± iÃ§in yedek kÄ±yafet, atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k bir ÅŸeyler, sÃ¼t, su ve oyuncak gibi Ã¶nemli eÅŸyalarÄ± mutlaka yanÄ±nÄ±za alÄ±n.

Ä°laÃ§larÄ± unutmayÄ±n

Tatile Ã§Ä±karken Ã§ocuklarÄ±nÄ±z iÃ§in acil ateÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve aÄŸrÄ± kesici gibi ilaÃ§larÄ±nÄ±zÄ±n bulunduÄŸu kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§antanÄ±z mutlaka olsun. Ã‡ocuklar bazen gÃ¼neÅŸin ya da Ã§ok fazla suya girmenin etkisiyle ateÅŸlenebiliyor veya diÅŸ Ã§Ä±kartabiliyorlar.

Ã‡ocuklarla kolay seyahat iÃ§in Ã¶neriler

Bu gibi durumlara karÅŸÄ± acil durum ilaÃ§larÄ±nÄ±zÄ± mutlaka yanÄ±nÄ±zda bulundurun. AynÄ± ÅŸekilde kendiniz iÃ§in de ilaÃ§larÄ± hazÄ±r bulundurmanÄ±zda yarar var.

EÄŸlenceli aktiviteler planlayÄ±n

Ã‡ocuklarla tatile Ã§Ä±karken onlarÄ±n da eÄŸlenebileceÄŸi aktiviteler olan yerler seÃ§meniz ve en azÄ±ndan tatilin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ buna ayÄ±rmanÄ±z iyi olacaktÄ±r. Ã–rneÄŸin su kaydÄ±raklarÄ± ve gÃ¼zel animasyonlarÄ±n bulunduÄŸu oteller Ã§ocuklar iÃ§in her zaman cazip gelir.

DoÄŸaseverlerin mutlaka keÅŸfetmesini gereken yerler
DoÄŸaseverlerin mutlaka keÅŸfetmesini gereken yerler

Bol animasyon ya da Ã§ocuk kulÃ¼plerinin olduÄŸu otellerde, siz de gÃ¼n iÃ§erisinde kendinize rahat zaman ayÄ±rabilirsiniz.

Otelinizi uygun seÃ§in

Ã‡ocuklarla birlikte tatilde otel seÃ§erken animasyon, su kaydÄ±raklarÄ± gibi etkinlikleri bulunan otellerin yanÄ± sÄ±ra Ã§ocuklarÄ±nÄ±zÄ±n yaÅŸÄ±na gÃ¶re de seÃ§im yapabilirsiniz. Ã–rneÄŸin bebek arabasÄ± kullanÄ±yorsanÄ±z, tatil kÃ¶ylerinde bahÃ§e katlarÄ±nÄ± seÃ§melisiniz.

Ã‡ocuklarla kolay seyahat iÃ§in Ã¶neriler

Yine Ã§ocuklu aileler havuza daha yakÄ±n odalara rezervasyon yaptÄ±rabilirler. AyrÄ±ca bazÄ± otellerin Ã§ocuklar iÃ§in Ã¶zel eÄŸitimleri olabiliyor.

Bebek arabasÄ± katlanabilir baston ÅŸeklinde olsun

Bebek arabasÄ± tatil iÃ§in bÃ¼yÃ¼k kolaylÄ±k. Ã‡ocuklar yorulduÄŸunda uyuyabilir, oturup dinlenebilir hatta gerektiÄŸinde eÅŸyalarÄ±nÄ±zÄ± ve plaj Ã§antalarÄ±nÄ±zÄ± taÅŸÄ±yabilirsiniz.

Ã‡ocuklarla kolay seyahat iÃ§in Ã¶neriler

Ã‡ocuklu aileler iÃ§in tatilin olmazsa olmazlarÄ±ndan bebek arabasÄ± alÄ±rken baston ÅŸeklinde olanlarÄ± tercih edin. Hem daha az yer kaplar hem de saplarÄ±na eÅŸyalarÄ±nÄ±zÄ± asabilirsiniz.

Oyuncak, mini yastÄ±k ve battaniye gibi ÅŸeyler alÄ±n

Ã‡ocuÄŸunuzun sevdiÄŸi oyuncaklarÄ± ve yastÄ±k gibi eÅŸyalarÄ± yanÄ±nÄ±zda gÃ¶tÃ¼rmeniz tatilde bÃ¼yÃ¼k kolaylÄ±k saÄŸlayacaktÄ±r. Bu konuda bir baÅŸka Ã¶nerimiz de Ã§ocuÄŸunuzun istediÄŸi ya da seveceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z yeni bir oyuncak almanÄ±z.

Ã‡ocuklarla kolay seyahat iÃ§in Ã¶neriler

Hatta baÅŸta bu oyuncaÄŸÄ± saklayabilir, tatile gittiÄŸinizde vererek Ã§ocuÄŸunuzun keyifli saatler geÃ§irmesini saÄŸlayabilirsiniz. Deniz kenarÄ±nda tatil yapacaksanÄ±z kova, kÃ¼rek, top gibi oyuncaklardan almayÄ± da unutmayÄ±n.

FotoÄŸraflar: Shutterstock

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