Ã‡ocuklarla kolay seyahat iÃ§in Ã¶neriler

Teknolojik yardÄ±m alÄ±n

GÃ¼nÃ¼mÃ¼z Ã§ocuklarÄ± iÃ§in telefon ve tablet gibi cihazlar vazgeÃ§ilmez. Anne ve babalar da Ã§ocuklarÄ±n bu dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tatilde kurtarÄ±cÄ± olarak deÄŸerlendirebilir. Ancak kullanÄ±m saatlerine mutlaka dikkat edin.

AslÄ±nda Ã§ocuÄŸunuz tatilde farklÄ± aktivitelerle zaman geÃ§ireceÄŸi iÃ§in elektronik cihazlarÄ± Ã§ok fazla aramayabilir. Birlikte eÄŸlenerek vaktini bu tÃ¼r cihazlarla geÃ§irmesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ebilirsiniz ancak uzun yolculuklarda bu tÃ¼r cihazlar gerÃ§ekten kurtarÄ±cÄ± oluyor. Yola Ã§Ä±kmadan ÅŸarj etmeyi unutmayÄ±n. Bir diÄŸer seÃ§enek ise yanÄ±nÄ±za taÅŸÄ±nabilir ÅŸarj almak.

Biberon, emzik ve mama olsun

Ã–zellikle kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±nÄ±zla birlikte uÃ§akla seyahat edecekseniz biberon, emzik tÃ¼rÃ¼ ÅŸeyleri hatta dÃ¼ÅŸÃ¼rme ihtimaline karÅŸÄ± yedeklerini mutlaka yanÄ±nÄ±zda bulundurun. EÄŸer Ã§ocuÄŸunuz bÃ¼yÃ¼kse, yanÄ±nÄ±za bunlar yerine sakÄ±z alÄ±n.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ uÃ§aklarÄ±n iniÅŸ ve kalkÄ±ÅŸlarÄ±nda basÄ±nÃ§tan dolayÄ± kulaklarÄ± aÄŸrÄ±yabilir. Biberon ve sakÄ±z gibi ÅŸeyler Ã§ocuklarÄ±n kulaklarÄ±nÄ±n rahatsÄ±z olmasÄ±nÄ± Ã¶nlÃ¼yor. Tuvalet ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in ise portatif kullan at poÅŸetleri bulunan oturaklar alabilirsiniz.

El bagajÄ±na acil eÅŸyalarÄ± yerleÅŸtirinÂ

Yolculukta bavulunuzun dÄ±ÅŸÄ±nda mutlaka acil durum eÅŸyalarÄ±nÄ± barÄ±ndÄ±ran bir el Ã§antanÄ±z olsun.

Ã–zellikle uÃ§ak yolculuÄŸu yapacaksanÄ±z uzun bir sÃ¼re bavulunuz yanÄ±nÄ±zda olamayacaÄŸÄ± iÃ§in yedek kÄ±yafet, atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k bir ÅŸeyler, sÃ¼t, su ve oyuncak gibi Ã¶nemli eÅŸyalarÄ± mutlaka yanÄ±nÄ±za alÄ±n.

Ä°laÃ§larÄ± unutmayÄ±n

Tatile Ã§Ä±karken Ã§ocuklarÄ±nÄ±z iÃ§in acil ateÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve aÄŸrÄ± kesici gibi ilaÃ§larÄ±nÄ±zÄ±n bulunduÄŸu kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§antanÄ±z mutlaka olsun. Ã‡ocuklar bazen gÃ¼neÅŸin ya da Ã§ok fazla suya girmenin etkisiyle ateÅŸlenebiliyor veya diÅŸ Ã§Ä±kartabiliyorlar.

Bu gibi durumlara karÅŸÄ± acil durum ilaÃ§larÄ±nÄ±zÄ± mutlaka yanÄ±nÄ±zda bulundurun. AynÄ± ÅŸekilde kendiniz iÃ§in de ilaÃ§larÄ± hazÄ±r bulundurmanÄ±zda yarar var.

EÄŸlenceli aktiviteler planlayÄ±n

Ã‡ocuklarla tatile Ã§Ä±karken onlarÄ±n da eÄŸlenebileceÄŸi aktiviteler olan yerler seÃ§meniz ve en azÄ±ndan tatilin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ buna ayÄ±rmanÄ±z iyi olacaktÄ±r. Ã–rneÄŸin su kaydÄ±raklarÄ± ve gÃ¼zel animasyonlarÄ±n bulunduÄŸu oteller Ã§ocuklar iÃ§in her zaman cazip gelir.

Bol animasyon ya da Ã§ocuk kulÃ¼plerinin olduÄŸu otellerde, siz de gÃ¼n iÃ§erisinde kendinize rahat zaman ayÄ±rabilirsiniz.

Otelinizi uygun seÃ§in

Ã‡ocuklarla birlikte tatilde otel seÃ§erken animasyon, su kaydÄ±raklarÄ± gibi etkinlikleri bulunan otellerin yanÄ± sÄ±ra Ã§ocuklarÄ±nÄ±zÄ±n yaÅŸÄ±na gÃ¶re de seÃ§im yapabilirsiniz. Ã–rneÄŸin bebek arabasÄ± kullanÄ±yorsanÄ±z, tatil kÃ¶ylerinde bahÃ§e katlarÄ±nÄ± seÃ§melisiniz.

Yine Ã§ocuklu aileler havuza daha yakÄ±n odalara rezervasyon yaptÄ±rabilirler. AyrÄ±ca bazÄ± otellerin Ã§ocuklar iÃ§in Ã¶zel eÄŸitimleri olabiliyor.

Bebek arabasÄ± katlanabilir baston ÅŸeklinde olsun

Bebek arabasÄ± tatil iÃ§in bÃ¼yÃ¼k kolaylÄ±k. Ã‡ocuklar yorulduÄŸunda uyuyabilir, oturup dinlenebilir hatta gerektiÄŸinde eÅŸyalarÄ±nÄ±zÄ± ve plaj Ã§antalarÄ±nÄ±zÄ± taÅŸÄ±yabilirsiniz.

Ã‡ocuklu aileler iÃ§in tatilin olmazsa olmazlarÄ±ndan bebek arabasÄ± alÄ±rken baston ÅŸeklinde olanlarÄ± tercih edin. Hem daha az yer kaplar hem de saplarÄ±na eÅŸyalarÄ±nÄ±zÄ± asabilirsiniz.

Oyuncak, mini yastÄ±k ve battaniye gibi ÅŸeyler alÄ±n

Ã‡ocuÄŸunuzun sevdiÄŸi oyuncaklarÄ± ve yastÄ±k gibi eÅŸyalarÄ± yanÄ±nÄ±zda gÃ¶tÃ¼rmeniz tatilde bÃ¼yÃ¼k kolaylÄ±k saÄŸlayacaktÄ±r. Bu konuda bir baÅŸka Ã¶nerimiz de Ã§ocuÄŸunuzun istediÄŸi ya da seveceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z yeni bir oyuncak almanÄ±z.

Hatta baÅŸta bu oyuncaÄŸÄ± saklayabilir, tatile gittiÄŸinizde vererek Ã§ocuÄŸunuzun keyifli saatler geÃ§irmesini saÄŸlayabilirsiniz. Deniz kenarÄ±nda tatil yapacaksanÄ±z kova, kÃ¼rek, top gibi oyuncaklardan almayÄ± da unutmayÄ±n.

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