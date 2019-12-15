Çocuklarla kayak tatilinin incelikleri ve güzellikleri...

Kayak sporuyla 30’lu yaşlarımın sonlarında oğlum sayesinde tanıştım. Okulunun düzenlediği kayak kampına katılmak istediğini söylediğinde daha önce hiç kayak yapmamış ebeveynler olarak önce tereddüt ettik. Ama birlikte zaman geçirmeyi önemsediğimiz için kayağın ailece yapabileceğimiz bir spor olduğuna ve hep beraber deneyebileceğimize karar verdik.

Ben bolca düşüp “Kaymak zormuş” diye söylenirken oğlum kısa sürede kar botlarını giymeyi, karda kayakla yürümeyi, kar sapanıyla hızını kesmeyi ve slalom yaparak kaymayı öğrendi. Bunda doğru kayak ekipmanı kullanmasının ve iyi eğitmenlerden ders almasının da önemi büyük tabii.









Çocuklar düşmekten korkmuyor



Her ne kadar 2-3 yaşındaki minikleri pistte ders alırken görsek de kayak eğitmenleri, komutları daha rahat anlayıp uygulayabilmeleri için çocukların en erken 5 yaşında kaymaya başlamasını öneriyorlar. Ayrıca çocukların fiziksel durumları da bu yaşlarda kayak için daha uygun oluyor. Eski Olimpiyat sporcusu, Milli Takım Kayak Antrenörü ve kayak eğitmeni Ahmet Demir, “Çocuklar keyif aldıkları şeyleri yapmak ister, bu nedenle çocuklara bu sporu sevdirmek için pistte çocuğun yaşına ve fiziğine uygun ekipmanı giymiş olması ve doğru teknikleri öğrenerek kayması önemli” diyor. Yetişkinlerin aksine, çocuklar kayarken düşmekten korkmuyor, daha cesur davranıyorlar ve bu sayede daha çabuk öğreniyorlar. Pistte yeni bir şey denemek, ilk seferde başaramadığında yapana kadar tekrar tekrar onun üzerinde çalışmak çocukların özgüvenli büyümesine de destek oluyor.



Kayak bavulunda neler olmalı?



Kayak bavulunuza termal çorapla üst ve alt içlik, sıcak tutacak polar, gözlük, kayak eldiveni ve boyunluk koyun. Biz kask içine takmak için bir de termal kar başlığı kullanıyoruz. Kayak tulumları çocukların hareket kabiliyetini kısıtladığı gibi tek başına giyilmesi de kolay değil. Ayrıca çocukların tek başlarına tuvalete gitmelerini de zorlaştırıyor. Tulum yerine kayak montu ve kayak pantolonu tercih edebilirsiniz. Çocuklar, parmaklı eldivenleri, parmakları tek tek sokmak zor olduğu için pek tercih etmiyor.









Eğer çocuğunuz tek başına kayıyorsa pistte takibini kolaylaştırmak ve dikkat çekmesini sağlamak için kayak kıyafetlerinde fosforlu renkleri tercih edin.



Çocuğunuz kayarken mutlaka kask takmalı. Kayak odalarında çocuklar için kask kiralanabiliyor ancak her yaşa uygun kask bulmak kayak sezonunun yoğun dönemlerinde kolay olmayabiliyor. Bu nedenle kendi ayarlanabilir kaskınızı almanızda fayda var.



Kaymayı yeni yeni öğrenen çocuklar sırt çantası takarsa bu dengelerini bozabiliyor. Sırt çantası yerine bol cepli bir kayak montu öneririm.



Karın güneş ışınlarını yansıtması sebebiyle meydana gelecek güneş yanıklarını önlemek için güneş kremi ve dudak nemlendiricisini unutmayın.



Kayak otellerinin lobi ve ortak alanları çok sıcak oluyor. Kayak kıyafetleri dışında yanınızda otel içinde geçireceğiniz zaman için çok kalın kıyafetler götürmenize gerek yok.









Bu önlemleri almayı unutmayın!



Çocuğunuzun telefon saati ya da telefonu yoksa, yanında mutlaka acil durumda arayabileceği kişilerin telefon numaraları olsun.



Çocuklar kayarken sakız çiğnememeli. Düşme halinde boğazına kaçıp nefes alımını engelleme ihtimali olduğu için uzmanlar sakıncalı buluyor.



Yükseklik ve basınç farkı zaman zaman çocuklarda halsizlik ve mide bulantısı yapabiliyor. Gitmeden kendi doktorunuza ya da bu durumu yaşarsanız kayak otelindeki doktora danışabilirsiniz.



Malzeme alırken nelere dikkat etmeli?



Çocuğunuz için kayak ve kayak ayakkabısını pek çok kayak merkezinde kiralayabilirsiniz. Ama satın almak isterseniz, seçeceğiniz kayak dikine konulduğunda uzunluğu çocuğunuzun çenesinden yüksek olmamalı.



Kayak ayakkabısı giyildiğinde de çocuğunuzun parmakları ucuna değmemeli, mutlaka yarım santim kadar boşluk olmalı.



Çocuğunuza baton almanıza gerek çok çünkü kaymayı öğrenirken ilk aşamada baton kullanmıyorlar.

