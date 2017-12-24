Çocuklar size şahane oyuncaklar yaptılar

Minik bir boyama kitabı, küçük bir pilot figürü veya uçak modeli... Havayolunun çocuk yolculara 10 bin metrede verdiği oyuncaklar minikler tarafından hiç unutulmaz. Kimi bu oyuncakları uzun yıllar saklar. Bazıları da o oyuncak kaybolsa bile aklından çıkarmaz. Aynı durum anne ve babalar için de geçerlidir. Bir anda çocuklarının önüne gelen farklı bir oyuncakla en azından kısa bir süre de olsa çocuğun dikkatini farklı bir noktaya vermesini ve sağlar. Havayolları arasında farklı oyuncaklar konusunda sürekli bir rekabet yaşanır.

Türk Hava Yolları, 3 yaş ve üzeri çocuklar için tamamen doğal ürünlerden bir dizi oyuncak hazırlattı. Çin’de yapılan ve bir Hong Kong firmasınca pazarlanan oyuncaklar ‘Oyuncağım Doğadan’ sloganı ile uçaklara yüklenmeye başladı.Hayvanlar serisinde kaplan, fil, panda, zürafa var. Tamamen tahtadan hazırlanan ve renklendiricileri kimyasal içermeyen bu serinin tanıtımları da broşürlerde yer alıyor. Örneğin dünyada 3890 kaplan bulunduğu, her birinin ortalama 300 kilogram ağırlığında olduğu gibi bilgilerle ilginç bir sunum yapılıyor. Hem çevreci hem de sosyal sorumlulukla orman ürünlerinin doğru şekilde kullanılması için standartlar belirleyen FSC damgası ürünlerde var. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanlığını Uğur Bayar’ın yaptığı Doğal Hayatı Koruma Vakfı-WWF Türkiye’de ürünleri garanti ediyor.

İKİNCİ SERİ

Hazırlanan oyuncakların diğer serisinde pilot, kabin memuru, uçan aşçı, uçuş harekât uzmanı, teknisyen çok şirin hareketli oyuncaklar olarak sunuluyor. Bu seride oyuncakların kolları, kafaları, bacakları da oynuyor. Ayrıca çocuklara nostaljik, eski pilot şapkaları da hazırlanmış. Şapkanın üzerinde ‘uçuş gözlüğü’ de unutulmamış. Ayrıca peluş kangal oyuncak seti de var. Pilot şapkası ve montlu peluş oyuncakla ilgili tek eleştiri, köpeğin gülerken biraz ürkütücü gelen dişleri.

FARKLI UÇUŞLAR İÇİN



Oyuncuklar ayrıca 3 saate kadar olan uçuşlar, 3-8 saat arası uçuşlar için sınıflandırılmış. Türkiye çıkışlı 8 saat ve üzeri kıtalararası uçuşlar için yeşil etiketli ürünler çocuklara verilecek. Peluş Kangal Oyuncak seti ise orta-uzun kıtalararası hatlarda Türkiye varış uçuşlarında çocuklara dağıtılacak. THY, çocuk yolculardan bunlardan her uçuşta birer tane alıp seriyi tamamlamasını istiyor.

UÇAKTA ÇOCUKLARIN EN SEVDİĞİ OYUNCAKLAR

Uzun bir uçuş... Veya terminalde geçecek 3-4 saatlik bir aktarmada iyi seçilmiş oyuncaklar ile çocuklarınızı uzun süre oyalayabilmeniz mümkün. Yolculuğa çıkmadan önce çocuğunuzun en sevdiği oyuncakları ayırın. Tabi ki dev bir peluş ayıyı veya pilli, uzaktan kumandalı bir oyuncak otomobili uçağa alamayacağınızı unutmayın. Oyuncak seçiminde onların yaratıcılığını geliştirici, farklı şekillere girebilen, uzun süre oynayabilecek olanları seçin.

Oyun hamurları: Renkli, farklı şekillere giren hamurları çocuklar çok seviyor. Aynı zamanda yeni şekiller yapmalarına siz de yardım edebilirsiniz.

Boyama setleri: Çocukları uzun süre oyalayacaktır. İçinde hem etrafa zarar vermeyecek boyalar ve bol sayfalı resim defterinden oluşan setlerleri yanınızda bulundurmakta fayda var.

Parmak kuklaları: Özellikle bebek yolcuların favorisi olan parmak kuklaları ile çocuğunuza hikayeler anlatabilirsiniz.

Örülebilir lastikler: Yaşı biraz daha büyük olan kız çocukları, örülebilir plastikler ile bileklik, anahtarlık veya küçük bir çanta bile yapabilir. Zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaktır.

Kart oyunlar: Bir kaç çocuk birlikte seyahat ediyorsa veya sizin de katılımınız ile kart oyunları oynayabilirsiniz.





FAVORİ HAVAYOLU OYUNCAKLARI

ÖZEL BATTANİYE: Dubai merkezli Emirates Havayolları’nın çocuklar için hazırladığı peluş oyuncağa sarılı küçük boy battaniye.

PELUŞ PİLOT: Bir çok havayolunda verilen peluş oyuncaklar arasında ‘peluş pilot’a aslında çocuklar kadar büyükler de ilgi gösteriyor.

ÖZEL ÇANTA: Bazen uçak veya popüler karakterler şeklinde yapılan çantaları minik yolcular sadece seyahatlerde değil, diğer zamanlarda da kullanabiliyor.

MAKET UÇAK: Klasik ama bir çok çocuk, havayolu tarafından verilen plastik maket uçakları çok seviyor. Son yıllarda Lego uçak sayısında da artış var.

Fotoğraflar: hoteliermiddleeast, mumwithwings.com