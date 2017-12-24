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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatÇocuklar size şahane oyuncaklar yaptılar
Seyahat Çocuklar size şahane oyuncaklar yaptılar
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Seyahat
Tolga ÖZBEK
24.12.2017 - 05:29| Son Güncelleme:

Çocuklar size şahane oyuncaklar yaptılar

Havayolları ne kadar maliyetleri kıssa da çocuk yolcuları hiç unutmuyorlar. Farklı oyuncaklar, ilginç konseptlerle minik yolcuların kalplerini kazanmaya çalışıyorlar.
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Minik bir boyama kitabı, küçük bir pilot figürü veya uçak modeli... Havayolunun çocuk yolculara 10 bin metrede verdiği oyuncaklar minikler tarafından hiç unutulmaz. Kimi bu oyuncakları uzun yıllar saklar. Bazıları da o oyuncak kaybolsa bile aklından çıkarmaz. Aynı durum anne ve babalar için de geçerlidir. Bir anda çocuklarının önüne gelen farklı bir oyuncakla en azından kısa bir süre de olsa çocuğun dikkatini farklı bir noktaya vermesini ve sağlar. Havayolları arasında farklı oyuncaklar konusunda sürekli bir rekabet yaşanır.

Çocuklar size şahane oyuncaklar yaptılar

Türk Hava Yolları, 3 yaş ve üzeri çocuklar için tamamen doğal ürünlerden bir dizi oyuncak hazırlattı. Çin’de yapılan ve bir Hong Kong firmasınca pazarlanan oyuncaklar ‘Oyuncağım Doğadan’ sloganı ile uçaklara yüklenmeye başladı.Hayvanlar serisinde kaplan, fil, panda, zürafa var. Tamamen tahtadan hazırlanan ve renklendiricileri kimyasal içermeyen bu serinin tanıtımları da broşürlerde yer alıyor. Örneğin dünyada 3890 kaplan bulunduğu, her birinin ortalama 300 kilogram ağırlığında olduğu gibi bilgilerle ilginç bir sunum yapılıyor. Hem çevreci hem de sosyal sorumlulukla orman ürünlerinin doğru şekilde kullanılması için standartlar belirleyen FSC damgası ürünlerde var. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanlığını Uğur Bayar’ın yaptığı Doğal Hayatı Koruma Vakfı-WWF Türkiye’de ürünleri garanti ediyor.

Çocuklar size şahane oyuncaklar yaptılar

İKİNCİ SERİ

Hazırlanan oyuncakların diğer serisinde pilot, kabin memuru, uçan aşçı, uçuş harekât uzmanı, teknisyen çok şirin hareketli oyuncaklar olarak sunuluyor. Bu seride oyuncakların kolları, kafaları, bacakları da oynuyor. Ayrıca çocuklara nostaljik, eski pilot şapkaları da hazırlanmış. Şapkanın üzerinde ‘uçuş gözlüğü’ de unutulmamış. Ayrıca peluş kangal oyuncak seti de var. Pilot şapkası ve montlu peluş oyuncakla ilgili tek eleştiri, köpeğin gülerken biraz ürkütücü gelen dişleri.

Çocuklar size şahane oyuncaklar yaptılar

FARKLI UÇUŞLAR İÇİN

Oyuncuklar ayrıca 3 saate kadar olan uçuşlar, 3-8 saat arası uçuşlar için sınıflandırılmış. Türkiye çıkışlı 8 saat ve üzeri kıtalararası uçuşlar için yeşil etiketli ürünler çocuklara verilecek. Peluş Kangal Oyuncak seti ise orta-uzun kıtalararası hatlarda Türkiye varış uçuşlarında çocuklara dağıtılacak. THY, çocuk yolculardan bunlardan her uçuşta birer tane alıp seriyi tamamlamasını istiyor.

Uçakta kulaklarınız tıkanıyorsa bu yöntemleri deneyin
Uçakta kulaklarınız tıkanıyorsa bu yöntemleri deneyin

UÇAKTA ÇOCUKLARIN EN SEVDİĞİ OYUNCAKLAR

Uzun bir uçuş... Veya terminalde geçecek 3-4 saatlik bir aktarmada iyi seçilmiş oyuncaklar ile çocuklarınızı uzun süre oyalayabilmeniz mümkün. Yolculuğa çıkmadan önce çocuğunuzun en sevdiği oyuncakları ayırın. Tabi ki dev bir peluş ayıyı veya pilli, uzaktan kumandalı bir oyuncak otomobili uçağa alamayacağınızı unutmayın. Oyuncak seçiminde onların yaratıcılığını geliştirici, farklı şekillere girebilen, uzun süre oynayabilecek olanları seçin.
Oyun hamurları: Renkli, farklı şekillere giren hamurları çocuklar çok seviyor. Aynı zamanda yeni şekiller yapmalarına siz de yardım edebilirsiniz.
Boyama setleri: Çocukları uzun süre oyalayacaktır. İçinde hem etrafa zarar vermeyecek boyalar ve bol sayfalı resim defterinden oluşan setlerleri yanınızda bulundurmakta fayda var.
Parmak kuklaları: Özellikle bebek yolcuların favorisi olan parmak kuklaları ile çocuğunuza hikayeler anlatabilirsiniz.
Örülebilir lastikler: Yaşı biraz daha büyük olan kız çocukları, örülebilir plastikler ile bileklik, anahtarlık veya küçük bir çanta bile yapabilir. Zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaktır.
Kart oyunlar: Bir kaç çocuk birlikte seyahat ediyorsa veya sizin de katılımınız ile kart oyunları oynayabilirsiniz.

Çocuklar size şahane oyuncaklar yaptılar

FAVORİ HAVAYOLU OYUNCAKLARI

ÖZEL BATTANİYE: Dubai merkezli Emirates Havayolları’nın çocuklar için hazırladığı peluş oyuncağa sarılı küçük boy battaniye.
PELUŞ PİLOT: Bir çok havayolunda verilen peluş oyuncaklar arasında ‘peluş pilot’a aslında çocuklar kadar büyükler de ilgi gösteriyor.
ÖZEL ÇANTA: Bazen uçak veya popüler karakterler şeklinde yapılan çantaları minik yolcular sadece seyahatlerde değil, diğer zamanlarda da kullanabiliyor.
MAKET UÇAK: Klasik ama bir çok çocuk, havayolu tarafından verilen plastik maket uçakları çok seviyor. Son yıllarda Lego uçak sayısında da artış var.

Fotoğraflar: hoteliermiddleeast, mumwithwings.com

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