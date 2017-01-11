Çocuklar kampa siz dinlenmeye

Spor eğitmeni Serdar Kılıç tarafından 13 sene önce kurulmuş olan, Adapazarı Bekdemirler Köyü içinde bulunan Camp Wolftrack'te çocuk kampı, gençlik kampı ve şirket çalışanlarına eğitim gibi hizmetler veriliyor. 8-16 yaş aralığındaki gençlerin doğa bilinci edindikleri kampta çocuklar gece vakti ormanda yürürken hissettikleri korkunun içinde cesareti bulmayı, karşılaştıkları zorluklarla tüm duyularını üst seviyede kullanarak baş edebilme gücünü öğreniyor, dünyayı doğrudan deneyimleyecek ve takım arkadaşlarıyla uyum içinde çalışabilme yeteneklerini geliştiriyorlar.

Kılıç, Wolftrack doğa kampı hakkında şunu söylüyor: 'Doğayı anlatmanın ve doğa ile iç içe olmanın, çocuklarımızın kişisel gelişimlerinde ve özgüven oluşumunda en sağlıklı yol olduğunu unutmamak gerekir. Onların sağlıklı, sağduyulu ve yaşadıkları topluma gerçekten faydalı bireyler olabilmelerinde bu doğa pratikleri çok büyük önem taşır.'

'KURTADAM' SERDAR KILIÇ KİMDİR?

ODTÜ Jeoloji Mühendisliği'nde eğitimine devam ederken Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne geçerek 1995 yılında mezun olan ve küçükken kurt izlerini takip eden bir doğa aşığı Serdar Kılıç. Kurtlar hakkında bir çok kitap ve makale okudu, belgesel ve filmler izledi. Spor kariyeri devam ederken hep bir ayağı doğadaydı, hayatının neredeyse üçte birini doğada geçirdi. Doğayı ve toprağı tanıdıkça onu daha da sevdi. Üzerine basmaya bile kıyamadığını söyler. 20'li yaşların sonunda Wolftrack şirketini kurdu, 2008 yılı sonuna kadar 8 binin üzerinde orta ve üst düzey çalışana; liderlik, grup dinamikleri, iletişim ve motivasyon ağırlıklı eğitimler verdi. 2000 senesinde Türkiye'deki ilk 8-16 yaş çocuklar için 'Serüven ve Doğa Sporları Kampı'nı kurdu.

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