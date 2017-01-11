« Hürriyet.com.tr
HürriyetSeyahatÇocuklar kampa siz dinlenmeye
image
Seyahat

Çocuklar kampa siz dinlenmeye

Serdar Kılıç'ın Camp Wolftrack'in yaz dönemi eğitimlerinde yeni dönem 6 Temmuz Pazar günü başlıyor.

Hürriyet Haber
X

Spor eğitmeni Serdar Kılıç tarafından 13 sene önce kurulmuş olan, Adapazarı Bekdemirler Köyü içinde bulunan Camp Wolftrack'te çocuk kampı, gençlik kampı ve şirket çalışanlarına eğitim gibi hizmetler veriliyor. 8-16 yaş aralığındaki gençlerin doğa bilinci edindikleri kampta çocuklar gece vakti ormanda yürürken hissettikleri korkunun içinde cesareti bulmayı, karşılaştıkları zorluklarla tüm duyularını üst seviyede kullanarak baş edebilme gücünü öğreniyor, dünyayı doğrudan deneyimleyecek ve takım arkadaşlarıyla uyum içinde çalışabilme yeteneklerini geliştiriyorlar.

Çocuklar kampa siz dinlenmeye

Çocuklar kampa siz dinlenmeye

Kılıç, Wolftrack doğa kampı hakkında şunu söylüyor: 'Doğayı anlatmanın ve doğa ile iç içe olmanın, çocuklarımızın kişisel gelişimlerinde ve özgüven oluşumunda en sağlıklı yol olduğunu unutmamak gerekir. Onların sağlıklı, sağduyulu ve yaşadıkları topluma gerçekten faydalı bireyler olabilmelerinde bu doğa pratikleri çok büyük önem taşır.'

'KURTADAM' SERDAR KILIÇ KİMDİR?

Çocuklar kampa siz dinlenmeye

ODTÜ Jeoloji Mühendisliği'nde eğitimine devam ederken Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne geçerek 1995 yılında mezun olan ve küçükken kurt izlerini takip eden bir doğa aşığı Serdar Kılıç. Kurtlar hakkında bir çok kitap ve makale okudu, belgesel ve filmler izledi. Spor kariyeri devam ederken hep bir ayağı doğadaydı, hayatının neredeyse üçte birini doğada geçirdi. Doğayı ve toprağı tanıdıkça onu daha da sevdi. Üzerine basmaya bile kıyamadığını söyler. 20'li yaşların sonunda Wolftrack şirketini kurdu, 2008 yılı sonuna kadar 8 binin üzerinde orta ve üst düzey çalışana; liderlik, grup dinamikleri, iletişim ve motivasyon ağırlıklı eğitimler verdi. 2000 senesinde Türkiye'deki ilk 8-16 yaş çocuklar için 'Serüven ve Doğa Sporları Kampı'nı kurdu.

 

 

"Glamping" adı nereden geliyor?

 

Kaynak:

Seyahat HaberiSeyahat Haberiseyahat haberiYAZçocuk etkinlikleri
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Altı saatte bir suyu çekilen körfez!
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Dünyanın en güzel yedi şehir parkı
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
38 milyon parça çöple dünyanın en kirli adası!
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Güney ve Kuzey Kore arasında kalan ilginç köy
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Fotoğraf makinesi sayesinde dünyayı beş parasız geziyor!
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Savaştan sonra küllerinden yeniden doğan şehir: Dresden (Almanya)

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ