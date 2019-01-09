Çocuklar için macera dolu bir yarı yıl tatili bekliyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Çocuklar için macera dolu bir yarı yıl tatili bekliyor
Seyahat
Hürriyet Seyahat
09.01.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Çocuklar için macera dolu bir yarı yıl tatili bekliyor

Türkiye’nin en seçkin otel zincirlerinden Titanic Hotels’in bünyesindeki Titanic Deluxe Golf Belek’in çocuklara özel olarak tasarladığı Tini Kids Club’ta çocuklar için eğlence dolu bir macera başlıyor. Yaş gruplarına özel olarak hazırlanan hem keyifli hem de eğitsel etkinliklerin yer aldığı eğlence merkezinde, tüm çocukları sömestr tatilinde buraya davet ediyor.

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Sömestrda özel eğlenceli etkinlikler çocukları bekliyor

Çocukların sağlığı düşünülerek ahşaptan özel tasarlanmış interaktif oyun salonları, bale ve jimnastik odaları, 03-11 yaş arası çocuklar için düşünülen eğitici programlar ile mini konuklar eğlence dolu anlar yaşayacak. Sinema salonlarının da bulunduğu eğlence merkezinde en güzel filmleri izlemenin ayrıcalığını yaşayacaklar. Dans etkinlikleri, karaoke, olimpik oyunlar, yaş kategorilerine göre hobi, sanat atölyeleri gibi etkinliklerle minikler için unutulmaz bir tatil fırsatı sunuluyor. 

Çocuklar için macera dolu bir yarı yıl tatili bekliyor

Ebeveynlere ve çocuklara özel golf dersi

Çocuklar için tren vagonu olarak tasarlanan restoran, miniklerin damak zevkine ve ilgisine göre hazırlanan açık büfe lezzetleriyle tatil boyu açık olacak. Bunun yanı sıra düzenlenen özel golf dersleriyle çocuklar yeni bir spor ile tanışırken aileleri de keyifli vakit geçirecek.

Otelde anne babalar da düşünülmüş

Zengin açık büfe restoranı ile Türk, İtalyan ve deniz mahsullerini usta şeflerin ellerinden tatma fırsatı anne ve babaları bekliyor.

170 metrekare alan üzerine kurulmuş, birbirinden özel 600 odası ile doğayla iç içe, masmavi deniz manzarası eşliğinde en özel tatil fırsatı için yerinizi ayırtın.

Çocuklar için macera dolu bir yarı yıl tatili bekliyor

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