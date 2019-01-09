Çocuklar için macera dolu bir yarı yıl tatili bekliyor
Türkiye’nin en seçkin otel zincirlerinden Titanic Hotels’in bünyesindeki Titanic Deluxe Golf Belek’in çocuklara özel olarak tasarladığı Tini Kids Club’ta çocuklar için eğlence dolu bir macera başlıyor. Yaş gruplarına özel olarak hazırlanan hem keyifli hem de eğitsel etkinliklerin yer aldığı eğlence merkezinde, tüm çocukları sömestr tatilinde buraya davet ediyor.
Sömestrda özel eğlenceli etkinlikler çocukları bekliyor
Çocukların sağlığı düşünülerek ahşaptan özel tasarlanmış interaktif oyun salonları, bale ve jimnastik odaları, 03-11 yaş arası çocuklar için düşünülen eğitici programlar ile mini konuklar eğlence dolu anlar yaşayacak. Sinema salonlarının da bulunduğu eğlence merkezinde en güzel filmleri izlemenin ayrıcalığını yaşayacaklar. Dans etkinlikleri, karaoke, olimpik oyunlar, yaş kategorilerine göre hobi, sanat atölyeleri gibi etkinliklerle minikler için unutulmaz bir tatil fırsatı sunuluyor.
Ebeveynlere ve çocuklara özel golf dersi
Çocuklar için tren vagonu olarak tasarlanan restoran, miniklerin damak zevkine ve ilgisine göre hazırlanan açık büfe lezzetleriyle tatil boyu açık olacak. Bunun yanı sıra düzenlenen özel golf dersleriyle çocuklar yeni bir spor ile tanışırken aileleri de keyifli vakit geçirecek.
Otelde anne babalar da düşünülmüş
Zengin açık büfe restoranı ile Türk, İtalyan ve deniz mahsullerini usta şeflerin ellerinden tatma fırsatı anne ve babaları bekliyor.
170 metrekare alan üzerine kurulmuş, birbirinden özel 600 odası ile doğayla iç içe, masmavi deniz manzarası eşliğinde en özel tatil fırsatı için yerinizi ayırtın.
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