Çocukla Viyana’ya gitmek için 7 neden

‘Çocukla gezmek zor değil mi?’ seyahat eden ailelere en çok sorulan soruların başında gelir. Cevabı kişiden kişiye değişir elbet ama bize göre çocukla gezmek tek başına gezmekten çok daha keyifli. Yeter ki çocuğunuzun ilgisini çekebilecek mekânlar ve aktiviteler bulun. Onun o minicik gözlerindeki heyecan dolu ışıltıya ortak olmak, tüm seyahatiniz boyunca sizin için bir doping kaynağı olacaktır.

1. Doğa Tarihi Müzesi (Naturhistorisches Museum)

Doğa tarihi müzesi, böceklerden dinozorlara, fosillerden eski insanların bal mumu heykellerine kadar, binlerce hayvanın ve insanlık tarihine ait 30 milyon objenin bir arada bulunmasından dolayı, zaman kavramını unutturan küçük bir dünya gibi… 19.Yüzyılda yapılmış bu eski müzede dolaşırken doldurulmuş hayvanları görünce, dünyada bu kadar çok hayvan olduğuna ve gördüklerinizin tamamının gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekiyorsunuz.

Şunu kesinlikle söylemeliyim ki bu çocuğunuzla birlikte bir hayvan belgeseli izlemekten çok daha farklı bir deneyim. Hayvanları gerçek halleriyle görmek, boyutlarını kavramak ve dünyayı anlamak adına, zaman bir anlığına dondurulmuş ve dünya üzerindeki gelmiş geçmiş tüm hayvanlar burada sizin için toplanmış gibi. Öylesine gerçekler ki, doldurulmuş olduklarını bilmeseniz az sonra hepsi bir tarafa koşacak zannedersiniz.

Şüphesiz bizim için burada en ilgi çekici objelerden biri 25.000 yaşındaki gerçek dinozor iskeleti oluyor. İnsan bu boyutlar karşısında korkmakla hayran olmak duyguları arasında kalmaktan kendini alamıyor. ‘’Gerçekten dinozorlar ve insanlar aynı dönemde yaşamış olabilir mi?’’ sorusu akılları kurcalaya dursun, Doğa Tarihi Müzesi ansiklopedilere sığamayacak bir derinliği gerçek olduğuna inanamayacak bir güzellikte sunmaya devam ediyor.

2. Viyana Kelebek Evi (Butterfly House):

Geniş bir sera içerisine kurulan ve doğal yağmur ormanlarına benzetilerek tasarlanmış bu müze, şehrin tam kalbinde yer alıyor. Kelebek Evi’nde gezinirken etrafınızda dolaşan, parmağınızı uzattığınızda evcil bir hayvan edasıyla parmağınıza konan rengârenk kelebekler ile kendinizi Alice harikalar diyarında ya da bir peri masalı kitabında dolaşıyor zannedebilirsiniz.

Ancak buraya kadar gelmişken sadece kelebekleri kovalayıp hayaller âlemine dalmayın. Kelebeklerin oluşum aşamalarına göre farklı boyutlarda sıralanmış gerçek kozalar ile kelebek cinsleri hakkında bilgi veren görsel panoları muhakkak inceleyin.

Kelebekleri herkes böylesine sever mi bilmiyorum ama buraya gelip de yüzünde kocaman bir tebessüm ile ayrılmayan görmedim ben. Hele ki çocuklar, kelebekler ile koşarken attıkları sevinç çığlıkları... Siz en iyisi bir kırda bir papatyada bir kelebek gördüğünüzde duyduğunuz heyecandan pay biçin.Viyana’ya yolunuz düşerse çocukla seyahat etmiyorsanız bile içinizdeki çocuğa bir iyilik yapın ve bu kelebek evini muhakkak ziyaret edin.

3. Müzik evi (Haus Der Musik):

Müzik evine daha adımınızı ilk attığınız andan itibaren yukarı çıkarken, piyano tuşları şeklinde tasarlanmış merdiven basamakları ile müzik yapmaya başlıyorsunuz. Buraya gelince merdivenlerden tekrar tekrar inip çıkmaktan kendinizi alamayacaksınız. Ama az sonra karşınıza çıkacak interaktif eğlenceler karşısında bu daha hiçbir şey değil.

Müzik istasyonları, simülasyon odaları, çeşit çeşit müzik enstrümanları, ünlü bestecilerin tanıtım alanları. Bu kadar çok sesin varlığı hissetmek ve hepsini tek tek dinlemek eşsiz bir yolculuk. Gözünüzle değil kulağınızla bulduğunuz bir yol. Burada yapabilecek birçok aktivite mevcut ancak benim için en heyecan verici kısım kesinlikle Viyana Filarmoni Orkestrası’nı yönetmek oluyor. Hayatımda ilk kez bir orkestranın şefi oluyorum, simülasyon da olsa. Kim bilir hayat boyu belki bir daha yaşayamayacağım bir keyif bu, tadını çıkarıyorum.

4. Klasik müzik konserleri:

Viyana klasik müzik severler için bir mabet adeta. Sokakta, metroda, gittiğiniz herhangi bir kafede müzik her an her yerde. Ancak müziğin doğduğu şehre gelip de sadece sokaktaki müzikle yetinmek olmaz. Viyana’da mutlaka gerçek bir klasik müzik konserine gidin ve hayatınız boyunca unutamayacağınız bu deneyimi çocuğunuzla birlikte yaşamaktan çekinmeyin. Biz bunun için aylar öncesinden biletlerimizi aldık ve Altın Salon’da gerçek bir klasik müzik ve opera ziyafeti yapma şansı yakaladık. Çocuğunuza sanatı tanıtmak ve yaşayarak sevdirmek için buradan daha iyi bir yer bulamazsınız.

5. Bisiklet yolları:

Kendinizi ve çocuğunuzu güvende hissederek tarifi mümkün olmayan bir rahatlıkta bisiklet sürebileceğiniz nadir şehirlerden biridir Viyana. Şehre vardığımızda, o ilk anki şaşkınlığımı hiç unutmam. Son sürat gelen bir bisikletli ışıklara yaklaşıyordu ve araba çarpacak diye inanılmaz paniklemiştim. Sonradan fark ettim ki; yayalar için ayrı, araçlar için ayrı, bisikletler için ayrı yollar ve trafik ışıkları varmış. Herkes kendi yolundan gittiği ve kendi ışıklarına dikkat ettiği için arabalar, insanlar ve bisikletler sanki hiç kesişmeden ama hiç de ayrılmadan yol alıyorlar. İnsanlar bu sayede müthiş bir özgüven ve karşısındakine güven hissederek, sanki yollar diğer tüm yaya ve taşıtlara kapatılmış da sadece kendilerine açılmış gibi rahat bir bisiklet sürüş keyfine sahipler.

6. Prater:

Bir lunapark düşünün ama öyle şimdikiler gibi değil burası, adeta bir film seti. 1900’lü yıllarda geçen romantik komedi bir film tadında. Bu kez başrolde siz varsınız; Ayağınızı yerden kesmeye hazır olun! Devasa büyüklükteki dönme dolaba binip Viyana’nın enfes manzarasına bulutlarla birlikte eşlik etme vakti şimdi…

Tüm bu nostaljik ama bir o kadar da kusursuz ve eğlenceli oyun aletlerinin 18. Yüzyıldan kaldığını öğrendiğimizde çok şaşırıyoruz. Yaklaşık altı kilometrekarelik bir alana kurulan ve 250'den fazla turistik yeri bulunan bu eğlence parkı, hem çocuğunuzu mutluluktan uçuracak, hem de sizi adrenalinin zirvesine taşıyacak inanılmaz bir kapasiteye sahip.

7.Saraylar, Bahçeler ve Parklar

Viyana'da adım başı park, saray ya da müze bahçesi olduğu için istediğiniz vakit yeşilliklere uzanıp kendinize ve miniğinize küçük molalar ikram etmeniz mümkün.

Hofburg, Schönbrunn ve Belvedere Viyana’ya gelindiğinde muhakkak görmeniz gereken saraylardır. Schönbrunn Sarayı’nda kuklalar ile gerçekleştirilen Opera ve klasik müzik konserine çocuğunuz ile birlikte katılıp, klasik müziği oyunla sevdirebilmenin haklı sevincini yaşayabilirsiniz. Stadt Park’a giderseniz sokak sanatçılarının müziklerine eşlik edebilir, bisiklet sürebilir, çimlere uzanıp yoga yapanları izleyebilirsiniz. Ayrıca Karl Kilisesinin tam karşısında çocuklar için tasarlanmış çok eğlenceli bir park bulunuyor, çocuğunuz parkta başka milletlerden çocuklarla kaynaşmakla meşgulken siz de Karl Kilisesi’nin kusursuz manzarasına karşı çekirdek çitleyebilirsiniz.

2,5 yaşındaki Minik gezginimiz bu seyahatimiz üzerinden aylar geçmesine rağmen oyunlarında hala ‘’Ben Avrupa’ya gidiyorum, Burası bizim Müzik evimizmiş.’’ diyor ya da araba yolculuğumuzda açtığım operayı tanıyıp ‘’Anne kuklalar da bu şarkıyı söylüyordu.’’ diyebiliyorsa Viyana gerçekten bizim kadar kızımızın da gönlünü fethetmiş demektir. Küçük bir kız çocuğunun evcilik hayallerini süsleyen şehir; Söz ver, bir gün yine buluşalım.



Fotoğraflar: Gamze BEYAZ