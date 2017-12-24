 Çocuğa en güzel karne hediyeleri

O hep 1 numara: Londra

Avrupa’da çocukla tatilin birinci sırası hep Londra’ya ait. En başta dev oyuncak mağazaları ‘Hamleys’ ve ‘Harrods’ çocukları mest ediyor. Hamleys’de 50 bini aşkın oyuncak çeşidi bulunuyor. Seç seçebilirsen. ‘Battersea’ ve ‘Regent’s Park’ hayvanat bahçeleri, ‘London Eye’ dönme dolabı, akvaryum, ‘Tower of London’, ‘King’s Cross’, ‘London Dungeon’, ‘Legoland’, ‘Lego Store’, ‘Windsor Kalesi’, ‘Buckingham Sarayı’nda asker nöbet değişim törenleri, ‘Hyde Park’; seçenekler saymakla bitmiyor.

Biraz büyük yaş grubunu ‘Sherlock Holmes Müzesi’ne, doğa meraklılarını ‘Natural History Müzesi’ndeki dinozorlara, kitap kurtlarını ‘Charles Dickens Müzesi’ne, korku meraklılarını ‘Karındeşen Jack’ turlarına götürebilirsiniz. Londra’da bütün kontrol artık yeğenim Erdem’in elinde. O ne derse onu yapıyor onu yiyoruz. Son seyahatimizde herhalde şehirde ne kadar Five Guys hamburgercisi varsa uğramış, bütün ördekli suşileri yemişizdir. www.londonpass.com sitesinden toplu girişler ve taşıma için günlük kart edinin.

O bir çocuk klasiği: Euro Disney / Paris

Paris’in içi için çok çocuk dostu denemezse de, şehrin hemen dışında çocukların bayılacağı harika alternatifler var. Bunlardan ilki hepimizin bildiği gibi ‘Euro Disney’… Kaliforniya ABD ‘deki şubesinden sonra 2012 yılından beri misafirlerini ağırlıyor. Disney çocuklar için hayallerin gerçeğe dönüştüğü yer. Ardından benzeri birçok temalı park açılsa da sihrini asla yitirmiyor. Popülerliğini yitirmeyen ‘Tomorrowland’ ve ‘Mark Twain’ denenmeli. İçerideki mağazalara dikkat! Her şey burada şehirden çok daha pahalı. Çocuğunuzun ‘Mickey’ ve ‘Goofy’den daha masum bakışlarıyla kolayca tuzağa düşebilirsiniz. Parkın içindeki otel pahalı olduğundan çevredeki otelleri araştırmakta fayda var. Disney’in yanı sıra Paris’in diğer eğlence parkı ‘Parc Asterix’, ‘Galyalı’ kahramanlarıyla çocuğunuzdan çok sizin ilginizi çekebilir. www.parisdisneyland.com www.parcasterix.fr

Disney gemisinde Disney dünyası

Disney World’den ancak daha güzel ‘Disney Fantasy’ ve ‘Disney Dream’ gemileri olabilir. Gemilerin dış yüzeyi dev Disney kahramanlarıyla boyanmış ve nerede karşılaşırsam beni mıknatıs gibi çekiyor. Erdem’le bundan sonra ilk planımız bunlardan biriyle seyahat etmek. İçi Disney’in kahramanlarıyla dolu olan gemiler çizgi film endüstrisinin son teknolojileriyle donanmış. Şovlar, gösteriler, film müzikleri, temalı yemekler ve daha birçok aktivite gününüzü doldurmaya yetip artıyor bile. Her gün başka bir şehirde uyanıp aynı zamanda seyahat ediyor olmanız da cabası. Siz de bizim gibi tam bizlikmiş diyorsanız programlarını ve fiyatlarını web sitelerinde bulabilirsiniz. www.disneycruise.com

Noel Baba’nın evine yolculuk: Lapland

Kuzey Kutup Dairesi’nin içerisinde Finlandiya, İsveç ve Norveç yer alıyor. Ancak bunların içerisinde en renkli en turistik olanı Finlandiya’nın kuzeyinde Rovaniemi şehri. Noel Baba’nın bir süre orada yaşadığı rivayet edilir. Bizim ülkemizden oralara nasıl gittiği bir muamma ama hediyelerini oradan dağıttığı dünya tarafından kabul edilmiş. Burada Ren geyiği çiftliklerinde Noel Baba’nın kızaklarına binip hem Kuzey Kutup Dairesi’ni geçeceksiniz hem de Sami göçebelerinin nasıl yaşadığını, bir ren geyiğinden nasıl yararlandığını öğreneceksiniz. Tur süresince köpeklerin çektiği kızaklara binilebilir, ateşler yakıp, buzda büyük delikler açarak balık avlayabilirsiniz. Kemi’de her yıl yeniden yapılan Kar Kalesi ve büyüleyici güzelliğe sahip buzdan heykelleri de görmemden dönmeyin. www.visitfinland.com

Çocukların en sevdiği Legoland: Billund

Tüm dünyada çocukların en sevdiği oyuncakların başında lego geliyor. Benim yeğenim tam bir lego dâhisi. 8 yaşında ama 14 yaşa kadar olan legoları yapabiliyor. Bu nedenle gittiğimiz bir şehirde Legoland varsa ilk orayı ziyaret ediyoruz. Danimarka’da Billund şehri legonun doğum yeri. Burası en büyük Legoland’e ev sahipliği yapıyor. ‘Miniland’, ‘Duploland’ mutlaka görmeniz gereken bölümlerinden bazıları. Billund’a Kopenhag’dan geçebilirsiniz. Billund Havalimanı parka sadece 10 dakika uzakta. Benim gibi kendinizi kaptırıp çocuğunuzla hangi kutuyu alacağınız konusunda kavga etmeyin, hangisini istiyorsa onu alın. Lego onun, sizin değil unutmayın! www.legoland.dk

Afrika’da safari: Nairobi

Kışın soğuk havalarında Afrika’da sıcak bir safari çocuklarınızla hoş bir deneyim olabilir. Kenya Nairobi’de aile safari turlarına katılabilir, zürafa sığınağında bir gün geçirebilir, birçok canlıyı bir arada görebileceğiniz Masai Mara’yı gezebilirsiniz. Lewa vahşi yaşam rezervi ve Laikipia platosunu da listenize ekleyin. Seçenekler daha bitmiyor. Çocuğunuza burada vahşi yaşamda ayakta kalma dersleri aldırabilir, piknik yapıp, hayvanları ve vahşi yaşamı izleyebilirsiniz. Çocuklarınızla birlikte çektiğiniz fotoğraflarınız buradan dönüşte müthiş birer anı olacak. Giraffe Manor içinde zürafalar dolaşan bir otel. Instagramda fotoğraflarına bir göz atın, kahvaltınızı ederken size gülümsemeleriyle eşlik edebilirler. Turlar için www.geox.com Otel için www.giraffemanor.com sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Kanallar ve bisiklet: Amsterdam

Amsterdam’ı çocuklardan çok yetişkinler için ideal bir şehir zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Öncellikle Amsterdam’ın en karakteristik özellikleri olan kanallarda gemi turu ve bisiklet çocuğunuzun ilgisini çekebilir. Ardından onu Van Gogh müzesine sokun ilk sanat izlenimlerini ‘İrisler’, ‘Çiçek Açan Badem Ağacı’ veya ‘Ayçiçekler’ tablolarından edinsin. Mesafeler yakın, bol bol yürüyün. İçindekileri oyunlarla öğreten ‘Nemo Bilim Müzesi’ne gidin, ‘Palnetarium’u görün. Uzun vaktiniz varsa Hollanda’nın en büyük eğlence parkı ‘Efteling’de bir gün geçirebilirsiniz. Toplu girişler için www.hollandpass.com sitesinden kart alın.

Futbol âşıklarına: Barselona

Çocukla tatilde bir numarada Londra varsa ikinciliği benim listemde Barselona alır. Öncelikle ılıman havasıyla kışın tüm Avrupa buz keserken orada daha yumuşak bir havada rahatça gezebilirsiniz. Çocuğunuz futbol seviyorsa Camp Nou’ya götürün. Müzesi ve futbol sahasını gezmek çok hoşuna gidecektir. Teleferikle Castell de Montjuic’e çıkabilir, CosmoCaixa akvaryumunu ve Picasso müzesini gezebilirsiniz. Ortaçağ’ın canlandırıldığı yapay bir köy olan Poble Espanyol da hem büyükler hem çocuklar için eğlenceli bir alternatif olabilir. Mutlaka bir günü PortAventura eğlence parkına ayırmalısınız. Avrupa’nın en yüksek roller coaster’ı Shambhala’nın yanı sıra çılgın atraksiyonları ve su parkı ile tıka basa eğlence dolu bir yer burası. www.barselonapass.com sitesinden tüm etkinliklerde geçerli kart alabilirsiniz.





Fotoğraflar: weheartit.com,City, GoTravelaz, andBeyond