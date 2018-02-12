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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA/ Zehra AYDIN TURAPOĞLU
12.02.2018 - 14:04, Son Güncelleme:

Çizgi film karakterine özendi, dünya turuna çıktı

Bir kurumda memur olarak çalışan Osman Muzaffer Afyon, İzlediği çizgi film karakterinden imrendi yola çıktı. Kazandığı tüm parasını gezmeye ayırarak 8 yılda 101 ülkeye gitti. İşte detaylar…

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Bir kurumda uzman olarak çalışan Osman Muzaffer Afyon, kazandığı tüm parayı gezmeye ayırarak, 8 yılda 101 ülkeyi ziyaret etti. Para biriktirme kaygısı yaşamayan Afyon, görmediği diğer ülkeleri de gezmeyi hedefliyor.

Çizgi film karakterine özendi, dünya turuna çıktı

Çocukken izlediği "80 Günde Devri Alem" isimli çizgi filmden etkilenen Afyon, çizgi filmde dünyayı gezen Phileas Fogg karakterine imrenerek, not defterine "Bir gün dünyayı gezeceğim" yazdı.

Çizgi film karakterine özendi, dünya turuna çıktı

7 kıta 101 ülke

Çalışma hayatına bir kurumda uzman olarak başlayan Afyon, para kazanmaya başlar başlamaz hayallerini gerçeğe dönüştürdü ve farklı ülkeleri gezmeye başladı. Afyon, aralarında Peru, Moğolistan, Japonya, Avustralya, İzlanda, Kolombiya, Filipinler, Seyşeller, Madagaskar ve Finlandiya'nın da yer aldığı 7 kıtada 101 ülkeyi gezdi.

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"Bütün paramı gezmeye ayırıyorum"

Afyon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genelde insanların işe girince ev ve araba almayı istediğini, birikimlerini bu şekilde değerlendirdiğini söyledi Biriktirme tutkusunun kendisine mantıklı gelmediğini belirten Afyon, "Özgürce gezmek güzel geliyor. Bu yüzden bütün paramı gezmeye ayırıyorum. Maaşın ne kadar olduğu önemli değil, tamamını gezmeye ayırdığınız zaman bütçe sıkıntısı yaşamıyorsunuz." dedi.

Çizgi film karakterine özendi, dünya turuna çıktı

Gezmeyi çok sevdiğini vurgulayan Afyon, "Bugüne kadar yaklaşık 101 ülke gezdim. Her bulduğum fırsatta bir yerlere kaçıyorum. Bu, benim için vazgeçilmez bir tutku oldu. Ben çok yeme içme derdinde değilim, gittiğim ülkelerde onlara çok para harcamıyorum. Konakladığım yerlerin rahat olması derdinde de değilim, çok ucuz hostellerde kalıyorum.

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Bu, bir sürü insanla tanışma açısından da iyi oluyor, yeni insanlar, yeni kültürler tanıyorum. Konaklamaya, yemeye içmeye para vermiyorum, bir uçak biletine para veriyorum, ona da ayırdığım bütçe hemen hemen yetiyor. Esas amacım, gezmek, eğlenmek. Çok lüks takılayım modunda hiçbir zaman olmadım." diye konuştu. 

"Plansız gezmeyi seviyorum"

En sevdiği özelliğinin plansız gezmek olduğunu dile getiren Afyon, "Kendimde en çok sevdiğim şey, gezdiğim ülkelere plansız gitmek. Çok sevdiğim yerler var, Güney Amerika ve Uzak Doğu Asya tarafını çok seviyorum ama plansız gidiyorum.

Çizgi film karakterine özendi, dünya turuna çıktı

O kadar plansız gidiyorum ki direkt uçak biletini alıyorum, gittiğim ülkede planlama yapıyorum ve bu çok daha keyifli oluyor, aksiyonlu oluyor. İznimi aldığım anda uçağa atlayıp gidiyorum." ifadelerini kullandı. Evli olmadığını, ailesinin çok gezmesine kızdığını belirten Afyon, yıllık izinlerinde, resmi ve dini tatillerde farklı ülkeleri gezdiğini anlattı.  

 Fotoğraflar: AA

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