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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cıvıl cıvıl kuşlarıyla Iğdır kuş bilimcilerinin ilgisini çekiyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
22.04.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Cıvıl cıvıl kuşlarıyla Iğdır kuş bilimcilerinin ilgisini çekiyor

Türkiye'nin en doğusunda ve kuşların göç yolunda bulunan Iğdır, ilkbahar mevsiminde bölgeye gelen kuşlarla şenlendi.

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Coğrafi konumu ve iklim şartları nedeniyle "Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen Iğdır, yaban hayvanı çeşitliliği açısından dikkat çekiyor. Şehir, Türkiye'de yaşadığı bilinen 486 kuş türünün 325'ine ev sahipliği yapıyor. Bu yönüyle hem Türkiye'nin hem de dünyanın kuş bilimi (ornitoloji) alanında önemli merkezleri arasında yer alıyor.

Cıvıl cıvıl kuşlarıyla Iğdır kuş bilimcilerinin ilgisini çekiyor

Tuzluca ilçesindeki Aras Kuş Cenneti ve Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda da ender görülen birçok tür yaşıyor.
Farklı noktalarında yapılan araştırmalarla da kuş yaşam alanları listelerinde yer alan Iğdır, bu yönüyle kuş bilimcilerini ve kuş fotoğrafçılarını ağırlıyor.

Cıvıl cıvıl kuşlarıyla Iğdır kuş bilimcilerinin ilgisini çekiyor


330 kuş türünü barındırıyor
Bölgede kuş bilimi alanında çalışma yapan Koç ve UTAH Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, Iğdır'ın kuş bilimi için Türkiye'nin ve dünyanın en önemli yerlerinden biri olduğunu söyledi.Özellikle Aras Kuş Cenneti olarak tanınan Aras Kuş Halkalama ve İzleme İstasyonu'nun birçok başarıya imza attığını anlatan Şekercioğlu, "Şimdiye kadar Iğdır'da yaklaşık 330 kuş türü tespit ettik. Bu da Türkiye'deki kuş türlerinin 3'te 2'sinden bile fazla. Bu kuş türlerinin çoğunluğu Aras Kuş Cenneti'nde tespit edildi" dedi.

Cıvıl cıvıl kuşlarıyla Iğdır kuş bilimcilerinin ilgisini çekiyor


Türkiye'deki kuş türlerinin yüzde 70'i Iğdır'da
Şekercioğlu, Iğdır'ın yüz ölçümünün küçük olmasına rağmen birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, şunları söyledi:
"Denizi olmamasına ve Türkiye'nin yüz ölçümünün yüzde 2'sini kapsamasına rağmen Iğdır'da Türkiye kuş türlerinin yaklaşık yüzde 70'inin yaşaması Iğdır'ın ne kadar zengin ve kuşlar açısından ne kadar önemli bir yer olduğunu gösteriyor. Bunda en önemli rol ise Aras Kuş Cenneti'dir. Bunun dışında Iğdır'ın farklı zengin habitatları, özellikle Ağrı Dağı'nın farklı yüksekliklerinde yaşayan farklı kuş türleri Iğdır'ın Türkiye çapında önemli bir il olmasına en çok katkıda bulunan alanlar."

Cıvıl cıvıl kuşlarıyla Iğdır kuş bilimcilerinin ilgisini çekiyor


Kuşlar Iğdır üzerinden göç ediyor
Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ayşegül Çoban da, yapılan bilimsel çalışmaları anlattı. "Yapılan bilimsel, ornitolojik çalışmalar ışığında Iğdır üzerinden kuşların düzenli olarak göç ettiği bir göç rotası ortaya çıktı. Bu da dünya genelinde yeni bir göç rotasının ornitolojik çalışmalara katkıda bulunduğu bir bilimsel veri oldu." Çoban, bölgedeki 13 yıllık bilimsel çalışmalar ışığında önemli verilerin elde edildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Kuşların Iğdır üzerinden göç ettiği ortaya çıktı. Bu da Iğdır'ın dünya genelinde bilimsel ve ornitolojik çalışmalar açısından ne kadar önemli bir alan olduğunu gösteriyor. Kuşların göç ederken beslendiği, dinlendiği bir yer olarak Iğdır'ın ne kadar kullanıldığını bize göstermiş oldu."

 

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