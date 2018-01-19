Cırcır Böcekleri Cape Town’da farklı ötüyor

Beni en çok şaşırtan Cırcır böceklerinin sesi oldu. Bizde çok daha tok bir sesleri var. Aslan Tepe’deki CırCır Böcekleri hayli tiz bir sesle ötüyor. Böcek aynı ama, demek kıta değiştirince sesi değişmiş. İdil, Sezgin, Gupse, Kaan kafadan en dik patikaya daldık. Günbatımına çıkacaklar kafa lambasız, fenersiz gitmesin derim. İdil ve Gupse, daha önce hiç patika yürüyüşü bile yapmamış olmalarına rağmen, o dik kayaları, zincirli geçişi, tırmanışları ilk başta tereddüt sonrasında büyük bir cesaret ve keyifle aştı. Yola başladığımızdaki endişelerinin, dönüşte yıldızlar altında şarkılar söyleten, “insan isterse, yol arkadaşına da güvenir ve kendini yüreklendirirse, hayatta her şeyi yapar” halini alması, benim için bu seyahatin en önemli anısıdır. Mutluluğum, Türkiye’nin ilk, Dünya’nın efsane olarak bildiği Bakiye Duran’ın “Hele bir yola çıkalım, gerisi kolay” dediğini, arkadaşlarıma yaşatabilmektir.
Kaynak: Yonca TOKBAŞ