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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahat HaberleriÇin’in kilden askerleri: Terracota Savaşçıları
Seyahat Çin’in kilden askerleri: Terracota Savaşçıları
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Seyahat
Hürriyet Haber
20.02.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

Çin’in kilden askerleri: Terracota Savaşçıları

Eski zamanlarda bir kişi öldüğünde eşyaları ve yakınları ile gömüldüğünde diğer dünyada korunacağı ve rahat edeceğine inanılırdı. Ama Çin’de bulunan bu mezarda yatan Çin Hükümdarı, ordusu ile gömülmeyi istemiş. Terracota Savaşçıları, Çin hükümdarı Qin Şhi Huang ile ilişkilendiriliyor. Bu mezarda gerçek bir ordu kadar kilden asker bulunuyor. İşin ilginç yanı ise yapılan araştırmaların gösterdiğine göre her heykel aslında farklı kişi… İşte Çin’in gizemli mezarı Terracota Savaşçıları.

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Çin’in ilk tarihi başkenti olan ve aynı zamanda İpek Yolu’nun başlangıç şehri Xian’da, Terra-Cotta Ordusu, 1974 yılında bir çiftçi tarafından bulundu. Atları, at arabaları, okları ve bronz kılıçlarıyla 2 bin yıldır yerin altında kalan bu “ordu” arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattı. Ancak heykellerin birbirine çok yakın olması, kırılgan ve kilden yapılmaları nedeniyle arkeologlar inceleme yapmakta zorlandılar. Toprak Askerler aslında daha önce 1920 yılında bulunmuş; fakat askerleri gören köylü korkarak askerleri tekrar gömmüş. Eğer bu köylü korkup askerleri tekrar gömmeseydi belki de dünya bu cansız askerlerden daha önce de haberdar olabilirdi.

Çin’in kilden askerleri: Terracota Savaşçıları

Terra-cotta diğer bir ismiyle “Taş Askerler” 1974 yılında yine bölge halkından birileri kuyu kazarken tesadüfen fark edilmiş. Çiftçiler kazdıkça fark etmişlerdir ki yerin altında sadece askerler değil, askerlerle birlikte gerçeğine uygun boyutta yapılmış atlar, at arabaları, diğer savaş arabaları, silahlar ve hizmetkarlar da var.

Çin Köpek Yılına girdi
Çin 'Köpek Yılı'na girdi

Çin’in kilden askerleri: Terracota Savaşçıları

Toprak Askerlerin inşası eski Çin Hükümdarı Qin Şhi Huang’ın ölümüyle ilişkilendiriliyor. Çünkü Çin’de Qin Hanedanlığı döneminden önce eski bir geleneğe göre hükümdar öldüğünde hizmetkarları, savaş malzemeleri, askerleri, özel eşyaları ve hatta eşleri ile birlikte gömülürmüş. Ancak Çin hükümdarı Qin Şhi Huang öldüğünde kendisi için askerlerinin ve hizmetkarlarının öldürülmesini istememiş ve kendisine diğer dünyada eşlik etmek üzere pişmiş toprak ve bronzdan askerler, savaş arabaları, hizmetkarlar ve diğer ihtiyaçlarının hazırlanmasını emretmiş. Bu ordunun Çin’de ilklerin hükümdarı olarak bilinen Qin Şhi Huang’ın mezarını koruduğuna inanılıyor. Aynı zamanda mezarın bulunduğu şehir olan Xian, eski Çin Hükümdarı Qin Şhi Huang tarafından önemli bir kent haline getirilmişti. 

Çin’in kilden askerleri: Terracota Savaşçıları

MÖ. 246 yılında başlanan mezarının inşası 30 yıldan fazla sürmüş ve inşaatında 700 bin asker çalıştırılmış. Mezarın temeli dörtgen şeklinde kazılmıştır; güneyden kuzeye 350 metre uzunluğunda, doğudan batıya 345 metre genişliğinde. 76 metre yüksekliğindeki toprak ise bir piramit şeklinde. Boyları 183-195 santimetre arasında değişen bu ‘’Toprak Askerler’’in her birinin yüz hatları birbirinden farklı. Kazı alanında çoğu halen toprak altında 8000 asker, 520 atıyla birlikte 130 savaş arabası, 150 süvari atı bulunduğu tahmin ediliyor. Üç boyutlu son teknolojiyle Terra-cotta Ordusu’nun gizemini çözmekte önemli bir aşama kaydedildi.

Arapapıştı kanyonunda 2500 yıllık anıt mezar
Arapapıştı kanyonunda 2500 yıllık anıt mezar

Çin’in kilden askerleri: Terracota Savaşçıları

University College London (UCL) ve Toprak Askerlerin bulunduğu müzeden bir ekip bu teknoloji sayesinde heykellere olabildiğince yaklaşıp dijital kopyalarını ürettiler. Heykellerden 30’unun kulakları üzerinde yapılan inceleme her birinin farklı “insanlar” olduğunu ortaya koyuyor. Univesity College London’dan Andrew Bevan, insan kulaklarının neredeyse parmak izi kadar farklılık gösterdiğini ve heykellerde de her bir kulağın “biricik” olduğunu söyledi. Hatta, incelenen kulakların hiçbiri bir diğerinin aynısı çıkmazken, farklılık oranı da insan nüfusu arasındaki oranla aynıydı.

Dünyanın en güzel 10 simgesi
Dünyanın en güzel 10 simgesi

Çin’in kilden askerleri: Terracota Savaşçıları

Arkeolog Marcos Martinon-Torres, bu bulguyu “ilk örneklememize bakınca, Terra-cotta Ordusu gerçek savaşçıların portreleri gibi görünüyor” şeklinde açıklıyor. Bu veriler 7 bin asker heykelinin 2 bin yıl önce fabrikasyon usulü bir üretimle yapılmış olabileceği yönündeki araştırma tezlerini de çürütmüş. Toprak Askerler, 1987’de UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları Listesi’ne alınmış. Bugün Toprak Askerlerin bulunduğu alanın genişliğinin 15 kilometreyi bulduğu söylenmektedir. Alanın bir bölümü turistik gezilere açık olmasına rağmen diğer bölümlerinde çalışmalar devam etmekte ve nekropoldeki bu arkeolojik çalışmaların 2020 yılına kadar bitmesi planlanıyor.  

Fotoğraflar: Alamy

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