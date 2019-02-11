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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çin’in eşsiz Yangzhou Kütüphanesi
Seyahat
Hürriyet Seyahat
11.02.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Çin’in eşsiz Yangzhou Kütüphanesi

Yangzhou, Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan bir şehir. Birçok şair, ressam ve âlimlere ev sahipliği yapan Yangzhou tarihi açıdan Çin’in en zengin şehirlerinden sadece biri… Şehirde görülmesi gereken yerlerin başında Slender West Gölü, Wang Residence ve Daming Tapınağı geliyor. Ayrıca burayı özel kılan bir başka özellikse Yangzhou Kütüphanesi... Birçok turist sırf bu kütüphane için şehre geliyor.

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Yapımı 2016 yılında tamamlanan Yangzhou Zhongshuge Kütüphanesi, her kitapseverin görmek isteyeceği eşi benzeri olmayan bir mimariye sahip.

Çin’in eşsiz Yangzhou Kütüphanesi

XL Muse mimarlık stüdyosundan Li Xiang tarafından tasarlanan kütüphane, Yangtze Nehri’ne yakınlığı nedeniyle sudan ilham alınarak tasarlanmış.

Çin’in eşsiz Yangzhou Kütüphanesi

Kütüphane, büyük bir alışveriş kompleksinin parçası ve aynı zamanda bir kitap dükkanı.

Çin’in eşsiz Yangzhou Kütüphanesi

Binaya kitaplarla çevrili bir koridor yoluyla giriş yapılıyor.

Çin’in eşsiz Yangzhou Kütüphanesi

Su illüzyonu yaratmak için siyah aynalarla döşenen bu koridor, tavana doğru eğimlenen raflara sahip.

Çin’in eşsiz Yangzhou Kütüphanesi

Tavandaki şimşek şekilli boşluk ise nehri temsil etmesi için kullanılmış. Kütüphane aynı zamanda 1000 metrekarelik devasa bir lobiye sahip.

Çin’in eşsiz Yangzhou Kütüphanesi

 

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