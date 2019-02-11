Çin’in eşsiz Yangzhou Kütüphanesi
Yangzhou, Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan bir şehir. Birçok şair, ressam ve âlimlere ev sahipliği yapan Yangzhou tarihi açıdan Çin’in en zengin şehirlerinden sadece biri… Şehirde görülmesi gereken yerlerin başında Slender West Gölü, Wang Residence ve Daming Tapınağı geliyor. Ayrıca burayı özel kılan bir başka özellikse Yangzhou Kütüphanesi... Birçok turist sırf bu kütüphane için şehre geliyor.
Yapımı 2016 yılında tamamlanan Yangzhou Zhongshuge Kütüphanesi, her kitapseverin görmek isteyeceği eşi benzeri olmayan bir mimariye sahip.
XL Muse mimarlık stüdyosundan Li Xiang tarafından tasarlanan kütüphane, Yangtze Nehri’ne yakınlığı nedeniyle sudan ilham alınarak tasarlanmış.
Kütüphane, büyük bir alışveriş kompleksinin parçası ve aynı zamanda bir kitap dükkanı.
Binaya kitaplarla çevrili bir koridor yoluyla giriş yapılıyor.
Su illüzyonu yaratmak için siyah aynalarla döşenen bu koridor, tavana doğru eğimlenen raflara sahip.
Tavandaki şimşek şekilli boşluk ise nehri temsil etmesi için kullanılmış. Kütüphane aynı zamanda 1000 metrekarelik devasa bir lobiye sahip.
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