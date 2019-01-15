Çıldır Gölü'nün vazgeçilmezi: Atlı kızaklar
Yüzeyindeki buzun istenilen kalınlığa ulaşmasının ardından atlı kızaklar Çıldır Gölü'nde turistlere hizmet vermeye başladı.
Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan, her kış yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nün vazgeçilmezi atlı kızaklar, bu sezon ilk gezintilerini yapmaya başladı.
Çıldır Gölü'nde gezi güzergahını belirlemek için bir süre uğraş veren atlı kızakçılar, sezonun yeni başlaması dolayısıyla buzun kalın olduğu bölgeyi tercih etti. Son iki gündür yağan yoğun kar nedeniyle kızakçılar özellikle gölün kıyısında ilerlemekte güçlük çekti.
Bölgede restoran işleten İlimdar Senem, gazetecilere yaptığı açıklamada, atlı kızak sezonunun başladığını belirterek, "Bundan sonra bölgeye gelecekler, Çıldır Gölü'nün sarı balığının tadına bakıp atlı kızak ile doyumsuz manzara yaşayacak. Herkesi buraya, buz üzerinde gezinti yapmaya davet ediyoruz" dedi.
Atlı kızakçı Reis Topkaya da artık bundan sonra Çıldır Gölü'nün üstüne rahatlıkla çıkılabileceğini ifade ederek, "Yerli ve yabancı herkesi buraya davet ediyoruz. Çıldır Gölü anlatılmaz yaşanır, o nedenle gelip görmek, buzun üzerinde yürümek lazım" dedi.
Bölgeye gezmeye gelen bazı vatandaşlar da atlı kızakçılar ile gölde gezinti yapıp bol bol fotoğraf çekti.
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