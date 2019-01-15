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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çıldır Gölü'nün vazgeçilmezi: Atlı kızaklar
Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
15.01.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Çıldır Gölü'nün vazgeçilmezi: Atlı kızaklar

Yüzeyindeki buzun istenilen kalınlığa ulaşmasının ardından atlı kızaklar Çıldır Gölü'nde turistlere hizmet vermeye başladı.

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Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan, her kış yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nün vazgeçilmezi atlı kızaklar, bu sezon ilk gezintilerini yapmaya başladı.

Çıldır Gölünün vazgeçilmezi: Atlı kızaklar

Çıldır Gölü'nde gezi güzergahını belirlemek için bir süre uğraş veren atlı kızakçılar, sezonun yeni başlaması dolayısıyla buzun kalın olduğu bölgeyi tercih etti. Son iki gündür yağan yoğun kar nedeniyle kızakçılar özellikle gölün kıyısında ilerlemekte güçlük çekti.

Çıldır Gölünün vazgeçilmezi: Atlı kızaklar

Bölgede restoran işleten İlimdar Senem, gazetecilere yaptığı açıklamada, atlı kızak sezonunun başladığını belirterek, "Bundan sonra bölgeye gelecekler, Çıldır Gölü'nün sarı balığının tadına bakıp atlı kızak ile doyumsuz manzara yaşayacak. Herkesi buraya, buz üzerinde gezinti yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Çıldır Gölünün vazgeçilmezi: Atlı kızaklar

Atlı kızakçı Reis Topkaya da artık bundan sonra Çıldır Gölü'nün üstüne rahatlıkla çıkılabileceğini ifade ederek, "Yerli ve yabancı herkesi buraya davet ediyoruz. Çıldır Gölü anlatılmaz yaşanır, o nedenle gelip görmek, buzun üzerinde yürümek lazım" dedi.

Çıldır Gölünün vazgeçilmezi: Atlı kızaklar

Bölgeye gezmeye gelen bazı vatandaşlar da atlı kızakçılar ile gölde gezinti yapıp bol bol fotoğraf çekti. 

Çıldır Gölünün vazgeçilmezi: Atlı kızaklar

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