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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çıldır Gölü'nde buzlar çözülmeye başladı
Seyahat
DHA
03.05.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Çıldır Gölü'nde buzlar çözülmeye başladı

Kışın yüzeyi yaklaşık 1 metre kalınlığa ulaşan buzla kaplanan Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün buzları çözülmeye başladı. Sandallarına binerek kürek çekmeye başlayan balıkçılar da "Vira bismillah" diyerek ağlarını sulara bırakmaya başladı

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Denizden 1959 metre yükseklikteki Kars ile Ardahan illeri arasındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyinde aralık ayında hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20-30 dereceye kadar düşmesiyle başlayan buzlanma kısa sürede 123 bin metrekarelik alana yayıldı. DHA'da yer alan habere göre, Çıldır Gölü'nde balık avlamak isteyenler buz kalınlığının 1 metreye kadar ulaşması nedeniyle küçük delikler açarak Eskimo usulü avlanabiliyor. Kış boyu yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü´nde festivaller düzenleniyor.

Çıldır Gölünde buzlar çözülmeye başladı

Yüzlerce kişinin üzerine çıktığı ve atlı kızaklarla gezinti yapılan göl bu yıl geç de olsa havaların ısınması ile birlikte nisan ayının sonlarında çözülmeye başladı. Yüzeyi erimeye başlayan Çıldır Gölü'nün içerisinde dev buz kalıntılarının bulunduğunu söyleyen ve bölgede balıkçılık yapan Atanur Dursun, "Kars ile Ardahan illerinin arasında bulunan ve deniz seviyesinden 1959 metre yüksekliğindeki Çıldır Gölü erimeye başlayınca ben de ilk kez teknemle balığa çıktım. Gölün yüzeyi aralık ayında donmaya başlar ve mart sonlarına doğru açılırdı. Göl geçtiğimiz yıla göre bu yıl 1 ay geç çözülmeye başladı. Çıldır Gölü her mevsim ayrı bir güzellik içeriyor. Şu an birbirinden ayrılan dev buz tabakaları var. Bunlara dikkat ediyoruz. Titanik'te olduğu gibi buz dağlarına çarpıp batmak istemiyoruz" diye konuştu.

 

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