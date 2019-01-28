Çıldır Gölü üzerinde fotoğraf sergisi
Karslı kadınlar, Sefa Yamak tarafından soğuk kış koşulları altında mücadele ederken fotoğraflandı.
Soğuktan etkilenen ciltlerin hikâyesi fotoğraf karelerine taşınarak Çıldır Gölü üzerinde sergilendi.
Bioderma Laboratuvarları ve Sefa Yamak iş birliği ile gerçekleştirilen “Untitled Portraits” fotoğraf sergisi, Türkiye’nin en sert kışının geçtiği Kars’ta yaşayan kadınların ciltlerinin yaşam tarzından ve onları çevreleyen koşullardan nasıl etkilendiğine dikkat çekebilmek ve ciltlerini kışın etkilerinden korumalarına destek verebilmek amacıyla oluşturuldu.
Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bu proje donmuş Çıldır Gölü üzerinde oluşturulan kardan duvarlarda sergilendi. İstanbul’da da düzenlenecek sergiden elde edilecek tüm gelir, Kars sakinlerinin ihtiyaçları için kullanılacak.
Fotoğraflar: DepoPhortos
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