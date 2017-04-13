Çikolata aşıklarının adresi: Mousse aux chocolat / Paris

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Seyahat
Sılan UÇAN / Instagram: @ucanmutfak
13.04.2017 - 09:00, Son Güncelleme:

Çikolata aşıklarının adresi: Mousse aux chocolat / Paris

Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
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Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
Çikolata aşıklarının adresi: Mousse aux chocolat / Paris

Paris öyle bir şehir ki, her köşesinde bir yaşanmışlık, bir tarih gizli… Sanki her sokak başka bir dünyaya açılıyor. Özellikle lezzetleriyle harika bir şey… Eğer çikolata aşığıysanız size harika bir önerim var: Mousse aux chocolat… İşte Paris’te çikolata aşıkları için çikolata rehberi…

Paris’in sokaklarında dolaşırken kendinizi şehrin ritmine kaptırmamanız neredeyse imkansız. Sein Nehri kenarında yürürken Eyfel Kulesi’ni selamlayabilir, Notre Dame Katedralini gezerken Quasimodo’nun hayali gözünüzün önünden geçebilir. Versailles Sarayı’nda bir anda tarihe yolculuk yapabilir, bahçesinde edayla süzülebilirsiniz. 

Çikolata aşıklarının adresi: Mousse aux chocolat / Paris

Paris öyle bir şehir ki, hâlâ pek çok köşesinde henüz keşfedilmeyi bekleyen bir sürü dünya olduğuna emin olabilirsiniz. Başta Louvre olmak üzere onlarca müzesiyle size sanatı doruklarda yaşatırken, Champs Eysees’de yürümekse ayrı bir şıklık ve zarafet... Sacre Coer’un gizemini de es geçmeyin derim. “Sana bir tepeden baktım ey Paris!” demek eminim çok güzel olacaktır. Saint Germain’in popüler kafelerinden birinde oturup yoldan geçenleri izleyerek kahvenizi yudumlamayı ihmal etmeyin. Kısaca Paris’te kendinizi yollara, sokaklara vurun çünkü oralarda keşfedilmeyi bekleyen o kadar çok yer var ki...

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Çikolata aşıklarının adresi: Mousse aux chocolat / Paris


İşte onlardan bir tanesi de, Paris’in ihtişamlı sokaklarında kaybolmuşken bir anda karşıma çıkan, ‘Bar a mousse aux chocolate’. Burası çikolata severler için tam bir cennet. Fransa’nın önde gelen çikolata markalarından olan ‘Chapon’ bünyesinde açılan bir mus bar. Dünyanın farklı bölgelerinde yetişen, farklı aromalardaki kakao çekirdeklerinden üretilen çikolatalardan yapılan muslar insanın aklını başından alacak türden.

Çikolata aşıklarının adresi: Mousse aux chocolat / Paris


Çikolatalı musların tamamında yoğun bir kakao tadı hakim. İçeriğindeki kakao oranı en düşük olan çeşitler yüzde 75’le Madagaskar, Ekvador ve Venezuella çikolatalarıyla yapılanlar. Ekvador ve Gana çikolatalarıyla hazırlanan muslar ise yüzde 100 oranında kakao içeriyor. 

Çikolata aşıklarının adresi: Mousse aux chocolat / Paris


Farklı boyutlardaki kaplarda hazırlanan musların her birbirinin damakta bıraktığı aroma farklı. Madagaskar’da erik, vişne ve nane tatları hakimken, Ekvador’da ise gül yaprakları ve kuru meyve aromaları hissediliyor. Damak tadınıza uygun çikolatayı seçtikten sonra üzerini farklı soslar ve parça çikolatalarla ya da meyvelerle de lezzetlendirebilirsiniz.

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Siz de bir çikolata aşığıysanız ve yolunuz Paris’e düşerse ‘Bar a mousse aux chocolate’ya mutlaka uğramalı, çikolatanın ve mekânın büyüleyici dünyasına kendinizi bırakmalısınız.

 

 

Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
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