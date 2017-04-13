Çikolata aşıklarının adresi: Mousse aux chocolat / Paris
Paris öyle bir şehir ki, her köşesinde bir yaşanmışlık, bir tarih gizli… Sanki her sokak başka bir dünyaya açılıyor. Özellikle lezzetleriyle harika bir şey… Eğer çikolata aşığıysanız size harika bir önerim var: Mousse aux chocolat… İşte Paris’te çikolata aşıkları için çikolata rehberi…
Paris’in sokaklarında dolaşırken kendinizi şehrin ritmine kaptırmamanız neredeyse imkansız. Sein Nehri kenarında yürürken Eyfel Kulesi’ni selamlayabilir, Notre Dame Katedralini gezerken Quasimodo’nun hayali gözünüzün önünden geçebilir. Versailles Sarayı’nda bir anda tarihe yolculuk yapabilir, bahçesinde edayla süzülebilirsiniz.
Paris öyle bir şehir ki, hâlâ pek çok köşesinde henüz keşfedilmeyi bekleyen bir sürü dünya olduğuna emin olabilirsiniz. Başta Louvre olmak üzere onlarca müzesiyle size sanatı doruklarda yaşatırken, Champs Eysees’de yürümekse ayrı bir şıklık ve zarafet... Sacre Coer’un gizemini de es geçmeyin derim. “Sana bir tepeden baktım ey Paris!” demek eminim çok güzel olacaktır. Saint Germain’in popüler kafelerinden birinde oturup yoldan geçenleri izleyerek kahvenizi yudumlamayı ihmal etmeyin. Kısaca Paris’te kendinizi yollara, sokaklara vurun çünkü oralarda keşfedilmeyi bekleyen o kadar çok yer var ki...
İşte onlardan bir tanesi de, Paris’in ihtişamlı sokaklarında kaybolmuşken bir anda karşıma çıkan, ‘Bar a mousse aux chocolate’. Burası çikolata severler için tam bir cennet. Fransa’nın önde gelen çikolata markalarından olan ‘Chapon’ bünyesinde açılan bir mus bar. Dünyanın farklı bölgelerinde yetişen, farklı aromalardaki kakao çekirdeklerinden üretilen çikolatalardan yapılan muslar insanın aklını başından alacak türden.
Çikolatalı musların tamamında yoğun bir kakao tadı hakim. İçeriğindeki kakao oranı en düşük olan çeşitler yüzde 75’le Madagaskar, Ekvador ve Venezuella çikolatalarıyla yapılanlar. Ekvador ve Gana çikolatalarıyla hazırlanan muslar ise yüzde 100 oranında kakao içeriyor.
Farklı boyutlardaki kaplarda hazırlanan musların her birbirinin damakta bıraktığı aroma farklı. Madagaskar’da erik, vişne ve nane tatları hakimken, Ekvador’da ise gül yaprakları ve kuru meyve aromaları hissediliyor. Damak tadınıza uygun çikolatayı seçtikten sonra üzerini farklı soslar ve parça çikolatalarla ya da meyvelerle de lezzetlendirebilirsiniz.
Siz de bir çikolata aşığıysanız ve yolunuz Paris’e düşerse ‘Bar a mousse aux chocolate’ya mutlaka uğramalı, çikolatanın ve mekânın büyüleyici dünyasına kendinizi bırakmalısınız.
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