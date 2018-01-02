Chitwan fillerinin çileli hayatı
Vahşi bir fil, üzerine binilmesine izin vermez. Filin, uysal bir hale gelmesi için uygulanan eğitim bebeklikten başlıyor. Bu cesareti kırma eğitimine “Phajaan” deniliyor.
Bebek fillerin eğitimi, annelerinden ayırıp onları küçük kafeslere ya da toprak altında bir delikte tutarak başlıyor.
Bebek filler burada uysallaşana kadar sopayla dövülüyor, sivri kancalarla bıçaklanarak işkenceler yapılıyor, aynı zamanda günlerce aç ve uykudan yoksun bırakılıyorlar. Eğitildikten sonra da bu işkence bitmiyor. Sivri kancalar filleri kontrol etmek için kullanılıyor. Bıçak korkusu ile çalışmaya zorlanıyorlar.
Fotoğraflar: Reuters
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