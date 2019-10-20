Che Guevara’ya dokunmak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriChe Guevara’ya dokunmak
GeriSeyahat Che Guevara’ya dokunmak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Che Guevara’ya dokunmak
Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Cem Sarvan
20.10.2019 - 08:15, Son Güncelleme:

Che Guevara’ya dokunmak

Altı sene önce bir uçak yolculuğunda okuduğum yazı, hayatımı değiştirdi. O yazı sayesinde haberdar oldum Che Guevara’nın Bolivya rotasından ve Che’ye son yemeğini hazırlayan Irma’dan. Hayatta olup olmadığını bilmeden Irma’nın peşine düştüm. Ve bu arayış, bir belgesel film projesine dönüştü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Çocukluğumdan bu yana Arjantinli devrimci Che Guevara’ya hayrandım. Altı yıl önce bir uçak dergisinde okuduğum yazı, bu nedenle bir hayale dönüşmüştü benim için. Üç yıl önce işim nedeniyle ailemle Bolivya’ya taşınmam ise hayalimi gerçeğe dönüştürdü. Haziran 2019’da çıktım yola. Elimde fazlaca bir bilgi olmadan, Che’nin öldürüldüğü yere, yani Higuera Köyü’ne gitmeye karar verdim. Dergide okuduğum yazıda adı geçen Irma’yı bulmak, onunla konuşmak ve fotoğrafını çekmek istiyordum. Beş günlük bir seyahat planladım. Önce Higuera’nın bağlı olduğu Vallegrande’ye gittim ve Irma’yı tanıma ihtimali bulunan kişileri araştırmaya başladım. Ümidimi kesmek üzereyken Gonzalo çıktı karşıma. Evet, Irma’yı tanıyordu ve hâlâ hayatta olduğunu söylüyordu. İkimiz için Temmuz 2019’da yeni bir yolculuk başladı ve sonrasında filme dönüştü. Belgesel bitti, İstanbul ve Bolivya’da gösterildi ama yolculuk bitmedi... Ama şimdi yolculuğun en başına dönmeliyim...

Che Guevara’ya dokunmak

Cem Sarvan, Irma ile birlikte...

Girişinde Che fotoğrafıyla gelenlere merhaba diyen Higuera’ya sekiz saatlik zorlu bir yolculuğun ardından vardım. Che’nin ve arkadaşlarının geçtiği patika yollarda 2-3 saatlik yürüyüşler yaptım. Bolivya askerleri ve CIA işbirliğiyle nerelerde pusuya düşürüldüklerini gördüm. Gonzalo sadece yolları değil, tarihi de çok iyi bilen biri çıktı. Tüm detaylarıyla bana öyle güzel anlattı ki o günleri, belki de yaşattı demeliyim.

Che Guevara’ya dokunmak



Higuera minnacık bir köy. Sadece 52 kişi yaşıyor. Bolivyalıların bile çoğunun nasıl gidileceğini bilmediği dağ yollarından geçerek ulaşılıyor. 1967’de Che Guevara’nın buraya gelmesindeki amaç, uzun soluklu bir devrimci eğitim kampının temellerini atmaktı. Tüm Güney Amerika ülkelerine ulaşılabilirliği nedeniyle seçmişti burayı.

Che Guevara’ya dokunmak



Ancak planlar beklendiği gibi gitmedi ve köy haftalarca kuşatma altında kaldı. Che’nin de ölümsüzlüğe ulaştığı yer oldu. Bütün köy Che resimleri, fotoğrafları ve heykelleriyle dolu. Ufak ama çok bilgilendirici bir müzesi var. La Higuera Müzesi 08.00-12.00, 14.00-18.00 arasında açık ve giriş ücreti yaklaşık 7.50 TL. Herkes burada bir şeyler bırakmış, ben de bir fotoğrafımı iliştirdim panoya. Bu minik yerde dünyanın içine daha da fazla girdiğimi hissederken, bir o kadar da yavaş yavaş dünyadan çıktığımı fark ettim. Biliyorum garip bir durum ama ancak böyle açıklayabiliyorum içinde bulunduğum durumu.

Che Guevara’ya dokunmak



Derken beklediğim an geliyor; Irma’yla tanışacağım. Ta altı sene önce bir dergide adını okuduğum, Che’nin zamanında yaşamış Irma Rosado’yla... Bugün 72 yaşında, Che ile tanıştığında 20 yaşındaymış. Çok dinç, gözlerinin içi gülüyor ama Che’yi 52 sene sonra anlatırken ağlayacakmış gibi geliyor. Nasıl heyecanlandım Irma’nın ellerini tutup kendisine sarılıp öperken. Onun üzerinden Che’ye de dokunduğumu hissettim.

Che Guevara’ya dokunmak

Che’nin öldürüldüğü ilkokul, bugün küçük bir müze...

Sonraki iki ay belgeselin hazırlıklarıyla geçti. Çektiğim fotoğraf ve filmleri izledim defalarca. Hiçbirinin ikinci bir çekimi, tekrarı veya ön hazırlığı yoktu. Sonuçta ortaya 40 dakikalık bir film çıktı. Higuera’lılarla konuşan ve onların duygularını aktaran ilk Türktüm artık ama bütün bunların ötesinde onlarca yıllık hayalimi gerçekleştirmiştim. Henüz altı yaşındayken evimizde gördüğüm Che posteriyle kafama kazınan kahraman devrimci portresi, canlanarak yanıma gelmişti neredeyse. Öldürüldüğü gün olan 8 Ekim’i 9’una bağlayan gece, belgeseli Higuera’da bir avluda, aralarında Irma’nın da bulunduğu 30 köylüyle beraber izledik.

Che Guevara’ya dokunmak


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Dünyanın bir ucundaki 'Kayıp Türkler'! Kurtlarla yaşıyorlar, 500 kişi kaldılar şimdi ise...
Dünyanın en büyüleyici 10 doğa harikası! Listede Türkiye'den de bir yer var...
Pek fazla bilinmeyen 8 cennet ada! National Geographic seçti...
Dört güne yedi tatil