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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çevre kirliliğine dikkati çekmek için şehir çöplüğünde oyun parkı kurdu
Seyahat
Anadolu Ajansı
27.11.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Çevre kirliliğine dikkati çekmek için şehir çöplüğünde oyun parkı kurdu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, yaptığı farkındalık çalışması kapsamında, çöplükteki atık oyuncaklarla da oynadı

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla şehir çöplüğünde atık malzemelerle oyun parkı kurdu. Mehmet Kavukçu, çevre kirliliği, atık oluşum ve israf konularında farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yaptı.

Çevre kirliliğine dikkati çekmek için şehir çöplüğünde oyun parkı kurdu

Kent merkezine 6 kilometre uzaktaki, Erzincan Belediyesine ait Katı Atık Çöp Depolama Alanı'na giden Kavukçu, burada atık malzemelerle salıncak ve kaydırak kurdu. Bir süre alandaki atık oyuncaklarla da oynayan Kavukçu, çöplerin üzerine uzandı. Kavukçu'nun farkındalık çalışması, renkli görüntüler oluşturdu.

Çevre kirliliğine dikkati çekmek için şehir çöplüğünde oyun parkı kurdu

"Çocuklarımızın geleceği giderek yok olmakta"

Prof. Dr. Kavukçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir çöplüğünde bir sanatçı sorumluluğunda ve duyarlılığında performans sergilediğini söyledi.

Çevre kirliliğine dikkati çekmek için şehir çöplüğünde oyun parkı kurdu

Atık çöpleri toplayarak oyun alanı oluşturduğunu belirten Kavukçu, şöyle konuştu: "Doğayı, dünyayı atıkla çöplüğe çeviren zihniyet değişmedikçe, dünyamızın ve çocuklarımızın geleceği giderek yok olmakta. Ve bu yok oluştan kurtulamayacağız. Onun için kendi tüketimimize ilk başta birey olarak, sonra toplum ve tüm dünya olarak dikkat etmemiz, israfa ve savurganlığa kaçmadan ihtiyaçlarımız çerçevesinde tüketimi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yoksa burada da görüldüğü gibi büyük atık alanları, büyük çöplükler oluşmakta."

 

 

 

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