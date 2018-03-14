Çeşme ve Alaçatı’da sizi zamandan uzaklaştıracak 10 otel

ÇEŞME’DE 5 YILDIZLI AYRICALIKLAR: BOYALIK BEACH HOTEL!

Boyalık Beach Çeşme, denizin yanı başında konumu, konaklama konforu ile fark yaratacak, tatilden geriye unutulmaz hatıralar bırakacak. En güzel armağan, kendiniz ve sevdikleriniz için Boyalık Beach Çeşme Hotel’de planlayacağınız unutulmayacak bir zaman… Çeşme’nin lüks oteli Boyalık Beach Çeşme, tüm ihtişamı ve yakala.co’ya özel indirimi ile harika bir tatil yaşatmak için kapılarını açıyor.



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ÇEŞME’NİN KALBİNDE: ALTINYUNUS RESORT & THERMAL HOTEL!

Yolu Çeşme’ye düşenler gayet iyi bilir Altın Yunus’u. Uğramadan geçilmeyecek efsane dolu bir otel… Orada efsaneler hep yaşar, yaşatılır. Hizmet kalitesi ve her şeyiyle orada konaklamak adı gibi efsanedir. Çeşme’de mitolojiyi ve tatili birlikte yaşamak istiyorsanız, Hermais’in yunusla gezip dolaştığı Altın Yunus tam size göre bir yer. Tercih edin ve görün ki bu köşede tılsım size de bulaşsın, oraya ayak bastığınız ilk anda, soluduğunuz ilk nefeste mitolojinin sevgisini ve sadakatini fark edin.



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KEYİF, SÜKÛNET VE HUZUR BURADA: ÇEŞME ILICA HOTEL SPA & THERMAL RESORT!

Çeşme yarımadasının ayrıcalıklı bir koyunda yer alan Ilıca Hotel Spa & Wellness Thermal Resort’ta konforunuzu ön planda tutarak dekore edilmiş odaları, SPA & Thermal merkezi ile tatiliniz boyunca sizi stresten ve hayatın rutininden uzaklaştırıyor. Ilıca Hotel Spa & Wellness Thermal Resort, konuklarının beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor.



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PIRIL PIRIL BİR TATİL: ÇEŞME PIRIL HOTEL!

Pırıl Hotel Thermal & Beauty Spa, İzmir’e 80 km uzaklıkta ve Çeşme’nin çevre yolunda bulunan merkeze 600 metre mesafededir. Pırıl Hotel’in toplam 140 odası mevcuttur. Pırıl Hotel Thermal & Beauty Spa Çeşme, ayrıcalıklı hizmet imkânı sunmaktadır. Türk ve dünya mutfağından nefis lezzetlerin sunulduğu restoranı 300 kişi kapasitelidir. Otel, konforlu odalarından yeme – içmeye, spa’dan toplantı salonlarına kadar geniş imkânlara sahiptir.



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AVRUPA’NIN EN HEYECAN VERİCİ 20 OTELİ ARASINDA: LA CAPRIA SUITE HOTEL ALAÇATI!

La Capria Suite Hotel; “The Sunday Times” tarafından Avrupa’da ki butik oteller arasında Avrupa’nın en heyecan verici 20 oteli arasına girmeyi başarmıştır. Otel, Alaçatı kalabalığına yürüme mesafesinde olup, sakinliğe kaçmak istediğinizde ise sığınağınız olacaktır. La Capria Suite Hotel “Comtemporientalism” tasarım anlayışı ile döşenmiş odaları, lavanta ve kekik kokulu bahar esintisini her mevsim hissedeceğiniz dinlendirici bahçesi, güneşin tadını çıkaracağınız havuzu, lezzetli mutfağı ve romantik atmosferiyle büyüleyen bir butik oteldir. Butik otelimiz kış aylarında şömine karşısı fondue, sıcak şaraplar ve film arşivi ile yaz akşamlarında ise mumlar ve meşalelerle aydınlatılmış, yemyeşil bahçesi, havuzu ile konukları için her mevsim rüya gibi bir tatil sunuyor.



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BAHARIN TADINI YAŞATAN OTEL: ALAÇATI ALALUCCA HOTEL!

Alaçatı çarşısına 1-2 dk. mesafede yer alan Alalucca Hotel'de, eşsiz güzellikteki Alaçatı sokaklarında içinizdeki fotoğraf sevgisini keşfedebilirsiniz. Yetişkin konseptli tesiste baş başa romantik bir tatilin keyfine varabilirsiniz.



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TAŞ KONAKTA HUZUR DOLU BİR TATİL: ALAÇATI MOR SALKIM KONAĞI!

Alaçatı Mor Salkım Konağı Butik Otel, ferah odaları, taş yapının sakinliği ve huzuru, yeşilliklerle çevreli bahçede enfes sabah kahvaltıları ile keyif dolu bir konaklama sunuyor, sizi ve sevdiklerinizi bekliyor.



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DOĞAL VE HUZURLU: ALAÇATI BEGONVİL OTEL!

Türkiye’nin ve dünyanın gözde tatil beldesi Alaçatı’da, kendinizi evinizdeki rahatlıkta hissettirecek ve size çok iyi gelecek bir konaklama için Begonvil Otel’deki odanız sizi bekliyor! Güne başlamanın tarif edilemez mutluluğu kesinlikle kahvaltı olmalı! Düşünsenize birbirinden güzel lezzetler, sofralarda rengârenk bir görüntü sergilerken, tadına doyum olmayan peynirler, zeytinler, ballara reçeller sağlığına sağlık gününüze güzellik katıyor. Üstüne şehir hayatının yorgunluğunu üzerinizden alacak Spa ve havuz keyfide de cabası...



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DOĞANIN HUZURU İLİKLERİNİZE KADAR BURADA: ALAÇATI ON ODA HOTEL!

OnOda, size, doğa ile baş başa kalarak, ruhunuzu arındırma şansı verir. Doğanın huzuru bırakın ruhunuza işlesin… Siz eşsiz bahçede yüzme havuzunun tadını çıkarırken, On Oda, Alaçatı lezzetleriyle tatilinize sürprizler katsın. Şimdi gözlerinizi kapatın ve rüzgârı dinleyin…



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DOĞANIN CÖMERTLİĞİNDEN YARARLANIN: ALAÇATI NARÇİÇEĞİ BUTİK OTEL!

Doğanın cömertliğinden yola çıkarak yaşatılan Narçiçeği Otel; zevkli, ince değerlerle bezeli, romantik 6 farklı odasıyla, hayattan aldığın keyifleri çoğaltıyor, ev konforu ve sıcaklığı yaşatıyor. Bahçesinde, adına ilham kaynağı olan nar ağacının altında sunduğu nefis köy kahvaltısıyla, yeni güzelliklere sıra dışı bir başlangıç yapmanı sağlıyor. Sessizliğin, huzurun ve güzelliklerin iç içe yaşandığı Narçiçeği Butik Otel, Alaçatı’daki evin olarak seni ve sevdiklerini ağırlamayı bekliyor.



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