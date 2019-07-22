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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çernobil 'resmen' turistik bölge oluyor
Seyahat
DHA | Fotoğraf: Alamy
22.07.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Çernobil 'resmen' turistik bölge oluyor

Ukrayna'da, 26 Nisan 1986'da nükleer santralda meydana gelen patlamayla dünya tarihine adı yazılan Çernobil 'resmen' turistik bölge oluyor.

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Ukranya Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yıllarca yasaklı bölge statüsünde tutulan, bu statüden çıktıktan sonra ziyaretçilerin akınına uğrayan Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki bölgeyi turistik bölgeye dönüştürmeyi öngören kararnameyi imzaladı.

Çernobil resmen turistik bölge oluyor


“Çernobil, Ukrayna için olumsuz bir şeydi şimdi bunu değiştirme zamanı geldi” diyen Zelenskiy'nin imzaladığı kararnamede, Çernobil’e giriş için turistlerin yaptıkları başvuruların üç gün içinde Ukraynalı memurlar tarafından incelenerek karara bağlanması ve girişi reddedilen kişilere de, red nedeninin açıklanması öngörülüyor.

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Kararname ayrıca, Çernobil bölgesine yeni giriş noktalarının kurulmasını ve mevcut olanların iyileştirilmesini, yeni yürüyüş alanlarını, yeşil alanlar oluşturulması ve mobil telefon ağının güçlendirilmesi çalışmalarını içeriyor.

Çernobil resmen turistik bölge oluyor


Ukrayna Devlet Başkanı, Çernobil’in doğanın insan eliyle gelen bir facia sonrasında yeniden canlandığı bir yer olduğunun altını çizerek, “Bunu turistlere, tarihçilere ve bilim insanlarına göstermeliyiz” dedi. Zelenskiy, ayrıca bu bölgeyi, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin eğitim amaçlı ziyaretine açacaklarını kaydetti.

Çernobil resmen turistik bölge oluyor


26 Nisan 1986’da, Ukrayna’nın kuzeyindeki Çernobil Nükleer Santrali’nin dört numaralı reaktöründe meydana gelen patlama, dünyadaki en büyük çevre felaketinin yaşanmasına neden olmuştu. 31 kişinin hayatını yitirdiği kayıtlara geçmiş, yüzbinlerce insan sızıntının etkisini yaşamıştı. Radyasyon bulutları, Türkiye de dahil olmak üzere, çevre ülkeleri etkisi altına almıştı.

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