Cenk Tosun'un transfer olduğu Everton hakkında bilinmeyenler

İrlandalı göçler sonucu doğan bir şehir Everton, İngiltere’de neredeyse her kesimde olduğu gibi futbola derin bir aşk duyuyor. Kurulduğu ilk zamanlarda ırkçı yaklaşımlar olsa da Liverpool ve Everton derbi günleri hariç oldukça iyi anlaşıyor. Everton, Liverpool şehir merkezinin hemen kuzeyinde, batısında Vauxhall, kuzeyinde Kirkdale ve kuzey doğusunda Anfield’ın bulunduğu bir yer. Kingsway Tüneli bu alanın sınırları yakınında bulunuyor. Everton genellikle daha modern teraslı evlerden oluşuyor.







Everton, eski bir yerleşim bölgesi ve Liverpool gibi West Derby'nin isimsiz altı iskeletinden biri.18. yüzyılın sonlarına kadar Everton, Walton-on-the-Hill'in küçük bir kırsal kesimiydi, ancak yakındaki Liverpool zenginliğinin yükselmesi zengin tüccarları Everton'a göç etmeye itti.







19. yüzyılın başlarında Liverpool'un insanları Everton'da yeni binalar inşa etmeye başladı ve nüfusun artması sonucu 1835'de Everton Liverpool'un bir parçası oldu. Everton'daki arazilerin çoğu bir zamanlar yerel Hodson Ailesine aitti.







Everton'da göç sonucu gelen büyük bir İrlandalı nüfus var. Ayrıca Sekterlik (tarikatçılık), 20. yüzyıla kadar Katolikler ve Protestanlar arasındaki gerilimlerle birlikte dinsel farklılıkların olumsuz bir sonucu oluşturdu. 20. yüzyıla kadar bölgede dinsel farklılıklar oldukça önemliydi. Everton, St. Domingo Yolu'nda Büyükşehir Katedrali'nin inşası için bir site olacaktı, fakat bu proje mali kısıtlamalar nedeniyle yapılamadı.







Katedral, sonunda Everton'un güney kenarında bulunan şehir merkezinde kuruldu. 1960'lı ve 70li yıllardaki kentsel temizlenme, ardından Everton Parkı'nın kurulması, bölgenin doğasını tamamen değiştirdi ve bazı parçalar asla kurtarılamadı.







Nüfus 1960'lardan bu yana 100 binin altına düştü ve Everton, sokaklarını büyük değişikliklere uğrattı. Everton'un manzarası pek çok insanın ve yüzlerce binanın kaybıyla bu güne ulaştı. Everton futbola bağlı bir şehir. Futbol kulübünün adı ise şehrin adının verildiği Everton F.C. ‘dir. Şu sıralar Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun’un transferinden dolayı gündemimizde…





İronik olarak Everton F.C. asla kendi bölgesinde maç oynayamadı. Kulübün ilk üç evi Stanley Park da dahil olmak üzere Anfield'de ve 1892'den beri Walton bölgesinde bulunan Goodison Park'ta bulunuyordu. Diğer futbol şehri Liverpool ile Everton’un arası şuan oldukça iyi ve iki şehrin sakinleri de birbirlerini oldukça seviyorlar. Derbi günleri hariç. Derbi günleri iki taraf da birbirlerine düşman gibi davranırlar.







Peki Liverpool'a gelince nereleri gezmeli?

St. George’s Hall: 1840-1855 döneminde yapılan ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan salon bir süre mahkeme salonu olarak da kullanılmıştır.







St. John Parkı: St. George’s Hall’un arkasında yer alan anıt ve heykeller bulunduran park, 19. yüzyılda anıtları sergilemek için yapılmıştır.





Liverpool Merkez Kütüphanesi: Şehrin tarihi bölgesinde bulunan kütüphane, şehirdeki diğer 22 kütüphane arasındaki en büyüğüdür.









Albert Dock: UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak seçilen yerlerinden biri olan Albert Dock, şehrin Mersey Nehri kıyısındadır. Liverpool’u ziyaret edenlerin birçoğu soluğu burada almaktadır.









Liverpool Şehir Sarayı: 1754’te inşa edilen saray, George Dönemi mimarisinin en güzel ve süslü örneği olarak kabul edilir.





Anfield Stadı: Yaklaşık 45 bin kişilik kapasiteye sahip olan futbol stadyumu Liverpool Futbol Kulübü’nün maçlarına ev sahipliği yapıyor.









Goodison Park Stadı: Everton FC, İngiltere'de Premier League'de oynayan bir futbol takımıdır. 1878'de kurulmuş olan kulüp maçlarını Liverpool şehrinde oynuyor.













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