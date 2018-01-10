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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HürriyetSeyahatCenk Tosun'un transfer olduğu Everton hakkında bilinmeyenler
Seyahat Cenk Tosun'un transfer olduğu Everton hakkında bilinmeyenler
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Seyahat
Hürriyet Haber
10.01.2018 - 10:12, Son Güncelleme:

Cenk Tosun'un transfer olduğu Everton hakkında bilinmeyenler

Everton İngiltere'de Mersey Nehri’nin doğusunda küçük ama etkileyici bir yer. Burası Liverpool’un ezeli rakip futbol takımları Liverpool ve Everton ile efsanevi müzik grubu The Beatles’ın çıktığı şehir olmasıyla da biliniyor. Yalnız şu sıralar ülkemizde Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun'un transferi ile gündemde… İşte Cenk Tosun'un transfer olduğu Everton hakkında bilinmeyenler...
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İrlandalı göçler sonucu doğan bir şehir Everton, İngiltere’de neredeyse her kesimde olduğu gibi futbola derin bir aşk duyuyor. Kurulduğu ilk zamanlarda ırkçı yaklaşımlar olsa da Liverpool ve Everton derbi günleri hariç oldukça iyi anlaşıyor. Everton, Liverpool şehir merkezinin hemen kuzeyinde, batısında Vauxhall, kuzeyinde Kirkdale ve kuzey doğusunda Anfield’ın bulunduğu bir yer. Kingsway Tüneli bu alanın sınırları yakınında bulunuyor. Everton genellikle daha modern teraslı evlerden oluşuyor.

Cenk Tosunun transfer olduğu Everton hakkında bilinmeyenler

Everton, eski bir yerleşim bölgesi ve Liverpool gibi West Derby'nin isimsiz altı iskeletinden biri.18. yüzyılın sonlarına kadar Everton, Walton-on-the-Hill'in küçük bir kırsal kesimiydi, ancak yakındaki Liverpool zenginliğinin yükselmesi zengin tüccarları Everton'a göç etmeye itti.

Manchester ve Liverpoolda Beatles’dan John Lennon’a müzik tarihinin iki mabedi
Manchester ve Liverpool'da Beatles’dan John Lennon’a müzik tarihinin iki mabedi


19. yüzyılın başlarında Liverpool'un insanları Everton'da yeni binalar inşa etmeye başladı ve nüfusun artması sonucu 1835'de Everton Liverpool'un bir parçası oldu. Everton'daki arazilerin çoğu bir zamanlar yerel Hodson Ailesine aitti.

Cenk Tosunun transfer olduğu Everton hakkında bilinmeyenler

Everton'da göç sonucu gelen büyük bir İrlandalı nüfus var. Ayrıca Sekterlik (tarikatçılık), 20. yüzyıla kadar Katolikler ve Protestanlar arasındaki gerilimlerle birlikte dinsel farklılıkların olumsuz bir sonucu oluşturdu. 20. yüzyıla kadar bölgede dinsel farklılıklar oldukça önemliydi. Everton, St. Domingo Yolu'nda Büyükşehir Katedrali'nin inşası için bir site olacaktı, fakat bu proje mali kısıtlamalar nedeniyle yapılamadı.

Cenk Tosunun transfer olduğu Everton hakkında bilinmeyenler

Katedral, sonunda Everton'un güney kenarında bulunan şehir merkezinde kuruldu. 1960'lı ve 70li yıllardaki kentsel temizlenme, ardından Everton Parkı'nın kurulması, bölgenin doğasını tamamen değiştirdi ve bazı parçalar asla kurtarılamadı.

Cenk Tosunun transfer olduğu Everton hakkında bilinmeyenler

Nüfus 1960'lardan bu yana 100 binin altına düştü ve Everton, sokaklarını büyük değişikliklere uğrattı. Everton'un manzarası pek çok insanın ve yüzlerce binanın kaybıyla bu güne ulaştı. Everton futbola bağlı bir şehir. Futbol kulübünün adı ise şehrin adının verildiği Everton F.C. ‘dir. Şu sıralar Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun’un transferinden dolayı gündemimizde…

Yeni yıl rotalarının en büyülüsü: Londra
Yeni yıl rotalarının en büyülüsü: Londra

İronik olarak Everton F.C. asla kendi bölgesinde maç oynayamadı. Kulübün ilk üç evi Stanley Park da dahil olmak üzere Anfield'de ve 1892'den beri Walton bölgesinde bulunan Goodison Park'ta bulunuyordu. Diğer futbol şehri Liverpool ile Everton’un arası şuan oldukça iyi ve iki şehrin sakinleri de birbirlerini oldukça seviyorlar. Derbi günleri hariç. Derbi günleri iki taraf da birbirlerine düşman gibi davranırlar.

Cenk Tosunun transfer olduğu Everton hakkında bilinmeyenler

Peki Liverpool'a gelince nereleri gezmeli?

St. George’s Hall: 1840-1855 döneminde yapılan ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan salon bir süre mahkeme salonu olarak da kullanılmıştır.

Cenk Tosunun transfer olduğu Everton hakkında bilinmeyenler

St. John Parkı: St. George’s Hall’un arkasında yer alan anıt ve heykeller bulunduran park, 19. yüzyılda anıtları sergilemek için yapılmıştır.

Huzuru hissedeceğiniz Londra’nın eşsiz güzellikte köyleri
Huzuru hissedeceğiniz Londra’nın eşsiz güzellikte köyleri

Liverpool Merkez Kütüphanesi: Şehrin tarihi bölgesinde bulunan kütüphane, şehirdeki diğer 22 kütüphane arasındaki en büyüğüdür.

Cenk Tosunun transfer olduğu Everton hakkında bilinmeyenler

Albert Dock: UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak seçilen yerlerinden biri olan Albert Dock, şehrin Mersey Nehri kıyısındadır. Liverpool’u ziyaret edenlerin birçoğu soluğu burada almaktadır.

Cenk Tosunun transfer olduğu Everton hakkında bilinmeyenler

Liverpool Şehir Sarayı: 1754’te inşa edilen saray, George Dönemi mimarisinin en güzel ve süslü örneği olarak kabul edilir.

Cenk Tosunun transfer olduğu Everton hakkında bilinmeyenler

Anfield Stadı: Yaklaşık 45 bin kişilik kapasiteye sahip olan futbol stadyumu Liverpool Futbol Kulübü’nün maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Cenk Tosunun transfer olduğu Everton hakkında bilinmeyenler

Goodison Park Stadı: Everton FC, İngiltere'de Premier League'de oynayan bir futbol takımıdır. 1878'de kurulmuş olan kulüp maçlarını Liverpool şehrinde oynuyor.

Cenk Tosunun transfer olduğu Everton hakkında bilinmeyenler



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