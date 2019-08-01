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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cehennem Deresi turizme açılmayı bekliyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
01.08.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Cehennem Deresi turizme açılmayı bekliyor

Şırnak'ın İdil ve Güçlükonak ilçeleri arasında yer alan ve bölücü terör örgütüne büyük darbe vurulan operasyonlarla adı hafızalara kazınan "Cehennem Deresi" doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

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Şırnak'ın İdil ve Güçlükonak ilçeleri arasında yer alan Cehennem Deresi doğasıyla dikkati çekerken, yöre halkı bölgenin turizme açılmasını istiyor. Teröre büyük darbe vurulan operasyonlarla adı hafızalara kazınan "Cehennem Deresi" bölgesi, mağara, kanyon, vadi, dik yamaçlar, doğal kaynak suyu ve yeşil alanlarıyla zengin doğasını, güvenlik nedeniyle bugüne kadar yeterince yansıtamadı. Yıllarca terörün gölgesinde kalan bölge, serin havası, yaz ve kış aylarında kartpostalı andıran manzarası ile cezbediyor. Cehennem Deresi, yamaç paraşütü, dağcılık, rafting ve trekking gibi sportif aktivitelere elverişli doğasıyla turizme kazandırılmayı bekliyor.

Cehennem Deresi turizme açılmayı bekliyor



"Adı Cehennem Deresi ama cennet gibidir"

Güçlükonak'ın Damlabaşı köyünde yaşayan Abdullah Erdoğan, Cehennem Deresi'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en güzel yerlerinden birisi olduğunu söyledi. "Tüm turistleri buraya davet ediyoruz. Gelsinler Cehennem Deresi'nin ne kadar güzel olduğunu görsünler. Buranın adı Cehennem Deresi ama cennet gibidir." diyen Erdoğan, bölgenin manzarası, suyu ve doğal güzellikleri ile görülmeye değer olduğunu belirtti. Erdoğan, "Bölgede hayvanlar otlatılıyor, derede balık tutuluyor, birçok doğal mağara bulunuyor. Tepeden bakıldığında da çok güzel bir manzara, ağaçlar var, suyu çok güzel. Eğer bu bölgeye yol yapılırsa her yerden insanlar burayı görmeye gelir" dedi.

Cehennem Deresi turizme açılmayı bekliyor



"Turizme kazandırılmasını istiyoruz"

Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Sedat Çelik de Şırnak'ın kültür ve inanç turizmi açısından çok zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu ancak şu ana kadar bu doğal güzellikleri ortaya koyabilme adına ciddi bir çalışma yapılamadığını söyledi. Çelik, Cehennem Deresi'nin de Şırnak'ın bu doğal güzelliklerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Cehennem Deresi turizme açılmayı bekliyor


"Cehennem Deresi, Dicle Nehri ile sınırı bulunan nadide yerlerden biri. Hasankeyf'i aratmayacak güzelliğe sahip. Önemli bir coğrafya. Cehennem Deresi ismi, geçmişte oraya ulaşımla ilgili yaşanan sıkıntılar üzerine kullanılmış bir tabir. Halbuki cennet gibi bir yer. Gerek bitki örtüsü gerekse doğal oluşumlar, mağaralar ve buz gibi akan suyuyla önemli bir doğal güzelliğe sahip. Cehennem Deresi'nin hemen arkasında Finik Ören Yeri ve Kalesi de bulunuyor."

"Şırnak'ın en önemli tanıtım yerlerinden biri olabilir"

Cehennem Deresi bölgesinin önemli bir çekim merkezi haline gelecek potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Çelik, şunları söyledi: "Yapılan araştırmalar, yeryüzü şekilleri ve var olan potansiyel itibarıyla önemli bir jeopark olma potansiyeline sahip. Bu noktada hem özel sektöre hem de kamu kurumlarına önemli işler düşmekte. En azından yapılacak projelerle bu bölgenin tanıtılması ve turistlerin bu bölgeye gelmesi sağlanmış olacak. Şırnak'ın en önemli tanıtım yerlerinden biri olacağını düşünüyorum."

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