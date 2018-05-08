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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Cehennem Deresi Kanyonu'nda 'büyüleyen' yolculuk
Seyahat
Hakan Burak ALTUNÖZ / AA
08.05.2018 - 09:21, Son Güncelleme:

Cehennem Deresi Kanyonu'nda 'büyüleyen' yolculuk

Dünyanın büyük kanyonları arasında bulunan Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu, doğal yapısıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor. İşte detaylar...

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Dünyanın büyük kanyonları arasında yer alan Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu, doğal yapısıyla hayranlık uyandırıyor. Ardanuç ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki kanyon, içerisine doğru ilerledikçe ilginç manzaralarıyla dikkati çekiyor. Kanyon, 500 metre uzunluğu ve 70 metre genişliğiyle dünyada sayılı kanyonlar arasında yer alıyor.

Cehennem Deresi Kanyonunda büyüleyen yolculuk

Cehennem Deresi Kanyonu, taşlı ve dik patikalarının yanı sıra tek kişinin bile zor sığacağı yollardan geçilerek gezilebiliyor. İlkbaharda yeşile bürünen kanyonu gezmek için ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler, kanyonun zirvesine kadar yürüyüş yapma imkanı buluyor. Artvin Valiliğince düzenlenen etkinliklerde milli dağcıların da tırmanış yaptığı kanyonun çevresine inşa edilecek sosyal tesisler ve cam köprü ile cazibesini artırması hedefleniyor.

"Dünyanın ikinci en uzun cam köprüsünü yapacağız"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, Cehennem Deresi Kanyonu'nun Ardanuç, Artvin ve bölge turizmi açısından önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi. Kanyonun turizme hizmet noktasında iyileştirilmesi ve insanların daha çok istifade edebilmesi için bir dizi çalışma başlattıklarını belirten Gümüş, "Hazırlanan proje sayesinde kanyonda sosyal tesisler, kafeteryalar gibi insanların daha çok zaman geçirebileceği alanlar yapacağız." dedi. Kanyona cam köprü yapılacağını ifade eden Gümüş, yatırım programına alınan cam köprü projesine ait ödeneğin hazır olduğunu söyledi.

Cehennem Deresi Kanyonunda büyüleyen yolculuk

Cam köprünün inşasına bu yıl içinde başlanmasının planlandığını dile getiren Gümüş, çalışmaların ise yaklaşık 1,5 yıl süreceğini tahmin ettiklerini vurguladı. Gümüş, "Japonya'dan sonra dünyanın ikinci en uzun cam köprüsünü Cehennem Deresi Kanyonu'na yapacağız. 83 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğinde tamamen camdan yapılacak köprü, bağlantı noktalarına çelik halatlarla monte edilecek. Bu proje sayesinde derinliği yaklaşık 180 metre olan kanyonun cazibesi daha da artacak." diye konuştu. Gümüş, 1. derece doğal sit alanı olan kanyonun yakın zamanda tabiat parkı unvanına kavuşacağını dile getirdi.

"Burası mucize gibi bir yer"

Kanyonu ziyaret eden Serhat Kısa, kentin doğal güzellikler açısından çok zengin olduğunu söyledi. İkinci kez ziyaret etmesine rağmen çok etkilendiğini belirten Kısa, "Tarihi kalıntılar, mağaralar ve doğa biçimi çok farklı. Burası mucize gibi bir yer. İnsanların buradaki doğal zenginliği mutlaka bir defa görmesini isterim." diye konuştu.

Bu köyün kapısı asma köprü
Bu köyün kapısı asma köprü

Sinan Sancak ise Artvinli olmasına rağmen kanyona ilk defa gelme fırsatı bulduğunu anlatarak, kanyonu çok beğendiğini vurguladı. Arkadaşları ile Yusufeli ilçesinden kanyona yürüyüşe gelen Mustafa Kuyucuk da turizm açısından buranın daha çok tanıtılması gerektiğini söyledi.

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