Cebinizdeki stÃ¼dyo

Cebinizdeki stüdyo
YÃ¼ksek kalitede fotoÄŸraf Ã§ekme imkÃ¢nÄ± tanÄ±yan cep telefonlarÄ± Ã§oktan fotoÄŸraf makinesinin yerini aldÄ±. Åžimdi de akÄ±llÄ± telefonlar iÃ§in geliÅŸtirilen ek araÃ§larla cebinize bir film veya fotoÄŸraf stÃ¼dyosu kurabilirsiniz.
ÃœÃ§lÃ¼ lens seti
Olloclipâ€™in geliÅŸtirdiÄŸi kutu sette Ã¼Ã§ tane lens var. BalÄ±k gÃ¶zÃ¼, ultra geniÅŸ aÃ§Ä± ve makro 15x lensler, akÄ±llÄ± telefonunuzla daha Ã¶nce mÃ¼mkÃ¼n olandan daha geniÅŸ ve yakÄ±n aÃ§Ä±lardan Ã§ekim yapma olanaÄŸÄ± saÄŸlÄ±yor. Ã–n ve arka kameralarÄ±yla hemen uyum saÄŸlayan lensler, Ã§ekim sÄ±rasÄ±nda hÄ±zlÄ±ca deÄŸiÅŸtirilebiliyor. FiyatÄ± 489 TL.
Uzaktan kontrol edin
Ã‡ekimlerinizi kolaylaÅŸtÄ±rabilecek bir diÄŸer Ã¼rÃ¼n ise uzaktan kumanda. HISYâ€™nin geliÅŸtirdiÄŸi model, bluetooth ile akÄ±llÄ± telefonunuza baÄŸlanÄ±yor. 27.4 metreye kadar menzile sahip. Ceplere sÄ±ÄŸabilecek boyutta olan HISYâ€™nin yanÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k bir de stant geliyor. FiyatÄ± 69 TL.
En iyi aydÄ±nlatma
Manfrottoâ€™nun geliÅŸtirdiÄŸi 8 LED aydÄ±nlatmalÄ± Lumimuse modeli, aydÄ±nlatma sorununu Ã§Ã¶zmeye aday. Ãœzerinde bulunan kontrol dÃ¼ÄŸmesiyle dÃ¶rt aÅŸamalÄ± olarak aydÄ±nlatmayÄ± ayarlamanÄ±zÄ± saÄŸlayan Ã¼rÃ¼n, USB giriÅŸiyle ÅŸarj edilebiliyor. Åžarj Ã¶mrÃ¼ ise 60 dakika. FiyatÄ± 699 TL.
Cep tipi ÅŸipÅŸak
AkÄ±llÄ± telefonlarla Ã§ekilen fotoÄŸraflara ekrandan bakmak oldukÃ§a keyifli. Ancak basÄ±lÄ± fotoÄŸrafÄ±n keyfi ayrÄ±. HPâ€™nin geliÅŸtirdiÄŸi Sprocket, avuÃ§iÃ§ine sÄ±ÄŸabilen mini bir fotoÄŸraf yazÄ±cÄ±sÄ±. AkÄ±llÄ± telefonunuza bluetooth Ã¼zerinden baÄŸlanÄ±yor ve uygulamasÄ±yla istediÄŸiniz fotoÄŸrafÄ± 30 saniyede renkli olarak basÄ±yorsunuz. FotoÄŸrafÄ±n arkasÄ±ndaki kÃ¢ÄŸÄ±dÄ± kaldÄ±rÄ±rsanÄ±z etiket gibi istediÄŸiniz yere yapÄ±ÅŸtÄ±rabiliyorsunuz. Modelin en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi, kartuÅŸ kullanmamasÄ±. Zero Ink adÄ±nda bir teknoloji kullanan model, kÃ¢ÄŸÄ±dÄ± Ä±sÄ±tarak basÄ±m iÅŸlemini gerÃ§ekleÅŸtiriyor. FiyatÄ± 749 TL.
VideolarÄ±n baÅŸ tacÄ±
Kaliteli videolar iÃ§in akÄ±llÄ± telefonlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼kleri yeterli. Ama sarsÄ±lmayan stabil videolar iÃ§in henÃ¼z deÄŸil. Bunun iÃ§in geliÅŸtirilen en iyi gimbal modellerinin baÅŸÄ±nda DJI OSMO Mobile 2 bulunuyor. AkÄ±llÄ± telefonunuzu bu cihaza yerleÅŸtiriyorsunuz, sonrasÄ±nda ise isterseniz koÅŸun isterseniz zÄ±playÄ±n, videolarÄ±nÄ±z hiÃ§ sarsÄ±lmadan Ã§ekiliyor. Modelin en dikkat Ã§eken Ã¶zelliÄŸi ise gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ tanÄ±ma teknolojisi. Ä°stediÄŸiniz kiÅŸiyi veya nesneyi DJI OSMO Mobile 2â€™de iÅŸaretleyerek, takip etmesini saÄŸlayabilirsiniz. FiyatÄ± 1.299 TL.
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