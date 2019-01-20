Cebinizdeki stÃ¼dyo

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

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Cebinizdeki stüdyo
Seyahat
Ahmet CAN / acan@hurriyet.com.tr
20.01.2019 - 07:49, Son GÃ¼ncelleme:

Cebinizdeki stüdyo

YÃ¼ksek kalitede fotoÄŸraf Ã§ekme imkÃ¢nÄ± tanÄ±yan cep telefonlarÄ± Ã§oktan fotoÄŸraf makinesinin yerini aldÄ±. Åžimdi de akÄ±llÄ± telefonlar iÃ§in geliÅŸtirilen ek araÃ§larla cebinize bir film veya fotoÄŸraf stÃ¼dyosu kurabilirsiniz.

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ÃœÃ§lÃ¼ lens seti

Olloclipâ€™in geliÅŸtirdiÄŸi kutu sette Ã¼Ã§ tane lens var. BalÄ±k gÃ¶zÃ¼, ultra geniÅŸ aÃ§Ä± ve makro 15x lensler, akÄ±llÄ± telefonunuzla daha Ã¶nce mÃ¼mkÃ¼n olandan daha geniÅŸ ve yakÄ±n aÃ§Ä±lardan Ã§ekim yapma olanaÄŸÄ± saÄŸlÄ±yor. Ã–n ve arka kameralarÄ±yla hemen uyum saÄŸlayan lensler, Ã§ekim sÄ±rasÄ±nda hÄ±zlÄ±ca deÄŸiÅŸtirilebiliyor. FiyatÄ± 489 TL.

Cebinizdeki stÃ¼dyo

Uzaktan kontrol edin

Ã‡ekimlerinizi kolaylaÅŸtÄ±rabilecek bir diÄŸer Ã¼rÃ¼n ise uzaktan kumanda. HISYâ€™nin geliÅŸtirdiÄŸi model, bluetooth ile akÄ±llÄ± telefonunuza baÄŸlanÄ±yor. 27.4 metreye kadar menzile sahip. Ceplere sÄ±ÄŸabilecek boyutta olan HISYâ€™nin yanÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k bir de stant geliyor. FiyatÄ± 69 TL.

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En iyi aydÄ±nlatma

Manfrottoâ€™nun geliÅŸtirdiÄŸi 8 LED aydÄ±nlatmalÄ± Lumimuse modeli, aydÄ±nlatma sorununu Ã§Ã¶zmeye aday. Ãœzerinde bulunan kontrol dÃ¼ÄŸmesiyle dÃ¶rt aÅŸamalÄ± olarak aydÄ±nlatmayÄ± ayarlamanÄ±zÄ± saÄŸlayan Ã¼rÃ¼n, USB giriÅŸiyle ÅŸarj edilebiliyor. Åžarj Ã¶mrÃ¼ ise 60 dakika. FiyatÄ± 699 TL.

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Cep tipi ÅŸipÅŸak

AkÄ±llÄ± telefonlarla Ã§ekilen fotoÄŸraflara ekrandan bakmak oldukÃ§a keyifli. Ancak basÄ±lÄ± fotoÄŸrafÄ±n keyfi ayrÄ±. HPâ€™nin geliÅŸtirdiÄŸi Sprocket, avuÃ§iÃ§ine sÄ±ÄŸabilen mini bir fotoÄŸraf yazÄ±cÄ±sÄ±. AkÄ±llÄ± telefonunuza bluetooth Ã¼zerinden baÄŸlanÄ±yor ve uygulamasÄ±yla istediÄŸiniz fotoÄŸrafÄ± 30 saniyede renkli olarak basÄ±yorsunuz. FotoÄŸrafÄ±n arkasÄ±ndaki kÃ¢ÄŸÄ±dÄ± kaldÄ±rÄ±rsanÄ±z etiket gibi istediÄŸiniz yere yapÄ±ÅŸtÄ±rabiliyorsunuz. Modelin en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi, kartuÅŸ kullanmamasÄ±. Zero Ink adÄ±nda bir teknoloji kullanan model, kÃ¢ÄŸÄ±dÄ± Ä±sÄ±tarak basÄ±m iÅŸlemini gerÃ§ekleÅŸtiriyor. FiyatÄ± 749 TL.

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VideolarÄ±n baÅŸ tacÄ±

Kaliteli videolar iÃ§in akÄ±llÄ± telefonlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼kleri yeterli. Ama sarsÄ±lmayan stabil videolar iÃ§in henÃ¼z deÄŸil. Bunun iÃ§in geliÅŸtirilen en iyi gimbal modellerinin baÅŸÄ±nda DJI OSMO Mobile 2 bulunuyor. AkÄ±llÄ± telefonunuzu bu cihaza yerleÅŸtiriyorsunuz, sonrasÄ±nda ise isterseniz koÅŸun isterseniz zÄ±playÄ±n, videolarÄ±nÄ±z hiÃ§ sarsÄ±lmadan Ã§ekiliyor. Modelin en dikkat Ã§eken Ã¶zelliÄŸi ise gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ tanÄ±ma teknolojisi. Ä°stediÄŸiniz kiÅŸiyi veya nesneyi DJI OSMO Mobile 2â€™de iÅŸaretleyerek, takip etmesini saÄŸlayabilirsiniz. FiyatÄ± 1.299 TL.

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