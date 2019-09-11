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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çarşılı köprülere sahip Bursa ve Lofça kardeş şehir oldu
Seyahat
Anadolu Ajansı
11.09.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Çarşılı köprülere sahip Bursa ve Lofça kardeş şehir oldu

Irgandı Köprüsü'ne sahip Bursa Osmangazi Belediyesi ile Osma Köprüsü’nün bulunduğu Bulgaristan’ın Lofça Belediyesi kardeş şehir olma kararı aldı.

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1442 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde inşa edilen Tarihi Irgandı Köprüsü, dünyanın en eski çarşılı köprüsü. 1872-1874 yılları arasında Bulgaristan'ın Lofça kentinde yapılan Osma Köprüsü ise, dünyadaki 4 çarşılı köprüden biri. Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani’nin Lofça Belediye Başkanı Kornelia Marinova’yı ziyareti sırasında, Bursa’nın Osmangazi ilçesinin de Lofça gibi bir çarşılı köprüye sahip olduğunu söyledi.

Çarşılı köprülere sahip Bursa ve Lofça kardeş şehir oldu



Bunun üzerine Marinova, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a kardeş şehir olma teklifinde bulundu. Her iki belediyenin meclisinde de oy birliğiyle kabul edilen teklif sonucu Osmangazi ile Lofça belediyeleri kardeş şehir oldu. Belediye Başkanı Dündar, Irgandı Köprüsü'nün tarihi önemine değinerek, şunları söyledi:

Çarşılı köprülere sahip Bursa ve Lofça kardeş şehir oldu


"Irgandı Köprüsü, ilçemize ve kentimize tarihi ve turistik açıdan önemli bir değer katıyor. Aynı şekilde böyle özel bir köprüye daha sahip olan Bulgaristan’ın Lofça Belediyesi ile kardeş şehir olma kararı aldık. Lofça kenti, çarşılı köprüye sahip olmasının yanı sıra, tarım, turizm ve ticaret hacminin yüksek olduğu bir şehir. Bu yönüyle de iki şehir aslında birbirlerine çok benziyor. Kardeş şehir olmanın iki belediyeye gerek ekonomik gerekse kültürel değerler katacağına inanıyorum."

Çarşılı köprülere sahip Bursa ve Lofça kardeş şehir oldu


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