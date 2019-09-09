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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Caretta carettaların kum tepeleriyle ünlü yuvası: Patara
Seyahat
Anadolu Ajansı
09.09.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Caretta carettaların kum tepeleriyle ünlü yuvası: Patara

Antalya'da kum tepeleriyle ünlü Patara Plajı, nesli tehlike altında olan caretta carettalara da ev sahipliği yapıyor.

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Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarındaki Patara Antik Kenti, kum tepeleriyle Mısır'ın çöllerini anımsatıyor. Antik kentin içinden geçen tatilciler, kum tepelerini aşarak Patara Plajı'nın eşsiz güzelliğinde tozlu bir yolculuğa çıkıyor. Plaj, aynı zamanda caretta carettaların önemli yuvalama alanı olma özelliğini taşıyor. 

Caretta carettaların kum tepeleriyle ünlü yuvası: Patara


Patara Antik Kenti kıyısındaki kumsalda, Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale koordinatörlüğünde deniz kaplumbağalarını koruma çalışması yürütülüyor. Mayıs ayında caretta carettaların yumurtlama döneminin başlamasıyla bölgede görevli gönüllü ekip, yuvalarının kafeslenmesi, kaplumbağaların markalanması ve yavruların yumurtadan çıktıktan sonra yırtıcı hayvanlara yem olmaması için çaba gösteriyor.

Caretta carettaların kum tepeleriyle ünlü yuvası: Patara



Ana üreme alanları arasında yer alıyor

Prof. Dr. Eyüp Başkale, kumsala gelmeden Patara Antik Kenti'nin içinden geçildiğini söyledi. Başkale, "Bu sene Patara'da deniz kaplumbağalarının korunması çalışmasını yürütüyoruz. Patara, Türkiye'deki 21 deniz kaplumbağası ana üreme alanı arasında yer alıyor. Kumsal, bakir kalmış ve yapılaşmadan uzak haliyle kaplumbağalar için çok önemli bir alan" dedi.

Caretta carettaların kum tepeleriyle ünlü yuvası: Patara


Bu sene yuva sayısı 286

Yuvalardan çıkan yavruların gönüllüler tarafından denize ulaştırıldığını belirten Prof. Dr. Eyüp Başkale, şöyle konuştu: "Geçen sene 254 olan yuva sayısı bu sene 286'ya ulaştı. Bu da koruma çalışmalarının başarısını gösteriyor. Yavruların denize ulaşma başarılarını da geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda yüzde 30'luk bir artış var. Buradaki yuvaların yüzde 88'i tamamen korunmuş durumda. Korunan yuvalardan çıkan yavruların da yaklaşık yüzde 92'si denize ulaşmış. Koruma başarısı olarak yüzde yüzlük bir başarı bekleyemeyiz. Çünkü doğal bir süreç var. Kaplumbağaların geleceği için bu rakamlar memnun edici."

 

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